Русских хотят заставить чувствовать себя виноватыми

После ракетных ударов по энергетической системе, в результате чего без электричества остались почти вся Украина и Молдавия, в Сети началась серьезная информационная кампания. Продвигались тезисы о том, что от этого страдают простые жители Украины, а не Зеленский и прочее начальство, и что ракетные удары по объектам критической инфраструктуры никак не повлияют на ситуацию на фронте. Из этого делался вывод, что украинцев нужно пожалеть и прекратить атаки. Цель данной кампании понятна – убедить жителей России в том, что ВС РФ поступают жестоко, чтобы давление общественного мнения заставило военное руководство отказаться от ракетных обстрелов. Русские должны почувствовать себя виноватыми, потому что у них такие бессердечные политики и генералы.

Насколько состоятельны аргументы противников ударов? После мая 1945 года немцы в один голос утверждали, что они не виновны в преступлениях нацизма, во всем виноваты Гитлер, Геббельс, Гиммлер и остальная нацистская верхушка. Но не они. Солдаты вермахта, которые убивали мирных жителей, рабочие, производившие оружие, фермеры, поставлявшие продовольствие армии, учителя, внушавшие детям нацистские идеалы, – все считали себя невиновными. Даже эсэсовцы, служившие в концлагерях, не виноваты, а просто выполняли приказ.

А теперь посмотрим на современную Украину. Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных зе-режимом территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови и плоть от плоти простых украинцев. Это предприниматели, которые платят налоги и спонсируют майданный режим, рабочие, которые чинят технику ВСУ, железнодорожники, которые переправляют западную артиллерию украинской армии, учителя, которые учат детей ненавидеть русских.

На Украине сейчас популярны акции по сбору средств на месть России. Особенно этим прославился шоумен Сергей Притула. Но дело не в том, кто собирает, и не в том, куда эти деньги пойдут. Скорее всего, эти средства улучшают материальное положение самих сборщиков. Дело в том, что простые украинцы сдают кровные, лишь бы сделать какую-нибудь гадость русским. Они все невиновны? Если объективно посмотреть на ситуацию и перефразировать Шекспира – невинных нет, виновен каждый.

Можно возразить, что они там зомбированы зе-пропагандой. С этим даже спорить не стоит – конечно, зомбированы. Но нельзя обмануть того, кто не хочет быть обманутым. Другой тезис, который часто приходится слышать, – «на Украине все такие». Не все. Но тех, кто сохранил чистоту разума и духа, к сожалению, подавляющее меньшинство, и они никак себя не проявляют – просто потому, что боятся быть примотанными скотчем к столбу, и это в лучшем случае. Поэтому наличие таких людей не может быть фактором, препятствующим ударам по критической инфраструктуре.

Кроме того, Вооруженные силы РФ бьют по объектам энергетики, но не по жилым домам. Простых украинцев убивают чаще всего украинские ракеты, ПВО, которые сбиваются с курса. Также российское руководство не ставит перед собой целью уничтожить Украину и даже свергнуть майданный режим. Если бы такая задача стояла, то критическую инфраструктуру начали бы уничтожать еще в феврале. И сейчас украинского государства как политической реальности уже не было бы. Долгое время Россия вела войну очень по-джентльменски, стараясь не доставлять, по возможности, дискомфорт мирным жителям. А они воспринимали это как слабость и верили заявлениям своих и европейских чиновников о том, что у России нет ракет. Российские чиновники и политики неустанно заявляют, что желают переговоров с Украиной. А вот Зеленский и его сторонники от этого отказываются. А кто дал власть нынешнему президенту? Не простые ли украинцы его выбрали? Именно они. А главе государства плевать, что люди, которые ему поверили, будут без электричества, тепла, с обесцененными сбережениями.

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Зеленский маньяк, для него главное – власть. Даже на Западе, уверен, это поняли – когда после того, как украинские ракеты ПВО ударили по территории Польши, он обвинял в этом Россию и пытался втянуть НАТО в открытую войну. Ставить на место украинского президента пришлось его американскому и польскому коллегам. И если кого-то и стоит простым украинцам винить в том, что они без электричества, то явно не Россию. Пусть посмотрят на себя в зеркало.

Каждый, кто утверждает, что ракетные удары по критической инфраструктуре никак не повлияют на ситуацию на фронте, либо не понимает причинно-следственных связей, либо просто лжет, защищая интересы майданного режима и его западных покровителей. Любой фронт может быть стабильным, если у него надежный тыл. Если в тылу дестабилизация, то это через какое-то время приведет и к крушению фронта. Смоделируем ситуацию. Удары по критической инфраструктуре продолжатся, на Украине энергетическая система ляжет полностью и уже не будет подлежать быстрому восстановлению. Крупные города останутся без электричества, воды и тепла.

Что произойдет? Во-первых, часть людей эмигрирует в ЕС. Это увеличит социальную напряженность внутри самого Евросоюза, который и так несет серьезную миграционную нагрузку. А в нынешних условиях, кроме денег на продовольствие и жилье, потребуются такие ультра-дорогие ресурсы, как электричество и газ. Людей надо будет обогреть. Это, с одной стороны, может заставить руководство ЕС давить на Зеленского, чтобы тот искал компромисс с Москвой.

Во-вторых, часть горожан отправятся в сельскую местность, где украинские крестьяне будут на них наживаться – продавать продукты, сдавать жилье втридорога, что со временем приведет к конфликтам между горожанами и селянами. Это обязательно произойдет, как произошло с беженцами из Центральной Украины на Западной Украине. И это, несомненно, станет важным фактором дестабилизации в стране.

В-третьих, те, что останутся в холодных и голодных городах, дойдут до такого отчаянья, что с большой вероятностью выступят против власти, которая довела ситуацию до предела. В-четвертых, полный блэкаут приведет к остановке предприятий, которые еще производят оружие, боеприпасы, чинят технику. Все, что выпускается на Украине, придется везти из-за границы. Вероятно, даже продовольствие, если ситуация станет абсолютно неуправляемой. В-пятых, полное отключение электричества скажется на железной дороге. Конечно, для снабжения ВСУ задействуют тепловозы, но это создаст дополнительные логистические проблемы.

В-шестых, если после уничтожения энергетической инфраструктуры российские ракетчики возьмутся за инфраструктуру транспортную, то это еще больше увеличит логистические проблемы по снабжению украинской армии. В-седьмых, если окончательно рухнет украинская экономика, то Западу придется полностью содержать страну, ее армию и эмигрантов. Плюс на Западе возникнут сомнения, что Киев когда-нибудь сможет выплатить долг. И тогда там могут решить, что этот чемодан без ручки нести слишком тяжело.

Таким образом, ракетные удары только способствуют скорейшему наступлению мира.