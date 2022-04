После смерти всегда наступает жизнь Америка отвернулась от Христа Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 28 апреля 2022, 12:12 На торжественном приеме в Белом доме президент США Джо Байден выступил с пасхальной речью перед своими гостями, детьми и их родителями, но ни разу не упомянул ни Христа, ни Бога, как такового. И это никого в США не удивило. Америка отворачивается не только от Христа и христианства, но вообще от религии. Байден хоть произнес слово «Пасха». А вошедшая в моду американская политкорректность доходит до того, что прогрессивная общественность называет Рождество «периодом праздников». Заголовок нового исследования аналитического центра «Пью» (Pew Center) говорит сам за себя: «Христианство в США быстро приходит в упадок» («In US, Decline of Christianity Continues At Rapid Pace»). «Религиозное пространство Соединенных Штатов продолжает стремительно меняться. В телефонных опросах, которые Исследовательский центр «Пью» проводил в 2018 и 2019 годах, 65% взрослых американцев отнесли себя к христианам, когда им задали вопрос об их религиозной принадлежности, – на 12% меньше, чем на протяжении последних десяти лет. Тем временем доля нерелигиозных людей, в том числе тех, кто считает себя атеистами, агностиками или не может указать «ничего конкретного», теперь выросла до 26% по сравнению с 17% в 2009 году». В докладе отмечается, что протестантизм и католицизм катастрофически теряют популярность. Сейчас 43% взрослого населения США идентифицируют себя с протестантизмом по сравнению с 51% в 2009 году. Лишь каждый пятый взрослый называет себя католиком по сравнению с 23% в 2009 году. 4% взрослого населения США относят себя к атеистам. Это хоть и ненамного, но все же заметно больше по сравнению с 2% в 2009 году. Агностиками назвали себя 5% взрослых американцев по сравнению с 3% десять лет назад. 17% американцев описывают свою религию как «ничего конкретного» (nothing in particular) по сравнению с 12% в 2009 году. Подросла и доля представителей адептов нехристианских религий. Резким упадком религиозности охвачены все штаты США. Быстрее всего секуляризация идет на Северо-Востоке Америки, который потерял «ошеломительные 15% христиан за прошедшее десятилетие». В авангарде дехристианизации Демократическая партия США – большинство белых демократов больше не считают себя христианами. А среди тех, кто еще верит в Христа, в основном чернокожие и латиноамериканцы. Член палаты представителей Конгресса США от демократов, сомалийка по происхождению и мусульманка по вероисповеданию Ильхам Омар возмутилась вирусным видео, на котором христиане поют религиозные песнопения во время полета на лайнере. «Я думаю, что в следующий раз, когда я буду в самолете, мне и моей семье следует помолиться. Как вы думаете, чем это закончится?» – написала она в сетях. Консерваторы и христиане тут же накинулись на Омар, назвав ее фанатиком. В ответ конгрессвумен назвала их «снежинками» (snowflakes). Число мусульман в США быстро растет. Христианство в системном кризисе. В опросе института Гэллапа 21% американцев заявили, что у них нет религиозных предпочтений, а 3% не ответили на вопрос. В период с 1940-х по начало 1970-х годов более 90% американцев называли себя христианами. В 2021 году – только 69%. Между тем произошел резкий рост доли нерелигиозных американцев, которая составляла менее 5% с начала 1970-х годов, выросла до 10% к 2002 году и составила 21% в 2021 году. Аналитики Гэллапа отмечают, что в США идет переход от христианских религий к полному отсутствию религии. Каждый третий молодой американец не религиозен. В прошлом году впервые в истории США выяснилось, что посещают церковь менее половины американцев. Дехристианизация Америки приобрела воинственный характер. Католические церкви и христианская символика стали мишенью нападений и погромов, вгоняя в ступор американских церковных иерархов. На эту тему Конференция католических епископов США (USCCB) зафиксировала 128 инцидентов с мая 2020 года в 35 штатах США. Религиозные лидеры, в том числе архиепископ Денвера Сэмюэль Аквила, назвали серию нападений «культурным кризисом в стране, но не уверены относительно мотивов, стоящих за инцидентами: разрушением витражей, кражей религиозной собственности и поджогами». Если даже сами священники не знают, почему американские граждане громят христианские храмы, то это уже системный кризис, а, возможно, диагноз. Диагноз критического расстройства психики американского общества. Неизвестные вандалы буквально разгромили католическую школу в штате Огайо, причинив ущерб на миллионы долларов. В Калифорнии обстреляли 250-летнюю церковь. И вновь преступников не нашли. Может, и не искали. Марк Хаас, представитель Архиепископии Денвера, заявил, что многие инциденты имели «антикатолическую направленность и в поддержку абортов, были довольно наглыми и агрессивными». По словам главы USCCB по свободе вероисповедания Дэна Балсерака, темой многих нападений стало обезображивание статуй. Так, в национальной базилике в Вашингтоне статую Мадонны разбили молотком. Епископ предположил, что нападения, направленные на символы католицизма, могут быть вызваны непониманием американским обществом места церкви в общественной жизни. Создается впечатление, что он просто боится взглянуть в глаза реальности. В Белом доме отреагировали на эти варварские налеты крайне сдержанно. Джен Псаки заявила, что администрация Байдена «выступает против любого разрушения или осквернения религиозных объектов любого рода... и, конечно, католических церквей». Христианство в Америке переживает системный кризис. Американские массы начинают верить в метемпсихоз, в Муна, Кришну, трусы Курта Кобейна и даже, как писал Шукшин, «в плоть и мякоть телесную». А возможно, это просто сатанизм, который насаждается сверху. В США, кстати, официально зарегистрирована церковь Сатаны. Генеральный директор американского Института исследований общественной религии Роберт Джонс пишет в своей нашумевшей книге «The End of White Christian America»: «Смерть белой христианской Америки означает конец целой эпохи в жизни нации. У одних это вызывает глубокую скорбь, у других – чувство облегчения и даже радости. Но ясно одно: в почве, удобренной останками белой христианской Америки, зарождается новая жизнь». Полноте! Что бы ни родилось на руинах американского христианства, не жизнь это, а ее радикальное отрицание.