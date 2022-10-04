Ядерное оружие применить ограниченно невозможно

Часы Судного дня в очередной раз сдвинули свои стрелки ближе к полуночи. Ядерное противостояние сегодня ближе, чем во времена Карибского кризиса. Между этими ситуациями есть большая разница не в пользу нынешней.

Во-первых, лидеры ядерных держав того времени были гораздо более ответственными людьми хотя бы в силу того, что сами либо воевали в самой страшной на тот момент войне человечества, либо видели ее последствия собственными глазами. Для нынешних евробюрократов и особенно для вашингтонских ястребов-либералов (само сочетание выглядит абсурдным, но тем не менее) это всего лишь странички в учебниках истории, к тому же сто раз переписанных в угоду моменту.

Во-вторых, на тот момент господствовала теория «ядерной зимы», согласно которой обмен ядерными ударами означал гарантированное тотальное взаимоуничтожение и необратимые природные катаклизмы, в результате которых человечество либо вымрет полностью, либо будет отброшено во времена мамонтов. Сейчас же эта теория подвергается сомнению, и многие эксперты и военные уже не очень громко, но начали допускать различные варианты так называемых ограниченных ядерных конфликтов и избирательных ударов ядерным оружием. Ядерная тема перестала быть абсолютным табу.

Если помните, несколько лет назад в Европе НАТО и США принялись размещать модернизированное ядерное оружие. Шум поднялся невероятный. И многие ястребы, особенно сетевые, вдруг всерьез заговорили о том, что было под мертвым запретом все послевоенные годы – о теоретической возможности точечного применения ядерного оружия пониженной мощности. Разумеется, речь шла не о мощных боеголовках РВСН, которые могут нести заряды мощностью до 500 килотонн и стирать за раз 20 Хиросим, а о так называемых малых зарядах – от 1 до 10 килотонн, а также сверхмалых, от 0,1 до 1 килотонны. При таком раскладе государства ядерного клуба стразу приобретали бы огромное преимущество перед всякого рода «бармалеями». Вот только мешал один нюанс. Сверхдержавы влезли почти во все региональные конфликты. И если у одной из них возникнет соблазн шарахнуть по какому-нибудь азиатскому царьку ядерным зарядом, чтобы сломить его сопротивление, то слишком велика вероятность задеть и реального геополитического противника. Что последует потом – прогнозу не поддается. В случае же с Украиной все еще хуже. Это густонаселенная европейская территория, где переплетены не только интересы, но и ресурсы противоборствующих сторон, и вероятность больно задеть противника (не Украину, она уже никого не интересует) стремится к единице.

19 сентября президент Путин сказал о возможном применении любых типов оружия для защиты нашей территории. В ближайшее время четыре области бывшей Украины войдут в состав РФ. То есть ВСУ окажутся на территории России. И мы будем защищать СВОЮ территорию. Это принципиально меняет политическую картину, и на Западе уже заговорили, что «Путин пообещал ударить по Украине ядерным оружием». Что характерно, ни наши политики, ни даже СМИ ни единым словом о возможном применении ЯО не заикаются. Америка, как обычно, лучше нас знает, что мы собираемся делать. Наверное, они уверены, что мы мобилизовали 300 тысяч бойцов исключительно для того, чтобы отправить их погреться под ядерными грибами.

В любом случае истерика, как перманентное состояние американского истеблишмента, не могла не отразиться на их риторике. Сам Блинкен воинственно пуская петушка в голосе, сообщил, что если Россия применит ЯО, то США в ответ ударят по России. Но тихонечко. Например, потопят весь наш Черноморский флот неядерными «Томагавками». Оставим за скобками фантастическую «эффективность» этих «индейских топоров», показанную в Сирии. Ну, это когда по сирийскому военному аэродрому прилетало под сотню ракет, а через два часа после атаки оттуда уже начали снова летать самолеты. Воинственный Блинкен как-то забыл, что вот в ответ на это точно прилетит уже по Вашингтону, и вовсе не «Томагавк». Важно то, что американцы ведут диалог не с нами, а сами с собой. Одни американцы пугают из телевизора своих же граждан русскими ядерными ракетами, другие американцы отвечают первым, что они будут делать. А из России смотрят на этих перевозбудившихся господ с немым изумлением.

Но вернемся к гипотетическому применению ТЯО на Украине. Когда неспециалисты говорят об ограниченном применении тактического ядерного оружия, они чаще всего путают его с ракетами средней и меньшей дальности. Тактическое ЯО – это именно оружие поля боя. То есть даже по самому слову «тактическое» должно быть понятно, что это оружие, с помощью которого решаются тактические, а не стратегические задачи. Это свободно падающие авиабомбы, артиллерийские снаряды, фугасы, носимые боеприпасы ранцевого типа (знаменитые «ядерные чемоданчики Лебедя») и т. п. В США такой мини-рюкзак с мини-ядерным зарядом известен. В версии для переноски в рюкзаке называется Mk-54 SADM. Упаковка с голой боеголовкой представляла собой цилиндр весом 23 кг. Мощность заряда – от 10 тонн до 1 килотонны в тротиловом эквиваленте. В США было запретили делать такие рюкзачки, но с 2008 года снова разрешили. Когда-то во время ядерного психоза в ФРГ нарыли колодцев вдоль автобанов, куда заложили ядерные фугасы на случай, если русские танки пойдут по ним в сторону Ла-Манша. То есть все это добро мощностью до 1 килотонны. Хиросиму уничтожила бомба в 13 килотонн, для сравнения.

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Но все это не более чем размышления о желаемом. Применить ЯО без высочайшего риска вывести локальный конфликт или даже войну на глобальный уровень – невозможно. ЯО остается оружием последнего шанса. А точнее, оружием возмездия по принципу «так не доставайся же ты никому». Ядерное оружие страшно не само по себе, а вероятностью массированного ответного удара. Только безумец может надеяться, что он может выпустить пяток ракет по Москве, Мурманску, Нью-Йорку или Хьюстону и не получить в ответ несколько сотен полновесных боеголовок, потому что, мол, «они забоятся».

Иногда говорят, что противник может ударить только по стратегическим целям, и гражданское население почти не пострадает. Ну-ну. Чтобы подавить сопротивление, например, России, потребуется уничтожить пункты управления, связи, стратегические инфраструктурные объекты. Я слабо себе представляю, как можно уничтожить Кремль, Курчатовский институт, объекты в Королеве так, чтобы «население не пострадало». Плюс потребуется «выносить» военные и ядерные объекты по всей стране – Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Калининград – все это цели номер один. Шахтные и мобильные установки по всей стране. Какая же это «точечная бомбардировка»? Это полноценная война на уничтожение. И ответ не заставит себя ждать.

США уязвимы не меньше, а Европа даже и больше в силу своей густозаселенности. Китай вообще в этом плане «смертник» – большая часть его полуторамиллиардного населения живет на головах друг у друга на восточном побережье. Обезглавить Россию одним ударом тоже не получится. Система «Периметр», которую на Западе ласково называют «Мертвая рука», тому гарант. Ответный удар всеми наличествующими силами случится даже если все руководство страны и командование армии вдруг исчезнет. И никакие системы ПРО не спасут – это мираж и средство распила бюджета.

Ядерную войну и ее последствия люди привыкли представлять по кинофильмам типа «Терминатора» или «Безумного Макса». На самом деле, все гораздо прозаичней и страшнее. Во-первых, ядерных супербомб вроде знаменитой «Кузькиной матери», которые могут стирать с лица земли целые города, на вооружении сейчас ни у кого нет. Но это искупается многочисленностью зарядов.

Во-вторых, обыватель представляет себе ядерную войну так: встает ядерный гриб, город превращается в пылающие руины, а через полгода среди мрачных развалин бродят только собаки с двумя головами и полчища крыс. Все не так. Ударная волна даже мощной бомбы в пару сотен килотонн приводит к тяжелым травмам человека на расстоянии всего 1,5 километров. Это в пределах прямой видимости. Да что там – в пределах дальности полета обычной пули из автомата. А строения еще больше ослабят ударную волну. Правда, тут вступят в силу вторичные поражающие факторы в виде травм от разрушающихся и горящих зданий.

На Хиросиму кивать не надо – это был одноэтажный город, состоящий из легких бамбуково-бумажных построек. Он просто вспыхнул как спичка. А для разрушения мегаполиса вроде Москвы или Нью-Йорка требуется от 20 до 40 современных ядерных зарядов. Но даже при этом полностью разрушаются постройки только в непосредственной близости от эпицентров взрывов. Большинство же домов останутся относительно целыми. Вот только выжившим это мало поможет. Проникающая радиация убьет их достаточно быстро и мучительно. И никаких светящихся мутантов с особыми способностями не будет. Мутации в этом случае просто разрушают отлаженный тысячелетиями человеческий «механизм». Это значит, что люди будут умирать рано, а их дети будут рождаться слабыми и нежизнеспособными.

Еще одна страшилка времен холодной войны – ядерная зима. По расчетам ученых, это вряд ли произойдет. Если и будет что-то, то, скорее, похожее на ядерную осень, и продлится она всего пару лет. Значит ли это, что человечество выживет? Скорее всего, да, но отброшено оно будет на несколько сотен лет назад. Объясняется это просто: поражены будут именно наиболее развитые районы Земли, где сосредоточен промышленный и культурный потенциал. Бушменам Южной Африки и полинезийцам особо бояться нечего.

Таким образом, если и равняться на кинематограф, то картина больше будет похожа на английский сериал «Нити» или фильм «На последнем берегу», где рассказывается о тихом и тоскливом угасании цивилизации в выжившей после катастрофы, но обреченной Австралии.

Да, ядерная катастрофа будет выглядеть не так, как нам ее рисуют. Но после нее за звание супердержав смогут бороться разве что Новая Зеландия с Мадагаскаром. Наши руководители это понимают, поэтому и не делают глупых и безответственных заявлений на публику. А вот понимают ли Блинкен с Байденом?