Властям Украины нужны американские ракеты для запугивания мирных людей

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Газпром завершил перевод Европы на рубли

Газпром празднует рублевую победу в Европе Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Определился список европейских компаний, которые отказались от предложенного Россией варианта оплаты газовых поставок. Переходить на рубли не стали шесть компаний и по сути пять стран ЕС. Сроки оплаты подошли к концу. Значит, можно констатировать, что большинство европейцев все-таки приняли новые правила игры от России. Кто потеряет от этой истории, а кто, наоборот, сможет на этом заработать? Подробности...
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Как использовать слитые в Сеть данные на сотрудников СБУ

В обнародованном досье есть пометки о наркомании или о принадлежности к свингерам
Хакеры слили в Сеть данные 700 человек, которые, предположительно, служат в СБУ. В досье фигурируют фото, домашние адреса и телефоны людей в разных чинах – от генерала до лейтенанта. Возле некоторых имен есть пометки о наркомании, пристрастности к азартным играм и о принадлежности к ЛГБТ. Зачем украинским спецслужбам могли понадобиться люди с низкой социальной ответственностью, и как слитые данные можно обернуть против СБУ? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Для борьбы с украинскими диверсантами есть проверенный метод

Так выглядит место теракта возле «дома Балицкого» Гражданская администрация Запорожской области/ТАСС
Теракт в Мелитополе, направленный якобы против члена временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, вновь привлек внимание к активности украинских диверсионных групп. Насколько серьезна эта угроза, как реагирует на нее местное население – и каким образом с ней можно бороться? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Властям Украины нужны американские ракеты для запугивания мирных людей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора. Подробности...

Если Германия вооружается – она готовится к нападению

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Эрдоган делает ставку на самостоятельность

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Турция сейчас – тот редкий случай, когда, разговаривая с государством, мы можем почти на 100% знать – мы ведем диалог с партнером, а не с куклой, за ниточки которой дергает более могущественный соперник из-за океана. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Страны с русофобами и страны с русофилами

Новая война Эрдогана

Армия Германии возвращает былую мощь

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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ограничение работы аэропортов на юге России изменило в этом году ваши планы на летний отпуск?
  • Да, откажусь от поездки на черноморские курорты

  • Нет, поеду на Черное море на поезде

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  • Нет, полечу через Сочи

  • Не планировал отдыхать на Черном море
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
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Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
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  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

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    Сергей Миркин

    Властям Украины нужны американские ракеты для запугивания мирных людей

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		2 июня 2022, 12:14

    Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович публично заявил, что если США не дадут Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), то Киев устроит «образцово-показательную истерику». Его слова вызвали в СМИ и телеграм-каналах целую лавину сатирических комментариев. Но уже сегодня Белый дом объявил, что Украина получит РСЗО.

    Конечно, нельзя установить причинно-следственную связь между словами Арестовича и решением американского правительства. Но можно предположить, что угроза информационной атаки со стороны Украины в виде истеричной критики склонили руководство США к предоставлению этого оружия Киеву. Вероятно, пригрозить Белому дому истерикой Киеву посоветовали британцы и американские «ястребы», которые желают дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

    Почему для команды американского президента страшна критика с Украины? Байден слабый глава государства, к тому же глубокий старик. Когда американский президент говорит, что он главнокомандующий, над ним смеются даже собственные граждане. В такой ситуации его окружению нужно создавать иллюзию силы и решимости своего лидера. А украинская истерика, раскрученная западными СМИ, стала бы свидетельством нерешительности Байдена. Нынешнего главу Белого дома, как и его предшественника Дональда Трампа, могут обвинить в работе на Кремль или как минимум в том, что он боится России. Этого окружение Байдена допустить не может.

    Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что РСЗО после того, как окажутся у украинских солдат, будут использоваться не только на поле боя, но и для уничтожения гражданских людей и обстрелов мирных городов и сел. Почему? Потому что террор – это излюбленный метод майданной власти. Любовь к запугиванию людей и зверствам за пределами человеческого понимания – это наследственная болезнь для нынешних украинских властителей, полученная ими от бандеровцев образца 40–50-х годов прошлого века.

    Лучше всего о бандеровском терроре написал западноукраинский журналист Ярослав Галан в статье «Чему нет названия» в 1945 году. В ней Галан описал, как сторонники Степана Бандеры убили родителей 14-летней девочки, а потом на ее глазах со смехом расчленили их тела. С террора началось становление майданной власти, первыми его жертвами стали бойцы «Беркута», которых калечили и убивали. Затем майдановцы расправлялись со всеми противниками переворота. Кульминацией этого стало сожжение живьем людей в Одессе 2 мая 2014 года. Во время войны в Донбассе в период до 24 февраля 2022 года украинские солдаты обстреливали населенные пункты ЛДНР, прежде всего, для того, чтобы запугать жителей края. Не брезговали украинские нацисты и индивидуальным террором, самый известный случай – убийство киевского журналиста Олеся Бузины.

    Фото: кадр из видео

    А сейчас, когда преступный режим на грани своей гибели, террор с его стороны вышел на качественно новый уровень. В самом начале специальной операции Украина отключила города ДНР от водоснабжения. Просто представьте, каково это: жить в многоквартирном доме без воды и, соответственно, канализации.

    30 мая в результате обстрела украинской артиллерией в Донецке 6 человек погибли и 14 получили ранения. Демонстрацией звериной сущности украинского режима стало то, что объектами для артиллерийской стрельбы стали учебные заведения. Это три школы в самом центре города, которые не имеют абсолютно никакого военного значения – там не укрывались солдаты, оттуда не стреляли. Армии России и республик Донбасса вообще не используют гражданские здания в военных целях. В отличие от ВСУ и нацбатальонов. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что при обстрелах Донецка использовались американские гаубицы M777. В этот же день произошел взрыв в Мелитополе. Только чудом никто не погиб. 31 мая украинские артиллеристы обстреляли населенный пункт Пятихатки в Херсонской области. В чем смысл этих действий украинской власти и военных? Посеять ужас в душах людей, заставить жителей Донбасса пожалеть, что они выбрали путь сближения с Россией, запугать жителей Таврических земель, чтобы они боялись сотрудничать с российской администрацией. А в целом они хотели показать мирным гражданам как ЛДНР, так и Херсонской, и Запорожской земель, что Россия не может их защитить. Вот в чем основной смысл террора майданного режима на этом этапе. Это чистый, ничем не замутненный терроризм.

    31 мая также украинская артиллерия обстреляла Макеевку. Погибли два человека. Одна из них девочка пяти лет. Звали ее Мирра. Она никогда не пойдет в школу, никогда не будет встречаться с парнем, никогда не выйдет замуж, никогда не родит своих детей. А все потому, что в Киеве нелюди решили запугать людей.

    Американские реактивные системы залпового огня, если они с Западной Украины попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора. И запылают города и села ЛДНР, Херсонской и Запорожской земель, России. А заявления представителей Белого дома о том, что Украина обещала не атаковать территорию России, яйца выеденного не стоят. Снова Арестович по наущению «ястребов» пригрозит Байдену истерикой, и Белый дом снимет свой запрет. И майданный режим будет обстреливать любую территорию, куда достанут американские ракеты. Поэтому нельзя позволить этим комплексам покинуть Западную Украину. Нельзя допустить, чтобы эти ракеты убили десятки и сотни детей. И никакие средства не будут чрезмерны для этого.

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