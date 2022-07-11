Польша бьет по главному мифу украинского государства

Украина должна официально признать Бандеру и Шухевича не героями, а преступниками. Это прямо следует из заявлений президента Польши Анджея Дуды, посвященных одному из главных преступлений украинских националистов – Волынской резне. Почему Варшава так настойчиво добивается этого, а Киев так упорно пытается этого избежать?

Президент Польши Анджей Дуда сообщил: Варшава намерена добиваться констатации Украиной правды о преступлениях, совершенных в ходе Волынской трагедии. Кроме того, власти страны требуют создания для поляков возможности молиться за соотечественников, погибших на Западной Украине. Об этом Дуда заявил в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши 79 лет назад.

По словам Дуды, на востоке оккупированной немцами Польши было совершено преступление, которое можно назвать геноцидом. Тогда пострадали более 100 тысяч человек, подчеркнул польский лидер. Как отмечает украинское издание «Страна.ua», Дуда сказал, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню. Но из его речи прямо следовало, что Варшава потребует от Киева признания самого факта преступлений, совершенных боевиками ОУН*-УПА.

Показательно, что в этот же день стало известно, что Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. И объявил об этом не сам украинский президент, а польский лидер Дуда в речи о годовщине Волынских событий.

Из слов Дуды можно сделать вывод: Варшава не скрывает, что этот закон должен стать своего рода историческим возмездием. «Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», – цитировал ТАСС слова президента Польши.

«Конечно, в Польше многие ждут, что Украина признает Волынскую резню геноцидом. Это было бы правильно с фактической и исторической точек зрения, а также в нынешней политической ситуации, когда Киев говорит о стратегическом партнерстве с Варшавой и чуть ли не о дружбе. Но Зеленский пока, к сожалению, никаких подобных заявлений не делает», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат польского Сейма, политолог Матеуш Пискорский.

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Как отмечают эксперты, учитывая возрастающую зависимость Украины от Польши, Варшава чувствует себя вправе потребовать от Киева наконец взять на себя ответственность за военные преступления ОУН-УПА* (которая, напомним, в официальной украинской историографии считается организацией, якобы боровшейся с нацизмом).

Напомним, что с февраля 1943 года отряды украинских националистов из бандеровской фракции ОУН приступили к целенаправленному уничтожению этнических поляков на оккупированных нацистами территориях нынешних Волынской, Ровенской и севера Тернопольской областей. Пик резни пришелся на июль-август 1943 года.

Только с 29 по 30 августа, судя по показаниям пленного командира военного округа «Туров» ОУН-УПА Юрия Стельмащука на допросе в НКВД, на территориях нескольких районов Волынской области было убито свыше 15 тысяч поляков. Всего, по оценкам российских и европейских историков, жертвами резни стали от 30–40 тысяч человек до 50–60 тысяч (по мнению ряда польских авторов).

Не только польские, но и украинские исследователи – в частности, авторы выпущенной в 2005 году Академией наук Украины книги «ОУН-УПА: исторические очерки» – полагают, что прямую ответственность за этнические чистки несет главнокомандующий УПА Дмитрий Клячковский («Клим Савур»), предшественник Романа Шухевича на этом посту. Клячковский был ликвидирован в феврале 1944 года в ходе спецоперации НКВД.

В 2009 году Сейм Польши единогласно постановил считать ОУН-УПА ответственной за этнические чистки на Волыни. В 2016-м польский парламент принял документ, квалифицирующий Волынскую резню как акт геноцида. Тогда же 11 июля был объявлен «Национальным днем памяти жертв совершенного украинскими националистами геноцида граждан II Речи Посполитой Польской».

Очевидно, что ни один из сменявшихся в Киеве режимов (включая действующий) не соглашался с подобной формулировкой. «Киев и украинская историография не отрицают, что в 1943 году случались, как они называют, «эксцессы» с убийствами поляков. При этом официальная украинская история заявляет, что они были взаимны – якобы бандеровцы резали поляков, поляки резали украинцев», – отмечает донецкий политолог и историк, специалист по украинской истории XX века Владимир Корнилов.

К 60-летию событий на Волыни, в 2003 году, тогдашний президент Украины Леонид Кучма с большим трудом уговорил депутатов Верховной рады подписать совместное польско-украинское парламентское заявление, в котором ответственность за преступление возлагалась не на ОУН-УПА, а на анонимные «вооруженные формирования украинцев».

Однако похоже, что теперь ситуация меняется на глазах – Степан Бандера и его ОУН-УПА в качестве главных героев украинской государственной мифологии все менее устраивают западных кураторов Киева. Речь идет уже не о Польше, для которой героизация бандеровцев всегда была неприемлемой. Как отмечала в воскресенье New York Times, Зеленский был вынужден снять с должности посла в Берлине Андрея Мельника после того, как тот разозлил Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Бандере.

Впрочем, Корнилов полагает, что киевский режим до последнего будет держаться за право считать Бандеру и Шухевича национальными героями. «Признавать это на официальном уровне как геноцид, как массовое злодеяние или каяться украинская власть сейчас не в состоянии и вряд ли будет в обозримом будущем. Это бы резко ударило по государствообразующему мифу о бандеровцах как о борцах за свободу, за незалежную Украину», – подчеркивает историк и политолог.

Корнилов напомнил, как покраснел на тот момент посол Украины в Берлине Андрей Мельник, когда отвечал на вопрос немецкого журналиста по поводу антисемитских высказываний и действий Бандеры и бандеровцев. «Он пытался выкрутиться, а потом прямо сказал: «Нет, вы не заставите меня негативно отозваться о Бандере». Дипломат не мог заявить, что Бандера, антисемитизм и еврейские погромы – это хорошо, но и не мог признать, что это плохо – тогда бы украинские националисты его не поняли, это разошлось бы с официальной государственной идеологией. Это развилку преодолеть сложно», – заметил он.

Впрочем, продолжил аналитик, нынешняя украинская власть и не старается найти выход из этой ситуации. «Зеленский, когда приходил к власти, говорил в том духе, что какая разница, под какими памятниками назначать свидания, если улица освещена и замощена. Но почему-то в его правление ставят памятники Бандере и Шухевичу, а ломают мемориалы красноармейцев и советских государственных деятелей. Под разговоры о том, «какая разница, кому ставить памятники», мы видим, как на государственном уровне происходит бандеризация страны при Зеленском», – напомнил собеседник.

«Сейчас вышибить из-под ног Украины нарратив «бандеровцы – герои» это значит отказаться от услуг безумных, но многочисленных и готовых воевать нацистов. В данный момент в Киеве точно никто не решится поднимать эту тему на официальном уровне. Иначе националисты могут или пойти против ВСУ, или просто развернуться и покинуть поле боя», – пояснил Корнилов.

По мнению Пискорского, Киев признает военные преступления бандеровцев лишь тогда, когда соответствующее решение примут не в Варшаве, а в Вашингтоне и Лондоне. А США и Британия пока не дали добро на демонтаж этого элемента украинской идеологии, считает польский политик и политолог.

«Англосаксонские кураторы Украины явно педалируют эту идеологию в качестве поддержки украинской идентичности в рамках проекта «Украина – это анти-Россия». Другой аналогичной по влиятельности и количеству приверженцев идеи у Запада для Киева нет. Если сейчас Зеленский отречется от нее, то придется признать ошибкой многое из того, что делал Запад на Украине в последние пару десятилетий», – заключает Пискорский.

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