Какие территории Украины должны стать российскими

«Темпами интеграции удовлетворен». Именно эту фразу сейчас произносят многие эксперты и блогеры, комментирующие процесс экстракции (модное нынче слово) Херсонской и большей части Запорожской областей из Украины в Россию. В том же Херсоне уже действует российское интернет-пространство (со всей своей информационной спецификой), вводятся российские номерные знаки и телефонные коды. Области интегрируются в российское правовое и образовательное пространство. Однако самой настоящей точкой невозврата стало решение Владимира Путина о введении упрощенной системы выдачи российских паспортов жителям Херсонщины и Запорожья.

Напоминаем, что ДНР и ЛНР шли к этой точке невозврата несколько лет, да и сейчас она осуществляется только через промежуточный этап выдачи внутриреспубликанских паспортов (на которые банально не хватает бланков). В Херсонской и Запорожской областях этой бумажной трансмиссии не будет, и представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей уверяют, что пункты выдачи паспортов уже «частично готовы» и появятся в ближайшие дни. А значит, местные жители будут полностью уверены, что россияне не уйдут – и что если херсонцы и запорожцы на референдуме проголосуют за вхождение в состав России, они туда войдут.

По сути, единственной претензией российской общественности к этому закону является его территориальная ограниченность. Некоторые уверяют, что в перечень территорий, на которые распространяется процесс ускоренной выдачи, должны быть включены освобожденные земли Харьковской и Николаевской областей, а также другие, пока еще контролируемые Украиной области. Определенная логика в этой претензии, конечно, есть – те же жители Купянска, Волчанска (Харьковская область), а также Снегиревки (Николаевская область) должны понимать, что Россия и к ним пришла навсегда. Что она не уйдет, не бросит их на растерзание бандеровцам – а значит, с российской администрацией можно и нужно сотрудничать. Однако эта логика разбивается о другую – каким образом отразить эту мысль в законопроекте? Писать «всех освобожденных территорий? Это не юридический термин. Писать «всей Украины»? Нам не нужен массовый переход в российское гражданство людей, которые к этому пока не готовы.

Можно, конечно, определить какие-то области. Добавить Харьков, Одессу, Николаев. Однако подобные формулировки подадут жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областей сигнал о том, что их «экстракция» в состав Российской Федерации не предполагается. А значит, уровень поддержки российских войск, содействия гражданской администрации, а также масштабы посильной партизанской помощи (например, в виде передачи информации о местах дислокации подразделений ВСУ) будет резко снижаться. Что, в свою очередь, как минимум затянет время проведения специальной военной операции. Поэтому, конечно, оптимальным решением было то, которое и приняли – включить пока в программу ускоренной паспортизации лишь полностью освобожденную Херсонскую область, а также практически освобожденную Запорожскую. Остальные же будут включаться по мере процесса освобождения.

Кто дальше?

В самом процессе пополнения списка сомнений ни у кого нет. Будем честны – Россия делала все возможное для сохранения украинской государственности и территориальной целостности (в границах на апрель 2014 года), а в ходе военной операции, опять же, выступала лишь за переформатирование этой государственности при сохранении всей признанной Москвой территории Украины под контролем Киева. Однако украинское руководство с подачи своих радикалов и иностранных друзей – типа Бориса Джонсона – пошло по пути демонтажа украинской государственности и отказа от любых компромиссных решений с Кремлем. По сути, украинский «режим наркоманов и нацистов» дал понять, что в случае сохранения власти по итогам специальной военной операции он не только продолжит антироссийский курс, но и максимально углубит его.

А значит, в этой ситуации встает вопрос уже не о переформатировании, а о демонтаже украинской государственности. А также о спасении тех жителей Украины, которые: а) сами хотят спастись; б) которых может спасти Россия (ведь ее ресурсы не беспредельны); в) которых Москва обязана спасать исходя из своих геополитических интересов.

Если же взглянуть на карту, то на сегодняшний день обозначенное российскими генералами минимальное пространство спасения включает ДНР и ЛНР (в признанных Россией границах), Херсон, Запорожье (все, включая еще не освобожденную столицу области), а также Николаев и Одессу. И подобный состав вполне логичен. ДНР и ЛНР заслужили вхождение в Россию своим восьмилетним сопротивлением. Херсон и Запорожье не просто населены русскодумающими людьми, не просто сотрудничают с российскими властями (достаточно посмотреть, сколько жителей вышло на Бессмертный полк в Херсоне, Мелитополе, Бердянске), но и имеют стратегическое значение для безопасности Крыма. Речь не просто о сухопутном коридоре на полуостров, но и (в случае с Херсоном) поставках туда пресной воды, жизненно важной для развития крымской экономики. Наконец, Одесса и Николаев – это не только побережье Черного моря, но и сухопутный коридор в Приднестровье. Без подобного коридора Запад может легко устроить кризис на территории этой непризнанной республики (где в румынско-украинском окружении живет почти полмиллиона граждан РФ и дислоцированы тысячи российских военных).

На эту тему

Таким образом, по сути, без освобождения этой дуги от Одессы до севера Луганской области спецоперацию нет смысла заканчивать. Однако на этой дуге освобождаемые территории могут – и, наверное, должны – не ограничиться. Если говорить а) о русскомыслящих людях и б) о безопасности России (например, увеличении дистанции между враждебными землями, где могут стоять натовские ракеты, и Москвой), то нужно освобождать еще и всю Левобережную Украину. Харьков, Сумы, Чернигов, а также до кучи Полтаву, Днепропетровск и правобережный Кривой Рог. Жителям всех этих территорий нужно дать возможность провести референдум и решить, где и в каком государстве они хотят жить.

А вот с территориями, которые западнее Днепра, уже будет вопрос. Житомир, Киев, Хмельницкий – освобождение их во многом будет зависеть от того, какими темпами будет идти спецоперация. Жизненно важного стратегического значения для России они не имеют (разве что Киев из-за его символизма). Что же касается Галиции – Львова, Ивано-Франковска – то пусть эти земли «освобождают» поляки. Тогда и только тогда украинцы – прежде всего те, кто одержим майданной идеологией – поймут всю разницу между российскими освободителями и польскими «освободителями». Между медведем, который считает украинца равным себе, и гиеной, для которой украинцы веками были едой. Между интеграцией в Россию и превращением в пространство для польского кормления.