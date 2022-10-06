Пора отказаться от двойного послания обществу

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6 октября, четверг  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией

Арабы и Россия сговорились по нефти против США Егор Алеев/ТАСС
Страны ОПЕК+ договорились пойти на самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году. Квоты сократятся на 2 млн баррелей в сутки. Мало кто ожидал такой резкий шаг от ОПЕК+, тем более на фоне давления США на Саудовскую Аравию. Почему арабский мир устоял и пошел против Вашингтона и к каким последствиям в США приведет нынешнее решение ОПЕК+?  Подробности...
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В ряду союзников России есть два ослабевших звена

Связь с Ираном для России теперь важна как никогда прежде Vahid Salemi/AP/ТАСС
США проверяют на прочность ту международную архитектуру, которая позволяет России выдерживать конфликт с Западом. В ход идут как новые интриги, так и привычный метод разгона цветных революций. В данный момент под ударом находятся сразу два важных союзника России – Иран и Республика Сербская. Выстоят ли? Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Пора отказаться от двойного послания обществу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Мы все время ругаем Запад. Но у Запада есть одно преимущество – там никакой шизофрении нет. Паранойя есть, а шизофрении нет. Провозгласив нас врагами, там готовы зачистить все, связанное с Россией. Подробности...

Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Идея вызвать искусственное цунами 100-мегатонным ядерным взрывом у берега США принадлежит советскому академику Михаилу Лаврентьеву. Подробности...
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Как Россия заставляла другие страны признавать свои новые границы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
В мировой политике нет стабильных элементов. И надо быть готовыми к тому, что за обоснование своих прав или границ придется бороться. Что Россия и делала на протяжении столетий. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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Нефтяной удар по США и Европе

Доказательство русофобии

«План Маска» России не подходит

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Дмитрий Орехов

    Пора отказаться от двойного послания обществу

    Дмитрий Орехов
    писатель
    		6 октября 2022, 09:00

    Скажу два слова об ответственности перед мобилизованными. Нет, не о том, что военкоматы не должны допускать нарушений, и не о том, что все призванные должны быть хорошо вооружены и экипированы. Это и так понятно. Речь о том, что в такое время не должно быть двойного послания.

    Концепция двойного послания была разработана в 1950-е годы американским ученым Грегори Бейтсоном. Он описал коммуникативную ситуацию, в которой субъект получает противоречивые указания. Например, кто-то заявляет о своей любви, но его мимика выражает лютую неприязнь. Ребенку предлагают свободно высказаться, но тут же грубо обрывают. Прохожего сначала умоляют о помощи, а потом гонят прочь. При этом субъект не имеет возможности уточнить, на какое из противоречивых указаний он должен реагировать.

    Согласно Бейтсону, двойное послание разрушительно сказывается на психике и ведет к развитию шизофрении. В качестве иллюстрации ученый приводит следующий случай. Мать навещает сына в больнице. Сын садится с ней рядом и, обрадованный, обнимает ее. Мать напрягается и как будто каменеет. Сын убирает руку, замыкается и молчит. «Ты что же, не рад меня видеть? – интересуется мать. – Разве ты меня больше не любишь?!» Дело сделано, двойное послание отправлено. Мать уходит, а юноша, не находя в себе сил сдержать разрушительные эмоции, бросается с кулаками на санитаров. Ждет ли человек от матери такого поведения? Нет. Ждет ли он такого поведения от родной страны? Конечно же, нет.

    Сейчас мы призываем людей на фронт. И люди откликаются на этот призыв. Их провожают жены и дети. Возможно ли, мыслимо ли, чтобы они получали двойное послание? Но что тогда должны думать родные и близкие мобилизованных, встречая политиков и медийных лиц, осуждающих СВО?

    Вот, например, мэр Москвы Сергей Собянин докладывает о создании трех батальонов добровольцев, а депутат Мосгордумы Сергей Митрохин в это же самое время призывает руководство страны к выводу войск, передаче власти и к «переговорам о судьбе Крыма». Это ли не двойное послание?

    В Екатеринбурге мобилизационные мероприятия сопровождались несанкционированными акциями протеста, и это вызвало справедливое осуждение. Но заглянем на сайт такого важного для Екатеринбурга учреждения, как Ельцин-центр. Вот в кинозале показывают комедию Тайки Вайтити «Реальные упыри». Вот на первую половину октября намечен фестиваль документального кино «о новой культуре Beat Weekend», причем будет показан фильм об американском рэпере Джасее Онфрое – «история о том, как обычный подросток из Флориды стал одним из самых прослушиваемых исполнителей на планете».

    Может быть, Ельцин-центр рассказывает нам что-то и про нынешние непростые времена? Да, рассказывает. На сайте можно прочитать и про «тяжелый час», и про «горькое событие». Только речь идет об Англии и о смерти королевы Елизаветы II – трогательные слова об этом оставила Наина Ельцина, поделившись воспоминаниями о том, как Елизавета II поддержала Россию в девяностые, когда «реформы шли тяжело» и «коммунисты устроили вооруженный мятеж». В то время, по мнению Ельциной, визит королевы очень помог стране, «которая взяла курс на возвращение в цивилизованный мир». Королева даже сделала подарок – шкатулку с семенами растений из своего сада. «Семена прижились на нашей почве, – пишет вдова первого президента, – растения из сада королевы выросли и теперь живут в моем саду, и мне это показалось символичным». Да уж, действительно, очень символично. Особенно на фоне недавнего заявления действующего президента о том, что англосаксы взорвали «Северный поток».

    Грегори Бейтсон отмечал, что двойное послание вызывает панику и ярость. Это верно. Но я бы добавил, что оно аморально. Аморально, когда родные тех, кто ушел на фронт, видят перед собой Митрохина, Меладзе и Би-2. Аморально, если их детей приведут на экскурсию в Ельцин-центр и за государственный счет расскажут о том, как прекрасно разваливали страну в девяностые. Мы все время ругаем Запад. Но у Запада есть одно преимущество – там никакой шизофрении нет. Паранойя есть, а шизофрении нет. Провозгласив нас врагами, там готовы зачистить все, связанное с Россией, вплоть до романов Достоевского и увертюр Чайковского. У нас, слава Богу, ничего похожего не наблюдается. Наша страна никогда не принимала культуру отмены, и мы не откажемся ни от Шекспира, ни от Бетховена. А вот покончить с двойным посланием мы обязаны. Если во дворах военкоматов собираются тысячи мужчин и на улицах играет «Прощание славянки», тянуть с этим нельзя.

    Мы все, включая государство, должны, наконец, принять ответственность за свои действия в информационной, духовной и культурной сфере. Никаких двойных посланий быть не должно. Послание у нас только одно – то, что приближает победу.

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