Ядерное оружие применить ограниченно невозможно Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 5 октября 2022, 16:50 Итальянская газета La Repubblica в первых числах октября сообщила, что разведка НАТО направила всем членам альянса предупреждение о выходе в море российской атомной подлодки «Белгород», оснащенной ядерной торпедой «Посейдон». В НАТО предполагают, что АПЛ «Белгород» покинула порт базирования и ушла в неизвестном направлении. По версии разведки НАТО, «Белгород» находится в арктических водах для испытания ядерной торпеды «Посейдон». «АПЛ «Белгород», вступившая в строй в июле, теперь вышла в море, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют «оружием Апокалипсиса». Это… одна из систем, которая вернет России стратегическое превосходство: ядерная боеголовка, которая проходит под водой 10 тыс. километров, а затем взрывается у побережья, вызывая радиоактивное цунами. Загрязненная волна может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», – сокрушается итальянская газета и примкнувшие к ней мировые СМИ, перепечатавшие эту тревожную для США и их союзников информацию. Тревога для недружественных России стран заключается в том, пишет La Repubblica, что инфракрасные датчики многочисленных американских спутников могут засечь старт русских межконтинентальных баллистических ракет, а вот бесшумную и излучающую мало тепла суперторпеду, которая движется на глубине в километр, они не видят. Ведущий американский военно-морской аналитик Х. И. Саттон отмечает, что АПЛ «Белгород» с торпедой «Посейдон» – «это совершенно новая категория оружия, которая обязывает изменить планирование западных военно-морских сил и ведет к определению новых требований и новых средств противодействия ему». «Посейдон» – самая большая торпеда, когда-либо разработанная в какой-либо стране. При диаметре около 2 метров (6,5 футов) и длине более 20 метров (65 футов) она примерно в два раза больше баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и в 30 раз больше обычной «тяжелой» торпеды, такие оценки ранее звучали в иностранных источниках. Впервые проект создания гигантской торпеды Т-15, несущей ядерный заряд к берегам США, разрабатывался в Советском Союзе с 1949-го по 1954 год. Проект был закрыт, так как при тогдашнем уровне технологий было невозможно построить скоростную торпеду с ядерной энергетической установкой, чтобы скрытно приблизиться к берегам Америки. В 1961 году идея ядерной торпеды посетила академика Андрея Сахарова, который писал в своих мемуарах: «Я решил, что таким носителем может являться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. …Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не страшны мины и сети заграждения». Идея вызвать искусственное цунами 100-мегатонным ядерным взрывом у берега США принадлежит советскому академику Михаилу Лаврентьеву. В 1962 году он написал докладную записку Никите Хрущеву, по инициативе которого для проверки эффектов мощного прибрежного подводного взрыва были проведены эксперименты, которые не удовлетворили военных. «Оружие Судного дня», ядерная суперторпеда «Посейдон», было создано совсем недавно, и возможный запуск этого «Паладина Апокалипсиса» сильно озаботил господ из НАТО. «Ведь даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», – пишет La Repubblica. Возможное применение Россией ядерного оружия не может не тревожить коллективный Запад. Тем более после предупреждения, сделанного Владимиром Путиным в ходе его обращения 21 сентября. Президент России сказал: «Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это ещё раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». На эту тему Создается впечатление, что на Западе это предупреждение услышали. Американский генерал Дэвид Петреус сходу принялся грозить России ответным ударом. Британская The Times разразилась состряпанной на коленке фальшивкой. Со ссылкой на неведомого некоего польского эксперта Конрада Музыку, издание сообщает, что Москва «собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины, и, как полагают, НАТО предупредило об этом членов альянса». Отметим прогресс «британских ученых» в фабрикации фейков. Вместо поднадоевшего «хайли-лайкли» теперь употребляют звучащее свежо и почти достоверно «как полагают» (is believed). В том то и дело, что почти. Россия не собирается готовить ядерных испытаний и, тем более, ядерных ударов, ни во льдах Арктики, ни в степях Украины. Грозный «Белгород» вышел в море с торпедой без ядерной боеголовки, как отмечают все те же западные СМИ. А якобы «ядерный поезд», фотографию которого приводит The Times, это всего лишь четыре крытых брезентом КАМАЗа на железнодорожных платформах. Да и где доказательства, что эти грузовики везут на Украину? Ситуация видится таким образом: из Вашингтонского обкома прошла команда пугать обывателя российской ядерной угрозой, и к ее выполнению подключились западная пресса и отставные генералы. 