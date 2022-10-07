Мы – вместе. И у нас все получится!

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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия и Саудовская Аравия нанесли прямой удар по Байдену

России удалось предотвратить крах своей нефтяной промышленности, пишет The Wall Street Journal REUTERS/Evelyn Hockstein
Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал внешней политики США на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность Белого дома сократить доходы России от продажи энергоресурсов. К такому выводу пришли западные СМИ, анализируя соглашение нефтедобывающего картеля, которое вызвало гнев в Вашингтоне.  Подробности...
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Зеленский дал спецоперации новую цель

Зеленский превратился в угрозу для всего мира Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у НАТО превентивного ядерного удара по территории РФ, то есть начала третьей мировой войны с вероятным уничтожением человечества. Это та цена, которую он готов заплатить ради победы над Россией. А для самой России – это напоминание, ради чего ей опять приходится идти на жертвы. Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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Германия и Польша доводят своих граждан до настоящего голода

Бедность становится все более распространенным явлением в Европе Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Самая богатая страна Европы – Германия – внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Аналогичные тенденции обнаружились у соседей Германии, в Польше. Обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы – а все из-за разрушенных отношений с Россией. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему Украина позволяет себе хамить папе Римскому

Александр Чаусов
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
В очередной раз после призывов к мирному урегулированию конфликта на Украине со стороны папы Римского украинские политики и политизированные граждане высказали свою резкую критику в адрес римского первосвященника. Подробности...

Цифровизацию армии стоит начать с военкоматов

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Мобилизация при задействовании уже массово применяемых IT-технологий и тех данных, которые уже собраны и активно используются, могла бы выглядеть настолько фантастически эффективной, что спустя всего сутки-двое все уже были бы на боевых постах и снабжены всем необходимым. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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От Ирана ждут удара по НАТО

Одиннадцать самоубийц в НАТО

Нефтяной удар по США и Европе

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Ирина Алкснис

    Мы – вместе. И у нас все получится!

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		7 октября 2022, 09:08

    Сегодня у президента России день рождения. Владимиру Путину – 70 лет.

    Как легко было бы писать текст, приуроченный к этому юбилею, если бы дело происходило год назад. Достаточно было бы вспомнить путь, который прошла Россия под его руководством: от находившейся на грани окончательного краха до вернувшей себе великодержавный статус страны. Можно было бы напомнить про – без преувеличения – огромные достижения, пришедшиеся на эти двадцать с лишним лет: победу над терроризмом, повышение уровня и качества жизни людей, возвращение Крыма, возрождение национальной экономики, реализацию сотен важнейших инфраструктурных проектов. Да одно то, что при Путине афоризм про дороги как одну из двух извечных бед России потерял львиную долю своей актуальности, тянет на прямо-таки историческое свершение.

    Да, год назад все было бы куда проще. Но на дворе у нас 2022-й – год, который изменил для нас всё.

    Нет, мы, конечно, понимали, что происходит, и раньше. Все кому не лень (включая автора этих строк) последние годы регулярно рассуждали о разрушении однополярного мира, об идущей трансформации мировой системы, о глобальном геополитическом противостоянии, о вызовах, стоящих перед Россией, и об угрозах, исходящих с Запада. Весьма увлекательно было дискутировать о возможном апокалипсисе, наслаждаясь стабильностью привычного и уютного мира.

    Когда же теперь этот самый апокалипсис вышел из разряда гипотетических интеллектуальных построений и обрел пугающе реалистичные очертания, рассуждать о нем стало куда менее забавно.

    Первоначальная суетливая нервность российского общества на глазах сменяется хмурой сосредоточенностью, и то, что обыденная жизнь большинства внешне изменилась мало, только добавляет сюрреализма происходящему. Детские площадки, как и всегда, полны малышни, а магазины – товаров и покупателей, в наших домах горит свет, из кранов бежит холодная и горячая вода, батареи теплые. Дом, работа, родительское собрание в школе, планы на выходных поехать на дачу, на последние в этом сезоне шашлыки. А кто-то лихорадочно строит планы на Новый год – путевки на российские курорты разлетаются в этом году заметно раньше обычного.

    Потому что над каждым привычным занятием невольно витает мысль: это может оказаться в последний раз. Мы учимся жить на грани между нашей обыденной жизнью и большой войной – и надеемся все-таки избежать последней.

    Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Задумавшись над этой мыслью, я осознала, что Владимир Путин уже очень давно, много лет, живет в этом состоянии. Вот только он, в отличие от нас, не надеется избежать большой войны, а обязан – в силу своего поста – сделать всё для ее предотвращения или, если она все-таки неизбежна, для победы в ней нашей страны.

    Когда 24 февраля была объявлена СВО, стало понятно, что иного выхода у нас просто не осталось. Но только в последние, такие тревожные, недели российское общество стало осознавать, с какой чудовищной, экзистенциальной угрозой мы имеем дело, на каком тонком волоске висит мир и какой колоссальный груз лежит на плечах президента Путина.

    Наверное, в каком-то смысле двадцать лет назад ему было проще: тогда он встал во главе практически уничтоженной страны, в которой почти никто от него не ждал ничего – и уж точно ничего хорошего.

    Теперь от него не просто ждут, но и активно и громогласно требуют.

    С поправкой на ветер (в виде нескольких военных кампаний, экономических кризисов, периода регулярных терактов и техногенных катастроф, а также умеренного противостояния с Западом) Путин смог обеспечить России почти двадцать лет относительно спокойной жизни, те самые столыпинские двадцать лет. И действительно, оглядываясь назад, мы едва верим своим глазам, оценивая грандиозный прорыв, совершенный за это время страной.

    Вот только обстоятельства бывают сильнее человеческих желаний, сильнее даже Путина, который восемь лет делал все возможное, чтобы страна продолжала жить обыденной благополучной жизнью, а геополитические бури ее затрагивали по минимуму. Что ж, период нашей простодушной близорукости подошел к концу, и мы увидели, что Россия стоит вплотную к мировому шторму и угрозе, с которой не сталкивалась с момента окончания Великой Отечественной войны. 

    А значит, каждому из нас, каждому гражданину страны неизбежно предстоит изменить свою жизнь – во имя страны и во имя победы.

    И я не сомневаюсь, что главный козырь России, который неизменно из века в век спасал ее в любых испытаниях и кризисах, сработает и на этот раз. Этим козырем является ее народ.

    Ну а у нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера, под руководством которого он прошел за последние два с лишним десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Справимся мы и с новым испытанием.

    С днем рождения, Владимир Владимирович! Мы – вместе, и у нас все получится! 

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