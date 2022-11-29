Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

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29 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Европейской промышленности предсказали годы упадка

Европейские эксперты предупреждают ЕС о нескольких годах упадка Eliot Blondet/
ABACAPRESS.COM/Reuters
Аналитики предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. Они будут вынуждены или закрыться, или перенести производство в другие страны. Куда переедет европейская промышленность и сколько лет уйдет на деиндустриализацию ЕС? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Как Сталин впервые поздравил Красную армию с победой над гитлеровцами

56-я армия в боях за Ростов mil.ru
Принято считать, что первым крупным успехом Красной армии во время Великой Отечественной стала победа в битве за Москву. Однако еще раньше, 29 ноября 1941 года, советские войска достигли стратегической победы. Они смогли отбить у гитлеровцев Ростов-на-Дону и тем самым сорвать планы германского командования по вторжению на Кавказ в начале 1942 года. Как этого удалось добиться?  Подробности...
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Выход США из НАТО не решит проблем России

США – это чуть меньше четверти бюджета секретариата НАТО и 70% военных ресурсов альянса в целом NATO/flickr
Если США покинут НАТО, НАТО станет безопасно для России – и это принесет на Украину мир. Таково мнение Брюса Фейна – влиятельного политолога, работавшего на Белый дом при президенте Рейгане, когда отношения наших стран удалось вывести из тяжелого кризиса. Теперь не удастся. По крайней мере, не путем выхода США из НАТО, хотя он и стал бы губительным для альянса.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев. Подробности...

Запрет Гарри Поттера не имеет ничего общего с христианскими ценностями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием. Подробности...
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Кадровая политика Байдена начала работать против демократов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику. Подробности...
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Массовые протесты в Китае: главное

Жена Зеленского и жизнь во тьме

Выход США из НАТО: миф или шанс?

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Сергей Миркин

    Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		29 ноября 2022, 11:58

    После ракетных ударов по энергетической системе, в результате чего без электричества остались почти вся Украина и Молдавия, в Сети началась серьезная информационная кампания. Продвигались тезисы о том, что от этого страдают простые жители Украины, а не Зеленский и прочее начальство, и что ракетные удары по объектам критической инфраструктуры никак не повлияют на ситуацию на фронте. Из этого делался вывод, что украинцев нужно пожалеть и прекратить атаки. Цель данной кампании понятна – убедить жителей России в том, что ВС РФ поступают жестоко, чтобы давление общественного мнения заставило военное руководство отказаться от ракетных обстрелов. Русские должны почувствовать себя виноватыми, потому что у них такие бессердечные политики и генералы.

    Насколько состоятельны аргументы противников ударов? После мая 1945 года немцы в один голос утверждали, что они не виновны в преступлениях нацизма, во всем виноваты Гитлер, Геббельс, Гиммлер и остальная нацистская верхушка. Но не они. Солдаты вермахта, которые убивали мирных жителей, рабочие, производившие оружие, фермеры, поставлявшие продовольствие армии, учителя, внушавшие детям нацистские идеалы, – все считали себя невиновными. Даже эсэсовцы, служившие в концлагерях, не виноваты, а просто выполняли приказ.

    А теперь посмотрим на современную Украину. Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных зе-режимом территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови и плоть от плоти простых украинцев. Это предприниматели, которые платят налоги и спонсируют майданный режим, рабочие, которые чинят технику ВСУ, железнодорожники, которые переправляют западную артиллерию украинской армии, учителя, которые учат детей ненавидеть русских.

    На Украине сейчас популярны акции по сбору средств на месть России. Особенно этим прославился шоумен Сергей Притула. Но дело не в том, кто собирает, и не в том, куда эти деньги пойдут. Скорее всего, эти средства улучшают материальное положение самих сборщиков. Дело в том, что простые украинцы сдают кровные, лишь бы сделать какую-нибудь гадость русским. Они все невиновны? Если объективно посмотреть на ситуацию и перефразировать Шекспира – невинных нет, виновен каждый.

    Можно возразить, что они там зомбированы зе-пропагандой. С этим даже спорить не стоит – конечно, зомбированы. Но нельзя обмануть того, кто не хочет быть обманутым. Другой тезис, который часто приходится слышать, – «на Украине все такие». Не все. Но тех, кто сохранил чистоту разума и духа, к сожалению, подавляющее меньшинство, и они никак себя не проявляют – просто потому, что боятся быть примотанными скотчем к столбу, и это в лучшем случае. Поэтому наличие таких людей не может быть фактором, препятствующим ударам по критической инфраструктуре.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Кроме того, Вооруженные силы РФ бьют по объектам энергетики, но не по жилым домам. Простых украинцев убивают чаще всего украинские ракеты, ПВО, которые сбиваются с курса. Также российское руководство не ставит перед собой целью уничтожить Украину и даже свергнуть майданный режим. Если бы такая задача стояла, то критическую инфраструктуру начали бы уничтожать еще в феврале. И сейчас украинского государства как политической реальности уже не было бы. Долгое время Россия вела войну очень по-джентльменски, стараясь не доставлять, по возможности, дискомфорт мирным жителям. А они воспринимали это как слабость и верили заявлениям своих и европейских чиновников о том, что у России нет ракет. Российские чиновники и политики неустанно заявляют, что желают переговоров с Украиной. А вот Зеленский и его сторонники от этого отказываются. А кто дал власть нынешнему президенту? Не простые ли украинцы его выбрали? Именно они. А главе государства плевать, что люди, которые ему поверили, будут без электричества, тепла, с обесцененными сбережениями.

    Зеленский маньяк, для него главное – власть. Даже на Западе, уверен, это поняли – когда после того, как украинские ракеты ПВО ударили по территории Польши, он обвинял в этом Россию и пытался втянуть НАТО в открытую войну. Ставить на место украинского президента пришлось его американскому и польскому коллегам. И если кого-то и стоит простым украинцам винить в том, что они без электричества, то явно не Россию. Пусть посмотрят на себя в зеркало.

    Каждый, кто утверждает, что ракетные удары по критической инфраструктуре никак не повлияют на ситуацию на фронте, либо не понимает причинно-следственных связей, либо просто лжет, защищая интересы майданного режима и его западных покровителей. Любой фронт может быть стабильным, если у него надежный тыл. Если в тылу дестабилизация, то это через какое-то время приведет и к крушению фронта. Смоделируем ситуацию. Удары по критической инфраструктуре продолжатся, на Украине энергетическая система ляжет полностью и уже не будет подлежать быстрому восстановлению. Крупные города останутся без электричества, воды и тепла.

    Что произойдет? Во-первых, часть людей эмигрирует в ЕС. Это увеличит социальную напряженность внутри самого Евросоюза, который и так несет серьезную миграционную нагрузку. А в нынешних условиях, кроме денег на продовольствие и жилье, потребуются такие ультра-дорогие ресурсы, как электричество и газ. Людей надо будет обогреть. Это, с одной стороны, может заставить руководство ЕС давить на Зеленского, чтобы тот искал компромисс с Москвой.

    Во-вторых, часть горожан отправятся в сельскую местность, где украинские крестьяне будут на них наживаться – продавать продукты, сдавать жилье втридорога, что со временем приведет к конфликтам между горожанами и селянами. Это обязательно произойдет, как произошло с беженцами из Центральной Украины на Западной Украине. И это, несомненно, станет важным фактором дестабилизации в стране.

    В-третьих, те, что останутся в холодных и голодных городах, дойдут до такого отчаянья, что с большой вероятностью выступят против власти, которая довела ситуацию до предела. В-четвертых, полный блэкаут приведет к остановке предприятий, которые еще производят оружие, боеприпасы, чинят технику. Все, что выпускается на Украине, придется везти из-за границы. Вероятно, даже продовольствие, если ситуация станет абсолютно неуправляемой. В-пятых, полное отключение электричества скажется на железной дороге. Конечно, для снабжения ВСУ задействуют тепловозы, но это создаст дополнительные логистические проблемы.

    В-шестых, если после уничтожения энергетической инфраструктуры российские ракетчики возьмутся за инфраструктуру транспортную, то это еще больше увеличит логистические проблемы по снабжению украинской армии. В-седьмых, если окончательно рухнет украинская экономика, то Западу придется полностью содержать страну, ее армию и эмигрантов. Плюс на Западе возникнут сомнения, что Киев когда-нибудь сможет выплатить долг. И тогда там могут решить, что этот чемодан без ручки нести слишком тяжело.

    Таким образом, ракетные удары только способствуют скорейшему наступлению мира.

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