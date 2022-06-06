Американские ястребы разлюбили Украину

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6 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Проблемы с российским газом вернули Европу к древним способам отопления

Дрова стали последней надеждой европейцев не замерзнуть зимой Norbert Michalke/imagebroker/
Global Look Press
Колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам. Ажиотажный спрос на дрова накрыл весь континент – от Прибалтики до Великобритании. Дрова превращаются для европейцев в «новую нефть», и это породило в ЕС целый ряд новых социальных явлений. Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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Украина подставила оружейные интересы Запада

Противотанковые ракетные комплексы, поставленные на Украину, в любой момент теперь могут всплыть в других концах планеты president.gov.ua
Похоже, Запад наконец начинает понимать всю рискованность поставок самых современных вооружений на Украину. Эта страна превращается в колоссальный черный рынок для сотен тысяч единиц оружия, внезапно оказавшегося чуть ли не в свободной продаже. Где и как продаются на Украине пулеметы и ПЗРК – и как все это в итоге будет применяться против самих же жителей западных стран? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Американские ястребы разлюбили Украину

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией. Подробности...

За затягивание войны Зеленский ежедневно платит сотнями жизней

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически до полного их уничтожения. Подробности...
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Украина Мазепы против Украины Пушкина

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба). Подробности...
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Чем опасна польская армия

Кто впервые поссорил Россию и США

Зачем России нужна Африка

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Владимир Прохватилов

    Американские ястребы разлюбили Украину

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		6 июня 2022, 17:35

    Американские ястребы из Heritage Foundation (Фонд «Наследие»), одного из главных неоконсервативных аналитических центров Америки, выступили с резкой критикой отправки военной помощи на Украину. Они считают, что это против интересов США.

    Накануне голосования в Палате представителей Конгресса США по пакету военной помощи Украине исполнительный директор Heritage Джессика Андерсон сказала: «Этот предлагаемый пакет помощи Украине отнимает деньги на приоритетные нужды американского народа и опрометчиво отправляет доллары наших налогоплательщиков безответственному иностранному государству».

    Напомнив, что всего двумя месяцами ранее Конгресс одобрил пакет помощи на сумму 13 млрд долларов, в «Наследии» отметили, что «пакет помощи Украине ставит Америку на последнее место», сыграв на контрапункте с лозунгом «America first».

    Несмотря на то, что пакет военной помощи Украине размером в 40 млрд долларов был все же одобрен Конгрессом США, критическая позиция «Наследия», лидера неоконов с глубокой «ястребиной» историей, свидетельствует о наметившемся переломе в отношении американских элит к событиям на Украине. В свое время Heritage Foundation поддержал вторжение США и их союзников в Ирак и никогда не менял своей позиции – несмотря на то, что в Ираке не было найдено никакого оружия массового уничтожения. «Наследие» также было постоянным сторонником присутствия американских войск в Афганистане, штампуя доклады с такими заголовками, как «Афганское обозрение показывает, что наращивание численности войск работает» и «Поддерживайте импульс в Афганистане».

    Совершенно иначе неоконы «Наследия» относятся к военной помощи Украине. «Одобрение Конгрессом раздутого и поспешного пакета помощи Украине на прошлой неделе показало, насколько наши лидеры оторваны от народа и наших проблем», – сказал президент «Наследия» Кевин Робертс в интервью The New York Times. Прагматичная позиция «Наследия» отражает начало глубоких перемен в настроении американских элит. Один из лучших американских экспертов по России, вице-президент Kissinger Associates Томас Грэм написал уже целую серию статей, в которых призывает стремиться к компромиссу c Россией и учету ее интересов. Томас Грэм считает возможным дипломатическое урегулирование украинского конфликта даже после начала спецоперации Z. 

    Фото: Rod Lamkey/Global Look Press

    В интервью российскому агентству РБК Грэм напомнил, что еще до начала военных действий на Украине вместе с коллегами предложил формулу, которая «могла бы удовлетворить требования в области безопасности как России, так и Украины, и стран НАТО, и США». Среди этих предложений были мораторий на расширение НАТО на продолжительный период, инициирование серии серьезных переговоров по урегулированию замороженных конфликтов в Европе и модернизация Хельсинкского соглашения 1975 года.

    По словам Грэма, на достижение соглашения могло уйти несколько лет. «В конце концов, во время холодной войны в 1975 году СССР и Запад смогли договориться о создании Хельсинкских соглашений, на это ушло три года. Не понимаю, почему мы не могли бы повторить этот опыт сейчас», – подчеркнул он, заметив, что после начала военной операции такие переговоры могут проводиться «гораздо жестче из-за разрушения доверия между западными столицами и Москвой». Томас Грэм вовсе не является другом России. В конце 80-х он написал статью «Мир без России», в которой прогнозировал приход к власти в Российской Федерации жесткого и прагматичного лидера, который попытается вернуть своей стране статус великой державы, но его замыслы потерпят крах, страна скатится в ряд держав третьего мира и, возможно, распадется. «Нам следует серьезно и систематически думать о возможности мира без России», – резюмировал он.

    Прогноз Томаса Грэма о распаде России не оправдался, но это не означает, что он и его коллеги по аналитическому цеху прекратили «серьезно и систематически думать о возможности мира без России». Просто они предлагают достичь этой цели иным путем – добившись прекращения наступления ВС РФ на Украине и затащив нашу страну в трясину длительных дипломатических переговоров, во время которых ВСУ получат возможность восстановить и приумножить свой боевой потенциал.

    Нынешний шеф Томаса Грэма Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, изложил именно такое видение ситуации. Он сказал, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной может изменить мир не в пользу стран Запада. «Стороны должны быть привлечены к мирным переговорам в течение следующих двух месяцев. Иначе мы столкнемся с ситуацией, когда Россия может полностью разорвать свои связи с Европой и искать постоянного союза в другом месте. Это отбросит нас на десятилетия назад. Мы должны стремиться к долгосрочному миру», – заявил ветеран американской дипломатии.

    По словам Киссинджера, Запад должен прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине», поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности на европейском континенте. Он отметил, что Россия больше 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил, поэтому нельзя «подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем». Заметим, что Киссинджер и его заместитель ни слова не сказали о необходимости денацификации и демилитаризации Украины. А без решения этой проблемы мира в Европе не будет. 

    Позиция Киссинджера и его команды на данный момент не является мейнстримом на коллективном Западе. Но в западной прессе все чаще стали проскакивать «наезды» на Киевский режим. Так, The Washington Post в редакционной статье пишет, что украинская русофобия до добра не доведет. «Литературный национализм, как и другие формы культурной цензуры, порождает историческое невежество, подавляет критическое мышление и препятствует международному взаимопониманию», – пишет издание, являющееся рупором либеральной Америки, осуждая «попытки [украинских] ультранационалистов вычеркнуть Александра Пушкина из украинской исторической памяти и культурной жизни». Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.

    Но если мы хоть на миг забудем о том, что Запад принципиально и безоговорочно недоговороспособен и рвет любые соглашения даже со своими союзниками, к числу которых Россия не относится, когда эти соглашения становятся обременительными, мы попадемся на удочку и дадим себя обмануть продвинутым западным аналитикам вроде Томаса Грэма, которые никогда не перестанут «серьезно и систематически думать о мире без России».

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