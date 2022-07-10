Президент Швейцарии заявил об охлаждении дипотношений с Россией

Реакция швейцарских властей на российскую спецоперацию на Украине была умеренной, но сейчас Россия, скорее всего, обратится за помощью в мирном урегулировании конфликта к Турции, а не к Швейцарии, заявил президент Конфедерации Иньяцио Кассис в интервью NZZ am Sonntag.

Отвечая на ремарку о том, что Россия заявила о нежелании проводить в Женеве переговоры, в частности, по Сирии, Кассис связал эту позицию Москвы с введением санкций со стороны Берна.

«Мы должны были ожидать, что Россия поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы и Швейцарии и что дипломатические отношения охладятся», – приводит его слова РИА «Новости».

Кассис затруднился ответить на вопрос о возможности проведения в Швейцарии в нынешних условиях переговоров по урегулированию ситуации на Украине и добавил, что в этом вопросе Россия, скорее всего, обратится к Турции.

«По сравнению с другими западными странами реакция Швейцарии (на российскую спецоперацию) все еще умеренная. В отличие от Германии, например, мы не выслали ни одного дипломата. Мы отклоняемся там, где можем изменить ситуацию. Тем не менее, в настоящее время Россия, скорее всего, обратится для мирных усилий к Турции, чем к Швейцарии. И мы поддерживаем Турцию», – сказал швейцарский президент.

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил, что Россия позитивно оценила слова президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о том, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека, а конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент.

Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

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