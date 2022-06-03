Почему не стоит недооценивать санкции Запада

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3 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Европа признала бессилие перед российской нефтью

Чем жестче санкции, тем больше Россия зарабатывает на нефти Егор Алеев/ТАСС
Европа начала признавать неэффективность нефтяного эмбарго, которое, по сути, провалилось. Парадокс этого запрета в том, что чем жестче ограничения, тем больше Россия может на этом заработать. Потому что рост цен на нефть всего лишь на один рубль, посчитал эксперт, приносит России дополнительный доход в 900 млн долларов и обеспечивает рост ВВП на 0,1%.  Подробности...
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Идеология России должна стать привлекательной для всего мира

Россия может предложить миру новую цивилизационную модель Александр Гальперин/РИА Новости
После начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией. Но какой она должна быть – направленной только на решение национальных задач, или наоборот – объединять вокруг России другие страны и народы, разделяющие наши базовые ценности? Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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В Европе закончилась халява для беженцев с Украины

Пограничники Евросоюза заметили, что все больше украинцев возвращается на родину dpa/picture-alliance/TASS
Власти Польши лишили украинских беженцев пособий, призвав гостей начинать зарабатывать на жизнь самостоятельно. Власти Швейцарии выказали раздражение по поводу того, что все больше украинцев пытаются незаметно вернуться на родину, но сохранить полученные на Западе льготы. Ужесточают порядки для беженцев и другие страны. Так, в Болгарии вместо бесплатных отелей их теперь размещают в «курортной тюрьме». Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему не стоит недооценивать санкции Запада

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе. Подробности...

Начертанное дерьмом «Слава Украине» – потрясающая гармония формы и содержания

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела. Подробности...
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В Болонской системе вреда больше, чем пользы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы. Подробности...
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Большой шаг в сторону третьей мировой

Страны с русофобами и страны с русофилами

Новая война Эрдогана

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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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В ДНР появится собственный торговый флот

У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    Почему не стоит недооценивать санкции Запада

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		3 июня 2022, 12:18

    3 июня Евросоюз ввел в действие шестой пакет санкций, что стало возможным после согласования ключевого вопроса об эмбарго на российскую нефть. Эмбарго будет частичным и затронет только морские перевозки нефти. Трубопроводная нефть (по южной ветке «Дружбы») продолжит поступать в Венгрию, а также в Чехию и Словакию. Вводиться ограничения будут постепенно: от российской нефти решено отказаться в течение полугода, от нефтепродуктов – в течение восьми месяцев. По словам Ш. Мишеля, до конца 2022 года ЕС на 90% откажется от импорта нефти и нефтепродуктов из России.

    Процесс согласования нефтяного эмбарго стал настоящим вызовом для Брюсселя, потратившим на переговоры с Будапештом и правительствами некоторых других стран более месяца, прежде чем прийти к соглашению. О необходимости передышки в санкционной войне, а также о красных санкционных линиях уже заявили некоторые европейские политики. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо предложил «сделать паузу» в вопросе введения новых санкций, дав возможность оценить действие уже существующих. А канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что вопрос поставок газа не может быть предметом обсуждения новых санкционных пакетов.

    По всем признакам, санкции не даются Евросоюзу легко. Их введение разгоняет и без того рекордную со Второй мировой войны инфляцию, снижая качество жизни европейцев. Впереди новые вызовы – к энергетическому кризису в обозримую перспективу с высокой вероятностью добавится кризис продовольственный. И, если даже он не приведет к голоду в самой Европе, то может сказаться на странах Северной Африки и Ближнего Востока, спровоцировав невиданную до этого новую волну миграции. Украинские, а также некоторые европейские и американские СМИ, откровенно называют новый пакет санкций беззубым.

    И все же России при всей устойчивости ее экономики не стоит недооценивать последствия искусственных ограничений. Вводя санкции, ЕС стреляет себе в ногу, однако же болезненными они будут и для России. Сейчас снижение экспорта нефти и газа на европейских континент с лихвой компенсируются растущими ценами на них. Даже по оценке Bloomberg, российские доходы от экспорта энергоносителей увеличатся минимум на 20% в 2022 году. Однако отложенный эффект санкций скорее рано, чем поздно, даст о себе знать.

    Нет сомнений, что ЕС действительно начал постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, замещая их поставками с Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Необходимая переориентация экспортных потоков на азиатские рынки потребует от России значительных инфраструктурных вложений (новые трубопроводы, танкеры и т.п.) и логистических издержек. Вероятное введение запрета на страхование судов под российским флагом и запрет на заход в порты ЕС, США и зависимых от них государств в краткосрочной перспективе может значительно осложнить судоходство для танкерного флота России.

    Фото: Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Разбалансировка рынка будет сопровождаться и усилением конкуренции продавцов нефти. Под угрозой – отношения в рамках ОПЕК+. Нефтедобывающие страны ближневосточного региона, в первую очередь, Саудовская Аравия, вероятно, захотят воспользоваться оказываемым на Россию давлением с тем, чтобы потеснить ее с традиционных рынков не только в Европе, но и за ее пределами. Уже этим летом картель может согласовать увеличение добычи нефти без учета интересов России, вернувшись к традиционному формату принятия решений в рамках ОПЕК. Свою роль может сыграть и постепенное снятие американских санкций с Венесуэлы и Ирана. Сейчас с точки зрения Вашингтона именно Россия является самым опасным звеном традиционной «оси зла», а, значит, для удара по ней хороши все средства.

    Постепенно будут ликвидироваться санкционные прорехи, например, позволяющие поставлять российскую нефть в составах смесей. Такими смесями сейчас, как сообщает американская пресса, не брезгует и главный зачинщик антироссийских санкций – США. Проблемой может стать и «институциализация» дисконтов на российскую нефть. Сейчас Китай и Индия покупают сорт Urals с дисконтом в 30-35 долларов к сорту Brent. Такая скидка не представляет большой проблемы при текущих ценах в районе 115-120 долларов баррель. Но снижение котировок до 90 долл. и ниже – чего исключать нельзя – при сохранении таких дисконтов уже может навредить российскому бюджету. А новая зависимость от КНР и Индии, как крупнейших потребителей российской нефти, сужает возможности по ведению ценовых переговоров.

    Нельзя забывать и о том, что уже введенные пакеты санкций в марте-апреле также во многом имеют отложенное действие. Например, запрет на экспорт российского угля в ЕС вступает в силу лишь в августе. А проблемы с поставками российской стальной продукции сказались на компаниях – «Северстали», «Магнитке» и Новолипецком металлургическом комбинате – только сейчас, спровоцировав падение их котировок и обращения с просьбой о пересмотре налогов к государству.

    Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе. Строительство новых трубопроводов, расшивка узких мест Восточного полигона железных дорог, ускоренное импортозамещение и интенсификация взаимодействия в рамках ЕАЭС, БРИКС и других крупных интеграционных объединений должны прийти на смену локальным экономическим победам и конъюнктурной благосклонности нефтяных цен. 

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