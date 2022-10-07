Мы – вместе. И у нас все получится!

Сегодня у президента России день рождения. Владимиру Путину – 70 лет.

Как легко было бы писать текст, приуроченный к этому юбилею, если бы дело происходило год назад. Достаточно было бы вспомнить путь, который прошла Россия под его руководством: от находившейся на грани окончательного краха до вернувшей себе великодержавный статус страны. Можно было бы напомнить про – без преувеличения – огромные достижения, пришедшиеся на эти двадцать с лишним лет: победу над терроризмом, повышение уровня и качества жизни людей, возвращение Крыма, возрождение национальной экономики, реализацию сотен важнейших инфраструктурных проектов. Да одно то, что при Путине афоризм про дороги как одну из двух извечных бед России потерял львиную долю своей актуальности, тянет на прямо-таки историческое свершение.

Да, год назад все было бы куда проще. Но на дворе у нас 2022-й – год, который изменил для нас всё.

Нет, мы, конечно, понимали, что происходит, и раньше. Все кому не лень (включая автора этих строк) последние годы регулярно рассуждали о разрушении однополярного мира, об идущей трансформации мировой системы, о глобальном геополитическом противостоянии, о вызовах, стоящих перед Россией, и об угрозах, исходящих с Запада. Весьма увлекательно было дискутировать о возможном апокалипсисе, наслаждаясь стабильностью привычного и уютного мира.

Когда же теперь этот самый апокалипсис вышел из разряда гипотетических интеллектуальных построений и обрел пугающе реалистичные очертания, рассуждать о нем стало куда менее забавно.

Первоначальная суетливая нервность российского общества на глазах сменяется хмурой сосредоточенностью, и то, что обыденная жизнь большинства внешне изменилась мало, только добавляет сюрреализма происходящему. Детские площадки, как и всегда, полны малышни, а магазины – товаров и покупателей, в наших домах горит свет, из кранов бежит холодная и горячая вода, батареи теплые. Дом, работа, родительское собрание в школе, планы на выходных поехать на дачу, на последние в этом сезоне шашлыки. А кто-то лихорадочно строит планы на Новый год – путевки на российские курорты разлетаются в этом году заметно раньше обычного.

Потому что над каждым привычным занятием невольно витает мысль: это может оказаться в последний раз. Мы учимся жить на грани между нашей обыденной жизнью и большой войной – и надеемся все-таки избежать последней.

Задумавшись над этой мыслью, я осознала, что Владимир Путин уже очень давно, много лет, живет в этом состоянии. Вот только он, в отличие от нас, не надеется избежать большой войны, а обязан – в силу своего поста – сделать всё для ее предотвращения или, если она все-таки неизбежна, для победы в ней нашей страны.

Когда 24 февраля была объявлена СВО, стало понятно, что иного выхода у нас просто не осталось. Но только в последние, такие тревожные, недели российское общество стало осознавать, с какой чудовищной, экзистенциальной угрозой мы имеем дело, на каком тонком волоске висит мир и какой колоссальный груз лежит на плечах президента Путина.

Наверное, в каком-то смысле двадцать лет назад ему было проще: тогда он встал во главе практически уничтоженной страны, в которой почти никто от него не ждал ничего – и уж точно ничего хорошего.

Теперь от него не просто ждут, но и активно и громогласно требуют.

С поправкой на ветер (в виде нескольких военных кампаний, экономических кризисов, периода регулярных терактов и техногенных катастроф, а также умеренного противостояния с Западом) Путин смог обеспечить России почти двадцать лет относительно спокойной жизни, те самые столыпинские двадцать лет. И действительно, оглядываясь назад, мы едва верим своим глазам, оценивая грандиозный прорыв, совершенный за это время страной.

Вот только обстоятельства бывают сильнее человеческих желаний, сильнее даже Путина, который восемь лет делал все возможное, чтобы страна продолжала жить обыденной благополучной жизнью, а геополитические бури ее затрагивали по минимуму. Что ж, период нашей простодушной близорукости подошел к концу, и мы увидели, что Россия стоит вплотную к мировому шторму и угрозе, с которой не сталкивалась с момента окончания Великой Отечественной войны.

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А значит, каждому из нас, каждому гражданину страны неизбежно предстоит изменить свою жизнь – во имя страны и во имя победы.

И я не сомневаюсь, что главный козырь России, который неизменно из века в век спасал ее в любых испытаниях и кризисах, сработает и на этот раз. Этим козырем является ее народ.

Ну а у нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера, под руководством которого он прошел за последние два с лишним десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Справимся мы и с новым испытанием.

С днем рождения, Владимир Владимирович! Мы – вместе, и у нас все получится!