Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович публично заявил, что если США не дадут Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), то Киев устроит «образцово-показательную истерику». Его слова вызвали в СМИ и телеграм-каналах целую лавину сатирических комментариев. Но уже сегодня Белый дом объявил, что Украина получит РСЗО.

Конечно, нельзя установить причинно-следственную связь между словами Арестовича и решением американского правительства. Но можно предположить, что угроза информационной атаки со стороны Украины в виде истеричной критики склонили руководство США к предоставлению этого оружия Киеву. Вероятно, пригрозить Белому дому истерикой Киеву посоветовали британцы и американские «ястребы», которые желают дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Почему для команды американского президента страшна критика с Украины? Байден слабый глава государства, к тому же глубокий старик. Когда американский президент говорит, что он главнокомандующий, над ним смеются даже собственные граждане. В такой ситуации его окружению нужно создавать иллюзию силы и решимости своего лидера. А украинская истерика, раскрученная западными СМИ, стала бы свидетельством нерешительности Байдена. Нынешнего главу Белого дома, как и его предшественника Дональда Трампа, могут обвинить в работе на Кремль или как минимум в том, что он боится России. Этого окружение Байдена допустить не может.

Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что РСЗО после того, как окажутся у украинских солдат, будут использоваться не только на поле боя, но и для уничтожения гражданских людей и обстрелов мирных городов и сел. Почему? Потому что террор – это излюбленный метод майданной власти. Любовь к запугиванию людей и зверствам за пределами человеческого понимания – это наследственная болезнь для нынешних украинских властителей, полученная ими от бандеровцев образца 40–50-х годов прошлого века.

Лучше всего о бандеровском терроре написал западноукраинский журналист Ярослав Галан в статье «Чему нет названия» в 1945 году. В ней Галан описал, как сторонники Степана Бандеры убили родителей 14-летней девочки, а потом на ее глазах со смехом расчленили их тела. С террора началось становление майданной власти, первыми его жертвами стали бойцы «Беркута», которых калечили и убивали. Затем майдановцы расправлялись со всеми противниками переворота. Кульминацией этого стало сожжение живьем людей в Одессе 2 мая 2014 года. Во время войны в Донбассе в период до 24 февраля 2022 года украинские солдаты обстреливали населенные пункты ЛДНР, прежде всего, для того, чтобы запугать жителей края. Не брезговали украинские нацисты и индивидуальным террором, самый известный случай – убийство киевского журналиста Олеся Бузины.

А сейчас, когда преступный режим на грани своей гибели, террор с его стороны вышел на качественно новый уровень. В самом начале специальной операции Украина отключила города ДНР от водоснабжения. Просто представьте, каково это: жить в многоквартирном доме без воды и, соответственно, канализации.

30 мая в результате обстрела украинской артиллерией в Донецке 6 человек погибли и 14 получили ранения. Демонстрацией звериной сущности украинского режима стало то, что объектами для артиллерийской стрельбы стали учебные заведения. Это три школы в самом центре города, которые не имеют абсолютно никакого военного значения – там не укрывались солдаты, оттуда не стреляли. Армии России и республик Донбасса вообще не используют гражданские здания в военных целях. В отличие от ВСУ и нацбатальонов. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что при обстрелах Донецка использовались американские гаубицы M777. В этот же день произошел взрыв в Мелитополе. Только чудом никто не погиб. 31 мая украинские артиллеристы обстреляли населенный пункт Пятихатки в Херсонской области. В чем смысл этих действий украинской власти и военных? Посеять ужас в душах людей, заставить жителей Донбасса пожалеть, что они выбрали путь сближения с Россией, запугать жителей Таврических земель, чтобы они боялись сотрудничать с российской администрацией. А в целом они хотели показать мирным гражданам как ЛДНР, так и Херсонской, и Запорожской земель, что Россия не может их защитить. Вот в чем основной смысл террора майданного режима на этом этапе. Это чистый, ничем не замутненный терроризм.

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31 мая также украинская артиллерия обстреляла Макеевку. Погибли два человека. Одна из них девочка пяти лет. Звали ее Мирра. Она никогда не пойдет в школу, никогда не будет встречаться с парнем, никогда не выйдет замуж, никогда не родит своих детей. А все потому, что в Киеве нелюди решили запугать людей.

Американские реактивные системы залпового огня, если они с Западной Украины попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора. И запылают города и села ЛДНР, Херсонской и Запорожской земель, России. А заявления представителей Белого дома о том, что Украина обещала не атаковать территорию России, яйца выеденного не стоят. Снова Арестович по наущению «ястребов» пригрозит Байдену истерикой, и Белый дом снимет свой запрет. И майданный режим будет обстреливать любую территорию, куда достанут американские ракеты. Поэтому нельзя позволить этим комплексам покинуть Западную Украину. Нельзя допустить, чтобы эти ракеты убили десятки и сотни детей. И никакие средства не будут чрезмерны для этого.