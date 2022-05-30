Какие территории Украины должны стать российскими

Взгляд
30 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
Разделы

Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

Польша плюет на Венгрию, Словакию и Чехию Илья Питалев/РИА Новости
Польша придумала, как Европа все-таки может ударить по заработку России от продажи нефти, раз так неудачно сложилось с нефтяным эмбарго, о котором европейцы не смогли договориться. Надо ввести пошлины на импорт российского черного золота, решила Варшава. К чему приведет реализация этой идеи? Подробности...
Перейти в раздел…

На какую судьбу рассчитывает Зеленский

Зеленский считает, что с оружием НАТО он завершит конфликт за несколько недель Ukraine Presidency/Global Look Press
Уходящая неделя стала для руководства Украины тяжелой. За сдачей батальона «Азов» посыпались свидетельства о катастрофическом положении дел на фронте, а потом обрушился и сам фронт: силы России, ДНР и ЛНР перешли в массированное наступление. В речах киевских чиновников панические нотки, но президент Украины Зеленский по-прежнему уверен в победе. На что он рассчитывает? Подробности...
Перейти в раздел…

Когда у Украины закончится боевая авиация

Бывшие страны Варшавского договора поставляют Украине штурмовики советского производства SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Российские военные почти ежедневно сообщают о сбитых в украинском небе самолетах и вертолетах противника. Однако еще в марте сообщалось о том, что «практически вся» боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Получается, Украина получает авиатехнику из-за рубежа и каким-то образом успевает быстро чинить подбитые машины. На чем летают ВВС Украины и насколько они еще боеспособны?  Подробности...
Перейти в раздел…

Американских малышей лишили детского питания

Полки с детским питанием пусты во многих магазинах Америки Anthony Behar/Reuters
Америка погрузилась в невиданный для нее кризис, затрагивающий самых беззащитных членов общества – детей. Миллионы маленьких американцев остались без специализированной еды, детское питание в магазинах найти практически невозможно. В Нью-Йорке из-за этого даже объявлено чрезвычайное положение. В чем причины происходящего и почему американские политики из-за этого вспоминают про Украину? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Какие территории Украины должны стать российскими

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация дает возможность украинцам решить, в каком государстве они будут жить. Пока что эта возможность гарантируется жителям Херсонской и Запорожской областей – однако список может быть расширен. Подробности...

Опыт СМЕРШа поможет раскрыть украинских нацистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного гэдээровского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется. Подробности...

Почему образование потеряло свою ключевую ценность

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже). Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
Перейти в раздел…

Как США и СССР едва не уничтожили планету

Западные мудрецы уговаривают Киев сдаться

Венгрия готовится к развалу Украины

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
  • Ухудшится

  • Не изменится

  • Улучшится
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле оценили возможность применить новую систему оплаты за газ для выплат по внешнему долгу
    Взрыв в центре Мелитополя признали терактом украинских диверсантов В результате обстрелов ВСУ Донецка погибли шесть человек СМИ: Страны ЕС не договорились об эмбарго на российскую нефть В Москве началось голосование по выбору названия площади у посольства США
    Минобороны направило в Курскую область новые силы для обеспечения безопасности В Запорожской области начали принимать заявления на паспорт России Порошенко с третьей попытки выехал с Украины Киев решил передать Нафтогазу 140 российских автозаправок
    В результате удара по заводу «Океан» в Николаеве уничтожено 15 украинских танков и БМП Минобороны показало уничтожение гаубиц итальянского производства на Украине Суд: «Дождь» распространял ложную информацию о потерях ВС России на Украине На улицах Херсона появились баннеры с Пушкиным, Суворовым и Потемкиным

    Главная тема


    Американских малышей лишили детского питания

    спецоперация на украине


    Эксперты назвали провалившееся наступление ВСУ в Херсонской области «атакой обреченных»

    управление финансами


    Варшаву «назначили» центром восстановления Украины

    «кулаком в лицо»


    Немецкого журналиста ужаснули масштабы русофобии в Германии

    Видео

    козыри Москвы


    Россия задала Финляндии два территориальных вопроса

    оружие массового поражения


    Ядерным амбициям Киева появилось новое подтверждение

    западная украина


    Польские интриги провоцируют Белоруссию на участие в спецоперации

    государственный террор


    Киев угрожает Венгрии нефтяной войной

    стратегический курс


    Что Россия получит от присоединения Запорожья

    поставки оружия


    Владимир Прохватилов: Украине нечего противопоставить «Огневому валу» России

    украинская пропаганда


    Максим Соколов: Герои Украины воюют с мертвецами

    интеграция стран


    Сергей Миркин: Получит ли Польша Западную Украину

    на ваш взгляд


    Как изменится ваше отношение к творчеству нравившегося вам артиста, если его политическая позиция окажется отличной от вашей?
    Геворг Мирзаян

    Какие территории Украины должны стать российскими

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		30 мая 2022, 12:06

    «Темпами интеграции удовлетворен». Именно эту фразу сейчас произносят многие эксперты и блогеры, комментирующие процесс экстракции (модное нынче слово) Херсонской и большей части Запорожской областей из Украины в Россию. В том же Херсоне уже действует российское интернет-пространство (со всей своей информационной спецификой), вводятся российские номерные знаки и телефонные коды. Области интегрируются в российское правовое и образовательное пространство. Однако самой настоящей точкой невозврата стало решение Владимира Путина о введении упрощенной системы выдачи российских паспортов жителям Херсонщины и Запорожья.

    Напоминаем, что ДНР и ЛНР шли к этой точке невозврата несколько лет, да и сейчас она осуществляется только через промежуточный этап выдачи внутриреспубликанских паспортов (на которые банально не хватает бланков). В Херсонской и Запорожской областях этой бумажной трансмиссии не будет, и представители военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей уверяют, что пункты выдачи паспортов уже «частично готовы» и появятся в ближайшие дни. А значит, местные жители будут полностью уверены, что россияне не уйдут – и что если херсонцы и запорожцы на референдуме проголосуют за вхождение в состав России, они туда войдут.

    По сути, единственной претензией российской общественности к этому закону является его территориальная ограниченность. Некоторые уверяют, что в перечень территорий, на которые распространяется процесс ускоренной выдачи, должны быть включены освобожденные земли Харьковской и Николаевской областей, а также другие, пока еще контролируемые Украиной области. Определенная логика в этой претензии, конечно, есть – те же жители Купянска, Волчанска (Харьковская область), а также Снегиревки (Николаевская область) должны понимать, что Россия и к ним пришла навсегда. Что она не уйдет, не бросит их на растерзание бандеровцам – а значит, с российской администрацией можно и нужно сотрудничать. Однако эта логика разбивается о другую – каким образом отразить эту мысль в законопроекте? Писать «всех освобожденных территорий? Это не юридический термин. Писать «всей Украины»? Нам не нужен массовый переход в российское гражданство людей, которые к этому пока не готовы.

    Можно, конечно, определить какие-то области. Добавить Харьков, Одессу, Николаев. Однако подобные формулировки подадут жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской областей сигнал о том, что их «экстракция» в состав Российской Федерации не предполагается. А значит, уровень поддержки российских войск, содействия гражданской администрации, а также масштабы посильной партизанской помощи (например, в виде передачи информации о местах дислокации подразделений ВСУ) будет резко снижаться. Что, в свою очередь, как минимум затянет время проведения специальной военной операции. Поэтому, конечно, оптимальным решением было то, которое и приняли – включить пока в программу ускоренной паспортизации лишь полностью освобожденную Херсонскую область, а также практически освобожденную Запорожскую. Остальные же будут включаться по мере процесса освобождения.

    Кто дальше?

    В самом процессе пополнения списка сомнений ни у кого нет. Будем честны – Россия делала все возможное для сохранения украинской государственности и территориальной целостности (в границах на апрель 2014 года), а в ходе военной операции, опять же, выступала лишь за переформатирование этой государственности при сохранении всей признанной Москвой территории Украины под контролем Киева. Однако украинское руководство с подачи своих радикалов и иностранных друзей – типа Бориса Джонсона – пошло по пути демонтажа украинской государственности и отказа от любых компромиссных решений с Кремлем. По сути, украинский «режим наркоманов и нацистов» дал понять, что в случае сохранения власти по итогам специальной военной операции он не только продолжит антироссийский курс, но и максимально углубит его.

    А значит, в этой ситуации встает вопрос уже не о переформатировании, а о демонтаже украинской государственности. А также о спасении тех жителей Украины, которые: а) сами хотят спастись; б) которых может спасти Россия (ведь ее ресурсы не беспредельны); в) которых Москва обязана спасать исходя из своих геополитических интересов.

    Фото: Иван Родионов/РИА Новости

    Если же взглянуть на карту, то на сегодняшний день обозначенное российскими генералами минимальное пространство спасения включает ДНР и ЛНР (в признанных Россией границах), Херсон, Запорожье (все, включая еще не освобожденную столицу области), а также Николаев и Одессу. И подобный состав вполне логичен. ДНР и ЛНР заслужили вхождение в Россию своим восьмилетним сопротивлением. Херсон и Запорожье не просто населены русскодумающими людьми, не просто сотрудничают с российскими властями (достаточно посмотреть, сколько жителей вышло на Бессмертный полк в Херсоне, Мелитополе, Бердянске), но и имеют стратегическое значение для безопасности Крыма. Речь не просто о сухопутном коридоре на полуостров, но и (в случае с Херсоном) поставках туда пресной воды, жизненно важной для развития крымской экономики. Наконец, Одесса и Николаев – это не только побережье Черного моря, но и сухопутный коридор в Приднестровье. Без подобного коридора Запад может легко устроить кризис на территории этой непризнанной республики (где в румынско-украинском окружении живет почти полмиллиона граждан РФ и дислоцированы тысячи российских военных).

    Таким образом, по сути, без освобождения этой дуги от Одессы до севера Луганской области спецоперацию нет смысла заканчивать. Однако на этой дуге освобождаемые территории могут – и, наверное, должны – не ограничиться. Если говорить а) о русскомыслящих людях и б) о безопасности России (например, увеличении дистанции между враждебными землями, где могут стоять натовские ракеты, и Москвой), то нужно освобождать еще и всю Левобережную Украину. Харьков, Сумы, Чернигов, а также до кучи Полтаву, Днепропетровск и правобережный Кривой Рог. Жителям всех этих территорий нужно дать возможность провести референдум и решить, где и в каком государстве они хотят жить.

    А вот с территориями, которые западнее Днепра, уже будет вопрос. Житомир, Киев, Хмельницкий – освобождение их во многом будет зависеть от того, какими темпами будет идти спецоперация. Жизненно важного стратегического значения для России они не имеют (разве что Киев из-за его символизма). Что же касается Галиции – Львова, Ивано-Франковска – то пусть эти земли «освобождают» поляки. Тогда и только тогда украинцы – прежде всего те, кто одержим майданной идеологией – поймут всю разницу между российскими освободителями и польскими «освободителями». Между медведем, который считает украинца равным себе, и гиеной, для которой украинцы веками были едой. Между интеграцией в Россию и превращением в пространство для польского кормления.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •