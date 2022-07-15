Польша ищет разные пути подчинения Украины

Устойчивым поставщиком новостей, так или иначе связанных с Украиной, продолжает оставаться Польша. Так, она с огромным отрывом опережает всех по количеству наёмников, воюющих на украинской стороне. Вспомним и о решении Владимира Зеленского придать польским гражданам особый статус на территории Украины. Данный шаг вызвал новую волну разговоров о том, что как минимум часть украинской территории вскоре перейдёт под польскую власть. А планируемое введение туда польских миротворцев кажется первым шагом на этом пути.

И трудно отрицать, что Польша имеет особые виды на Украину. Находящаяся сейчас у власти в Варшаве партия «Право и справедливость» постоянно занимается историко-политическими спекуляциями не только в отношении России, Украины и Белоруссии, но и Германии. Количество заявлений об «истинно» польской принадлежности различных территорий не поддаётся подсчёту. А организация «поездов памяти», где Львов, Ровно, Гродно и Вильнюс обозначены как польские города, только усиливает подозрение.

Демонстративными жестами дело не ограничивается. На протяжении многих лет на Украине работает около сотни польских НКО. Уже 15 лет Польша раздаёт «карты поляка», предоставляющие право учиться и работать на её территории людям с польскими корнями (а польская бабушка или дедушка на Украине у многих найдётся). В Польше за бюджетный счёт на гуманитарных специальностях учатся многие тысячи украинских студентов. Словом, освоение украинских душ поставлено поляками на поток.

Тем не менее, основной вопрос звучит так: в какой именно форме Польша собирается «освоить» Украину, и какую её часть она собирается осваивать? Возможны самые разные варианты. Первый – сугубо тактический. Польские части войдут в западные районы Украины (а может, и в Киев, и даже в Одессу и Днепропетровск) сугубо для того, чтобы поддерживать общественный порядок. Это сделают для того, чтобы высвободившиеся силы украинских полиции и Нацгвардии отправить на фронт. За этим может не лежать ничего другого, кроме желания подтолкнуть Украину воевать ещё решительнее. Такой поворот событий наверняка одобрят и в Евросоюзе, и в США. Но такой шаг вряд ли позволит Украине избежать военного поражения – разве что его отсрочить.

Второй вариант исходит из природы польского государства. Польша мнит себя великой державой, способной иметь свою сферу влияния. Она не скрывает, что именно ради этого и был затеян проект «Трёхморье» – особый формат сотрудничества государств Чёрного, Балтийского и Адриатического морей, где первая роль отводится полякам. Пока проект буксует, но нынешняя ситуация на Украине даёт шанс его перезапустить.

В идеале Польше хотелось бы включить в свою зону влияния всё пространство в большом треугольнике: Грузия (или даже Армения) – Эстония – Словения. Естественно, «жемчужиной» такого Трёхморья стало бы пребывание в нём Украины и (в будущем) Белоруссии. Всей Украины – вплоть до Харькова, Одессы и Запорожья. Для этого в Киеве должно сидеть лояльное полякам руководство. Отрывать от такой Украины какие-то территории поляки не станут. На такой Украине возможно появление польских военных – скорее всего, в составе контингента НАТО.

Ещё более вероятно оно в том случае, если Украина окончательно утратит какую-то часть юго-востока страны за пределами Донбасса – скажем, Харьков, Херсон и Запорожье. Тогда польские солдаты и офицеры в Одессе, Днепропетровске и Сумах превращаются в защитников Украины. А польские политики с ещё большим упорством будут работать над тем, чтобы затащить такую Украину в Евросоюз (а если удастся – и в НАТО).

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Но Польша выставит любой «большой» Украине жёсткое условие. Приём в ЕС обусловят отказом от героизации Степана Бандеры, Романа Шухевича и ОУН*-УПА* (запрещена в РФ). Украине придётся признать ответственность за истребление в 1943-1944 гг. десятков тысяч поляков на Волыни. Президент Анджей Дуда сказал об этом определённо. Сделать это в составе более-менее «большой» Украины проще, ибо на юго-востоке уровень бандеризации ниже. А потому будет больше тех, кто не станет славить таких «героев».

Если Украина потеряет весь юго-восток – польские войска могут расположиться в Чернигове. Но такая Украина станет более националистической. И здесь может возникнуть поле для компромисса ради борьбы с Россией и вхождения Украины в ЕС. Польша настоит на сожалении об убийствах поляков и будет пробовать «медленно» бороться с бандеровским сознанием украинцев, заставит убрать проспекты Бандеры и Шухевича в Киеве. Может она потребовать и возвращения себе Львова и половины Львовской области в качестве возмещения ущерба за Волынскую резню.

Наконец, самый страшный сон для Польши – лишиться в лице Украины буфера, отделяющего её от России. Если российские войска не только займут весь юго-восток, но и форсируют Днепр в районе Киева, придётся сделать всё, чтобы они не пошли дальше линии Винница-Житомир. Для этого надо будет вводить польскую армию на Западную Украину, и провозглашать новое государство под польским протекторатом. Или под протекторатом ЕС и НАТО, где Польша выступит в роли главного смотрителя. Из-за того, что на этой территории уж точно преобладают националистические настроения, присоединять её к себе Польша не будет. К тому же речь идёт о бедных районах, вложения в которые разорят польскую казну. Потому поляки ограничатся размещением своих военных баз. И могут поставить вопрос о передаче им половины Львовской области с Львовом, учитывая особую значимость этого города для польской истории, культуры и науки.

Оставшаяся независимая Украина под польским контролем охватит Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, Ровенскую и (возможно) Хмельницкую области. И остаток Львовской. От неё потребуют символически признать преступления ОУН-УПА против поляков – но сносить памятники Бандере или Роману Шухевичу, переименовывать названные их именами улицы, не заставят. И такую «малую» Украину поляки потащат в ЕС и НАТО любой ценой – лишь бы сохранить её как буфер с Россией. Уж лучше ОУН-УПА в героях, чем граница с русскими. Сделаем одну оговорку. Несмотря на бравурные заявления польских политиков, действовать в одиночку Польша не станет. На все свои действия она получит мандат ЕС и НАТО. Кроме того, полякам наверняка поможет Румыния, которая установит контроль над Черновицкой и югом Одесской области (во втором случае – вероятно, вместе с Болгарией). Румыны наверняка поживятся частью территории Черновицкой области. А черноморскую базу на контролируемом юге Одесской они могут разделить с поляками.

Оставшаяся часть Черновицкой области наверняка останется в составе «малой» Украины. А вот насчёт юга Одесской области и Закарпатья есть большой вопрос. В Закарпатье Польша не пойдёт – там будут действовать Венгрия (которая может присоединить к себе его часть), Чехия и Словакия, которым эти земли когда-то принадлежали. Последние ничего включать в свой состав не станут. Захочет ли Закарпатье быть в составе «малой» Украины, или нет – для Польши вопрос непринципиальный. Как и статус юга Одесской области с Измаилом. Главное – чтобы не под Россией.

Таким образом, Польша хотела бы установить свой контроль над Украиной – и чем больше в территориальном плане, тем лучше. Но цель присоединять к себе большие куски земли перед поляками не стоит – их в этом плане интересует разве что Львов и окрестности. Для них важнее сохранить буфер между собой и Россией, и втянуть этот украинский буфер в ЕС и НАТО. Какого размера он будет – зависит только от России. Польша, к сожалению, много не проиграет, и что-то из желаемого точно получит. Так что игра в контроль над Украиной для поляков – беспроигрышная.