Зеленский надеется победить Россию руками поляков

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12 июля, вторник  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Глобализация рынка газа имеет свои последствия Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
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Индус во главе Британии для России хуже «премьера в купальнике»

Либеральный индуист Риши Сунак и леди в погонах Пенни Мордонт PA Images via Reuters
Во внутрипартийной борьбе британских консерваторов за кресло премьер-министра фаворитов всего двое – и это очень оригинальные кандидаты: индуист-миллионер Риши Сунак и первая женщина в кресле военного министра Великобритании Пенни Мордонт. В отличие от Бориса Джонсона, Сунак не в восторге от конфликта Лондона с Москвой, но «болеть» из России нужно не за него – и вот почему. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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Американские HIMARS на Украине стали оружием террора

Россия заявила в ООН об ответственности США за удар ВСУ в Новой Каховке EyePress News/Reuters
«ВСУ нанесли варварский удар по Новой Каховке» – так эксперты описывают атаку ВС Украины по одному из ключевых городов на северо-востоке от Херсона. Ракеты попали в склады со взрывоопасными удобрениями, в результате удара есть погибшие и множество раненых, в центре города зафиксированы масштабные разрушения. Для атаки ВСУ использовали не только данные американских спутников, но и поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS. Что ВС России могут этому противопоставить? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Запад изолирует сам себя

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая и конкретная – является точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, и солдатами, в эту секунду рискующими и жертвующими своими жизнями. Подробности...
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    Зеленский надеется победить Россию руками поляков

    Украина и Польша сближаются все сильнее
    		   12 июля 2022, 16:10
    Фото: Beata Zawrzel/Reuters
    Текст: Николай Стороженко

    Граждане Польши получат на территории Украины почти те же права, что и коренные жители этой страны. Речь идет, казалось бы, только о деловой и политической составляющей. Однако если подробнее изучить список тех прав и привилегий, которые получают поляки, выяснится, что происходящее имеет прямое отношение к проводимой Россией спецоперации.

    Комментируя внесение Зеленским законопроекта об особом статусе граждан Польши на Украине, президент Польши Анджей Дуда не мог скрыть удовлетворения. «Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», – заявил он, имея в виду, конечно же, события на территории нынешней Украины, известные как Волынская резня. 

    И тут с Дудой можно вполне согласиться. Когда два народа-соседа живут в мире, а их государства даже взаимно гарантируют гражданам расширенные права, это куда лучше, чем когда эти народы друг друга убивают.

    Печально лишь, что почвой для примирения двух народов в этом случае стало не признание Украиной исторической правды о роли и вине так называемых освободителей Украины в этой резне, а союз против России как общего врага. Сомнительное примирение и сомнительный способ почтить память жертв той войны, учитывая, что украинские националисты в той войне выступали союзником III Рейха.

    Непохожие законы

    Но вернемся к законопроекту. Зеленский анонсировал его еще в конце мая, приурочив к тогдашнему визиту Дуды в Киев. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров тогда объяснял такой шаг необходимостью ответить полякам любезностью на любезность: «Надо обратить внимание на тот закон, который приняли в Польше для временно перемещенных лиц с Украины и которым фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши…».

    Такой закон действительно был принят в марте 2022-го. Но с ним, что называется, есть нюансы. Во-первых, он распространяется не на всех украинцев, а лишь на тех, кто оказался в Польше после 24 февраля 2022 года. Во-вторых, лишь на тех из них, кто прибыл в Польшу с территории Украины. В-третьих, срок действия особого статуса ограничен 24 августа 2023 года (18 месяцев с дня начала военной операции ВС РФ на Украине). И вот с учетом этого давайте-ка посмотрим, что за статус хотят дать полякам:

    – упрощенное трудоустройство и легализация поляков в статусе налогоплательщиков (выдача налогового ИНН); 

    – соцстрахование; 

    – открытие и ведение бизнеса на тех же условиях, что и для украинцев;

    – получение образования (в том числе за государственный счет); 

    – медобслуживание; 

    – получение социальных выплат.

    Все перечисленное – на тех же условиях, что и для граждан Украины. Оговорка в данном случае двоякая: ни украинское медобслуживание, ни украинские социальные выплаты явно не тянут на предел мечтаний. И уж точно не стоят того, чтобы очертя голову бежать за ними из условного Жешува в условную Винницу.

    С другой стороны, все это (уж какое бы ни было) – общий социальный капитал граждан Украины. Чем таким отличились поляки, чтобы на этот капитал претендовать? К тому же, в отличие от польского закона, в анонсе украинского закона мы не видим каких-либо временных рамок предоставления такого особого статуса (текст законопроекта на сайте Верховной рады отсутствует, проверить, к сожалению, невозможно).

    Польский закон был принят под влиянием обстоятельств. 12 марта украинские беженцы получили в Польше особый статус – в первую очередь потому, что за неделю до этого их число там превысило 1 млн человек. С тех пор прошло уже 4 месяца. За это время миллион польских беженцев на Украине не нарисовался. Отсюда вопрос: зачем он вообще нужен? Исключительно как дань вежливости и для демонстрации примирения к очередной годовщине Волынской резни? 

    Зачем полякам особый статус?

    Вряд ли. Если бы такой статус был нужен исключительно для галочки и дипломатического этикета, законопроект написали и проголосовали бы за неделю, еще весной. А не тратили бы на его разработку как минимум полтора месяца. Значит все же поляки будут. Когда и сколько, и для чего им ехать на Украину? Навскидку видится несколько возможных направлений. 

    Во-первых, Украина начала получать вооружения западного образца. Меньше, чем ей хотелось бы, но больше, чем можно было ожидать еще в начале военной операции. По сути, Украине не дали разве что авиацию, системы ПРО и крупные ударные БПЛА. Все остальное у нее уже есть. И главным образом – дальнобойная артиллерия и ракетные системы залпового огня (РСЗО).

    Теперь в дефиците другое – необходимое количество солдат, которые умеют с этой техникой обращаться. Иными словами, Украина нуждается в инструкторах, которые подготовят ей артиллеристов, операторов РСЗО, САУ и прочей техники. Поляки отлично подходят. У них достаточно крупная армия, в запасе 1 млн человек. Можно направлять инструкторов как из действующей армии, так и из запаса. Объясниться многие могут и без переводчика (в слово «kurwa!» вообще перевода не требует).

    Не менее Украине нужны и обычные сержанты Хартманы. Военкомы «пылесосят» города и поселки – а кто всех этих мобилизованных будет готовить? Согласно майской оценке Зеленского, численность ВСУ уже достигла 700 тыс. человек. Заявленная цель – армия в 1 млн численности личного состава, но инструкторов на такое количество, разумеется, нет.

    Тем более что хотя Украину и не берут в НАТО, она уже стала его форпостом в Восточной Европе. Поэтому чем дальше, тем больше Украина будет переходить не только на натовское вооружение, но и на натовские стандарты подготовки военнослужащих. И снова поляки оказываются незаменимыми. Ну не сводному же военному оркестру из Прибалтики ехать украинцев натаскивать, правда? Кто же в лавке тогда останется?

    Во-вторых, стоит вспомнить, что еще в марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказывался в пользу отправки на Украину польских миротворцев. В мае эту идею поддержали почти 57% поляков. Да и украинцы, в принципе, не против этой идеи. По крайней мере, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что главное условие для этого – введение миротворцев не должно заморозить конфликт, закрепив за РФ те территории, которые сегодня контролируют ВС РФ. Впрочем, тема с миротворцами пока висит в воздухе: даже если бы они и хотели, ничего они тут не заморозят. А больше им там делать (кроме как напрямую участвовать в боевых действиях против ВС РФ) нечего.

    Наконец, в законопроекте упомянуты поляки, имеющие квалификацию медсестры (медбрата), – они получат возможность работать в украинских больницах. Видимо, речь в первую очередь будет идти о военной медицине: для поляков это уникальный опыт, для украинцев – польза: врачей и медсестер всегда не хватало, и с началом военной операции этот дефицит только усугубился.

    Иначе говоря, особый статус для поляков на Украине – не форма киевской вежливости. Он будет иметь исключительно прикладной характер и будет означать постепенное втягивание Польши в конфликт. А значит, происходящее напрямую касается в том числе и России.


     
     
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