Теряя близких, мы обретаем – родных

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16 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Cъезд китайской компартии начертит маршрут развития мира

На XX съезде компартии Си Цзиньпин объявит о заменах в своей команде XinHua/Global Look Press
Если в СССР ХХ съезд партии 1956 года предвещал бурные хрущевские реформы, то в КНР ХХ съезд партии сулит обществу, напротив, полную политическую стабильность. На форуме, который открывается в воскресенье, полномочия генсека Си Цзиньпина будут продлены на третий пятилетний срок, хотя все предыдущие лидеры страны со времен Дэн Сяопина менялись каждые 10 лет. Какие обстоятельства заставили Пекин отказаться от такой практики? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Теряя близких, мы обретаем – родных

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Западная пропагандистская машина ударила в самую нашу сердцевину – по многим семьям, живущим на русской земле. По разные стороны баррикад оказались родные люди. Русские ненавидят и предают русских? Подробности...

НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
  • Да

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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

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  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

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    Эксперт проанализировал попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях одновременно

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    60 долларов за баррель


    Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

    пять причин


    Зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ

    затяжной конфликт


    НАТО начинает на Украине войну на истощение

    «имперские амбиции»


    США обнародовали новые методы борьбы с Россией

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    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
    Марина Хакимова-Гатцемайер

    Теряя близких, мы обретаем – родных

    Марина Хакимова-Гатцемайер
    журналист
    		16 октября 2022, 14:45

    «Как грамотно проведён теракт, профессионально и не без помощи предателей», – написала мне субботним утром подруга из Крыма. Предатели, о которых, логично вспоминая Сталина, народ говорит уже столько лет. И твердит про СМЕРШ телеведущий Владимир Соловьев. Сравнивать современность и Великую Отечественную не совсем корректно. Наше общество с тех пор стало куда более милосердным. В том числе и к предателям. Наше общество, значительная часть которого столько лет с завистью смотрела на Запад. Наше общество, которое забыло о предателях в Великой Отечественной.

    Несколько лет назад, живя в Германии, я познакомилась с одиноким немецким старичком, который жил по соседству и больше всего любил рассматривать свои старые фотоальбомы. Фотография была его главным хобби. Сначала он показывал мне тысячи карточек из своих путешествий по миру, а затем перебрался в семейный архив. Выяснилось, что его отец работал фотографом в Третьем Рейхе и от фатера старичку остались тысячи аккуратно рассортированных фотодокументов времен Второй Мировой. Групповые фото фашистов, совещания, битвы, праздники, портреты высших чинов.

    Однажды очередь дошла до полки с альбомами, подписанными готическим шрифтом: «Ukraine» – о жизни украинцев на оккупированных фашистами землях. Крестьяне встречают нацистов хлебом-солью, мужчины выводят им своих коней, украинские дети на руках у солдат вермахта, роскошные застолья с пирующими нарядными дивчинам и хлопцами в окружении запьяневших эсэсовцев, свадебный немецкий генерал – почетный гость рядом с женихом и невестой. «Видишь, как любили нас на Украине!», – восклицал старичок, тряся тяжелым альбомом. Я не находила объяснения этим свидетельствам. Я знала наизусть фильм «В бой идут одни старики», снятый на киностудии им. Довженко. Но я не знала, что и тогда страна была разделена на тех, кто умирал за Родину, и тех, кто продавал её за кусок колбасы.

    В 80-х летом, в каникулы, я часто гостила в селе Горенка близ Гостомеля – в семье родного брата моего деда. В конце войны он, герой-орденоносец, женился на украинке, поселился у нее в огромном доме, разделенном на две части – в одной жила семья моего двоюродного деда-фронтовика, а в другой – семья родного брата его жены, который во время войны был в Горенке полицаем. Вечерами две эти семьи ужинали в саду за одним столом. О войне никогда не вспоминали.

    Другой мой двоюродный дед со своей женой познакомился в концлагере и всю оставшуюся жизнь провел на ее родине – во Львове. До перестройки приезжал к нам в Казань с внуком Сережей, моим ровесником. Мы дружили, но, когда 8 лет назад, найдя Сережу в соцсети, я написала ему сообщение, получила гневный ответ на мове. Тогда же моя мама звонила своим двоюродным сестрам на Украину: «Забудь наши номера! Ты нам больше не родня!» – получила ответ одной из них.

    Мы ездили друг к другу в гости, мы писали теплые открытки на праздники. А сейчас они желают нам смерти. Как порвались все мощнейшие родственные связи? Почему нацистская пропаганда так легко уничтожила наше родство, историю, традиции, дружбу? Что с нами стало? Где мы – настоящие, родные? Или со времен Великой Отечественной ничего не изменилось? Предатели, о которых столько лет мы пытались забыть, которых старались не замечать и которых мы даже милосердно покрывали, сейчас бьют по нашим городам?

    Бандеровская грибница в карпатских лесах разрослась и накрыла всю Украину. Нацизм, как вирус, проник в тело и душу, ненависть разъедает их изнутри. А мы, добродушные, до последнего не могли осознать смертельную опасность этого вируса. Еще пару лет назад я носилась по Москве в поисках подарка своей любимой коллеге-киевлянке, выпускнице ВГИКа, а сегодня она открыто призывает в своей соцсети «убивать русских».

    В начале СВО, когда я спорила с немцами в Германии о русофобии, одна русская немка мне сказала: «Чего ты хочешь от немцев, если наши родные с Украины – нас теперь ненавидят? Чего ты хочешь от немцев, если даже некоторые питерцы и москвичи шлют деньги ВСУ?».

    Чтобы победить народ, нужно разрушить его семьи. Западная агитационная машина сделала врагами родных людей. «Родственники часто становятся кровными врагами, – говорила мне еще в девяностых знакомая еврейка из Кишинева, репатриировавшаяся в Израиль.– Вспомни сыновей Тараса Бульбы, вспомни Каина и Авеля. Палестинцы и евреи – тоже кровные братья». Нельзя скрывать того, что западная пропагандистская машина ударила в самую нашу сердцевину – по многим семьям, живущим на русской земле. По разные стороны баррикад оказались родные люди. С одной стороны те, кто свято верит в справедливость, родство, добро, а, значит, и других склонен считать такими же. А с другой стороны – я вижу лишь ненависть, предательство. И оно проявляется даже независимо от национальности. Русские ненавидят и предают русских?

    И удар по Крымскому мосту, вероятно организованный в том числе и предателями внутри страны, еще одно страшное доказательство: брат воюет с братом. В просвещённой Европе родственные связи уже давно – на последнем месте. А Россию всегда хранила ее семейственность. Взрослые дети уважают отца, берегут мать. Без дедушек и бабушек не растут внуки.

    Вспомните репортажи с Донбасса. Проголосовав на референдумах, люди говорят: «Воссоединение с Россией будем праздновать всей семьей, столы накроем, гостей созовем!». Многотысячная толпа на Красной площади, радуется возвращению родных – дончан – в большую русскую семью.

    «Родненькие!» – встречала харьковская старушка наших танкистов. «Сыночки наши!», – комментируют в соцсетях русские женщины новости с призывных пунктов. «Родня» – подписывает писатель Прилепин фотографии наших бойцов, а вслед за их лицами публикует чудовищную информацию о том, что русофобские спектакли идут на московских сценах, что в книжных магазинах стоят книги русофобов.

    Раздрай, разобщенность в нашем обществе – страшнее удара по Крымскому мосту. Красная линия пылает в наших семьях, в наших сердцах.

    «Мы довоёвываем Великую Отечественную», – говорила мне в мае в интервью этническая украинка, ленинградка, депутат Госдумы Елена Драпеко и рассказывала о том, что все мужчины из ее семьи тогда ушли на фронт. И голос Ольги Берггольц звучал не только на весь блокадный Ленинград, на всю страну. Вчера на всю страну Андрей Малахов скучал по Ренате Литвиновой, бросившей Родину уже в феврале.

    Масштабы Великой Отечественной и СВО – одинаковые. Вот только границы сейчас размыты: почти в каждой семье найдется пацифист. Что с ним делать? Десятилетия «мира-дружбы-жвачки», процветания Запада в том числе и на наших костях, десятилетия призрачного, лицемерного, лживого мира вырастили армию русских макаревичей и пугачевых. Русские ведь люди, но ненавидящие русских, называющие нас «рабами», «быдлом». А что же мы? Поймем-простим и снова сядем за стол с родственником-полицаем?

    Разойдясь в понимании СВО, мы теряем родных и друзей, мы пытаемся забыть о предателях-деятелях культуры. Но свято место пусто не бывает. Мы обретаем новую – родную, а не чуждую нам культуру. И мы обретаем истинно, честно, по-настоящему близких!

    «Вместе со мной сегодня бумажки мобилизованного в военкомате заполнял азербайджанец. Я его спросил, «Тебе-то зачем?». Тот эмоционально, размахивая руками: «Я что не русский, слушай да? Я здесь живу, я мужчина!», – пишет в своей соцсети мужчина с украинской фамилией. «Мы все понимаем, что наше немецкое правительство нам лжет! Единственная точка правды сейчас в мире – это Россия. Русские, умные немцы – с вами!», – перевожу с немецкого пост в фейсбуке своей немецкой подруги. Немецкая журналистка Алина Липп ежедневно в своем блоге разоблачает фейки, которые про Россию штампует западная пресса. «Я не боюсь! Я продолжу свою работу! Я возвращаюсь в русский Донбасс!», – пишет после покушения на него украинских нацистов француз Адриан Боке.

    А сколько русских, украинских, белорусских рокеров, реперов, поэтов, актеров сейчас едут в Донбасс, поддерживая наших родненьких там. И боремся мы сейчас в первую очередь и за наше родство, за наши священные родственные связи. За семью, в которой брат – за брата. Сын – за отца. Мать – за сына. Этим родством и победим.

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