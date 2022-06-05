Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Германия сделала фокусы своей тактикой на Украине

Бербок поддержала предоставление Киеву статуса кандидата в члены ЕС Zuma/ТАСС
Вопреки ожиданиям, глава МИД Германии поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Однако поводов для радости у Киева нет. Во-первых, это не то, чего на самом деле просил от Европы Зеленский. Во-вторых, тактика Германии в отношении Украины окончательно оформилась – это тактика уличного фокусника.  Подробности...
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Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений

Мариупольский порт обещают превратить в базу торгового флота ДНР Владимир Гердо/ТАСС
«Первый вопрос, который задавался после освобождения: «А Россия здесь надолго? Вы уйдете или нет?». Такими словами эксперты описывают главные вопросы, которыми сейчас задаются миллионы жителей Херсонской и Запорожской областей. Какими действиями и примерами Россия доказывает, что эти освобожденные территории теперь навсегда вернулись в ее состав? Подробности...
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Иностранные наемники на Украине столкнулись с невиданным

Британский наемник Эндрю Хилл считает, что ему сильно повезло – вовремя сдался кадр из видео
Тысячи иностранных наемников за последние недели покинули Украину. Происходящие в стране боевые действия – да и отношение к ним со стороны украинских военных – оказались совсем не теми, на которые наемники изначально рассчитывали. Какие иностранцы, в каком количестве и по каким причинам приезжали воевать на Украину – и почему они в итоге оттуда сбегают? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение. Подробности...
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Как в Китае работает «культура отмены»

Вадим Чекунов
Вадим Чекунов, писатель, литературный критик (Шанхай)
Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

У железных дорог перспектив больше, чем проблем

Сергей Жаворонков
Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики
В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность. Подробности...
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Кто впервые поссорил Россию и США

Зачем России нужна Африка

Как бороться с украинскими диверсантами

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Почему Кремль не ускоряет спецоперацию на Украине

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		5 июня 2022, 11:52

    Российские войска штурмуют Северодонецк, продвигаются в Горском и на Изюмском направлении, а также обходят Авдеевский укрепрайон. Однако будем честны – в июне 2022 года многие россияне хотели бы слышать немного другие слова. «Российские войска штурмуют Одессу, продвигаются к Житомиру и на Криворожском направлении, а также обходят Киевский укрепрайон» – вот какие названия населенных пунктов ласкали бы слух, а не «какие-то поселки», которые до начала СВО россияне в массе своей и не знали даже. Отнюдь не взятие Камышевах – пусть даже Великих, а освобождение отнюдь не великого, но все-таки Днепропетровска ждали многие и немедленно.

    И сейчас разочарованные в своих собственных фантазиях ура-патриоты начинают говорить, что российские войска двигаются слишком медленно – со всеми вытекающими выводами. Например, о том, что конфликт может завершиться очередным Хасавюртом, или же о крайней нерешительности российских военных и их неготовности идти до победного конца. Эти червячки сомнений, естественно, ставятся на усиленное кормление западной и украинской пропагандой, рассказывающей гражданам России и Украины о том, что российская война (как они называют нашу спецоперацию) провалилась, а Москве пора задумываться о том, как выходить из ситуации с наименьшими потерями.

    Вот только почему мнение экспертов – не только российских, но и американских – разительно отличается от линии пропаганды? Почему они крайне скептически оценивают шансы Украины на победу в спецоперации и пишут о том, что Киеву нужно искать мира с Москвой на любых условиях Путина? Что Украина должна отказаться от суверенитета как минимум над ДНР, ЛНР и Крымом?

    Мнение отличается именно потому, что военные и политические эксперты, в отличие от пропагандистов, понимают: российская операция идет почти так, как должна идти. Да, у нее есть недостатки – несогласованность войск России и союзников, нехватка спецсредств (например, коптеров), бюрократические препоны на той же таможне. Все эти проблемы решаются – как по линии Минобороны, так и по линии главы государства, что позволяет несколько ускорить темп и эффективность боевых действий. Однако в целом операция идет по единственно возможному сейчас пути, который приведет ее к успеху – перемалывание украинской живой силы, после чего освобождение территории по кусочкам. И власть дает населению не то, что оно хочет (быстрые разгромы и оперативные штурмы городов), а то, что ему надо – демонтаж проекта «Антироссия» с минимальными жертвами и максимальной эффективностью.

    Цена фантазий

    Кремль объясняет медленные темпы операции стремлением сохранить как можно больше жизней гражданских лиц – то есть населения освобождаемых территорий. Именно поэтому российская армия старается не применять тяжелую артиллерию в городах, по жилым зданиям, где сидят прикрывающиеся местными жителями украинские военные. И здесь есть не только гуманитарная, но и государственническая логика. Дело в том, что Россия не оккупирует чужие территории с чужим населением (как это делали США в Ираке и Афганистане, когда ровняли с землей местные города и не испытывали каких-то чувств к чуждым им арабам или пуштунам). Россия освобождает свои территории – с пусть и отчасти зомбированным, но российским населением.

    После спецоперации нужно будет интегрировать эти территории и этих людей назад, в российское пространство. Интеграция же с их ментальным освобождением – то есть комплекс экономических, образовательных, социальных и других мер – окажется куда более сложной задачей, нежели физическое освобождение. И чем меньше их родственников и близких погибнет в ходе спецоперации от российских снарядов, чем меньше их домов будет разрушено российскими бомбами, тем проще будет интеграция.

    Фото: Владимир Гердо/ТАСС

    Однако вопросы интеграции – лишь одна из причин медленного хода операции. Другой причиной является нехватка личного состава для проведения одновременно нескольких масштабных операций. Многие военкоры и специалисты говорят, что силы России и союзных республик в количественном плане даже уступают ВСУ на фронте. Все потому, что Украина провела несколько волн мобилизации, а в России она не проводилась. Без нее ни о каких массовых и одновременных волнах наступления на юге и на востоке говорить не приходится.

    И вот теперь вопрос к желающим увидеть эти волны – какую цену они готовы заплатить за то, чтобы их фантазии были реализованы? Ведь на примере той же украинской армии можно увидеть, что привлечение мобилизованных к боевым действиям ведет к резкому увеличению потерь. Готовы ли российские турбопатриоты увидеть, условно, через месяц взятие Харькова ценой тысяч жизней россиян, которых насильно (то есть через институт принудительной мобилизации) привлекли к боевым действиям? К которым они были банально не готовы, как в свое время это было в Чечне и Афганистане. Готовы ли желающие быстрых побед добиваться их путем резкого увеличения информационного давления на Россию, когда в Сети будут появляться массовые интервью матерей, чьих детей «насильно отправили на смерть», и когда эти матери будут выходить на улицы городов с митингами протеста? Ведь Россия – не Украина, тут скрывать массовые потери не получится, как и разгонять митинги матерей дубинками.

    Таким образом, радикально ускорить проведение операции, конечно, можно – однако это приведет к резкому увеличению потерь как со стороны наших военных, так и со стороны наших будущих сограждан. А также (по причине потерь) выльется в резкое падение поддержки спецоперации со стороны российского общества – поддержки, которая является главным щитом государства от западных санкций и давления. Поддержки, без которой Россия проиграет войну с США на периферии (каковой является Украина). Поэтому, перефразируя товарища Саахова, тут торопиться не надо. Важно вылечить Украину и вернуть в российское общество полноценного человека – и с минимальными жертвами со стороны самого общества.

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