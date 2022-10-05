Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

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5 октября, среда  |  Последнее обновление — 16:57  |  vz.ru
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Как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы

Единственная надежда Европы – ядерная энергетика imago stock&people/Reuters
Грядущий энергетический кризис заставил Европу снова надеяться на атомные электростанции – как действующие, так и будущие. Кроме того, чтобы решить проблему, в Европе рассчитывают на совсем новые источники энергии. Какими способами, кроме АЭС, это все еще можно сделать? И получится ли это у Европы в реальности?  Подробности...
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«План Маска» не подходит для России

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого» REUTERS
Самый богатый человек мира Илон Маск выразил мнение, что Украину может спасти только договор с Россией – отказ от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав РФ территорий. В Киеве этот «план капитуляции» тут же отвергли в пользу обострения конфликта. Но заявления о том, что он «пророссийский», не правда. России «план Маска» тоже не подходит.  Подробности...
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Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»

Украинские умельцы прикрутили на американскую HMMWV свой боевой модуль с автоматическим оружием, превратив нелетальный «Хаммер» в боевую машину кадр из видео
Спецоперация на Украине выявила еще один нюанс современных войн – активное использование в боевых действиях легкой бронетехники. Она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами. Почему Украина использует их в большей степени, чем российская армия?  Подробности...
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НАТО готовится вооружать Молдавию

Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил @MDAarmy
Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Идея вызвать искусственное цунами 100-мегатонным ядерным взрывом у берега США принадлежит советскому академику Михаилу Лаврентьеву. Подробности...

Как Россия заставляла другие страны признавать свои новые границы

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
В мировой политике нет стабильных элементов. И надо быть готовыми к тому, что за обоснование своих прав или границ придется бороться. Что Россия и делала на протяжении столетий. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Завоюют ли глобалисты Сербию

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто будет воспитывать сербских детей – ЛГБТ-активисты или Церковь – пока не ясно, и решается это в споре между сербской общественностью и международными организациями. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Доказательство русофобии

«План Маска» России не подходит

Сербы за русофила, болгары – как обычно

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Американцев пугает придуманное при Хрущеве оружие

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		5 октября 2022, 16:50

    Итальянская газета La Repubblica в первых числах октября сообщила, что разведка НАТО направила всем членам альянса предупреждение о выходе в море российской атомной подлодки «Белгород», оснащенной ядерной торпедой «Посейдон». В НАТО предполагают, что АПЛ «Белгород» покинула порт базирования и ушла в неизвестном направлении. По версии разведки НАТО, «Белгород» находится в арктических водах для испытания ядерной торпеды «Посейдон».

    «АПЛ «Белгород», вступившая в строй в июле, теперь вышла в море, чтобы погрузиться в арктические моря, и есть опасения, что ее миссия состоит в том, чтобы впервые испытать суперторпеду «Посейдон», которую часто называют «оружием Апокалипсиса». Это… одна из систем, которая вернет России стратегическое превосходство: ядерная боеголовка, которая проходит под водой 10 тыс. километров, а затем взрывается у побережья, вызывая радиоактивное цунами. Загрязненная волна может стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес», – сокрушается итальянская газета и примкнувшие к ней мировые СМИ, перепечатавшие эту тревожную для США и их союзников информацию.

    Тревога для недружественных России стран заключается в том, пишет La Repubblica, что инфракрасные датчики многочисленных американских спутников могут засечь старт русских межконтинентальных баллистических ракет, а вот бесшумную и излучающую мало тепла суперторпеду, которая движется на глубине в километр, они не видят. Ведущий американский военно-морской аналитик Х. И. Саттон отмечает, что АПЛ «Белгород» с торпедой «Посейдон» – «это совершенно новая категория оружия, которая обязывает изменить планирование западных военно-морских сил и ведет к определению новых требований и новых средств противодействия ему».

    «Посейдон» – самая большая торпеда, когда-либо разработанная в какой-либо стране. При диаметре около 2 метров (6,5 футов) и длине более 20 метров (65 футов) она примерно в два раза больше баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и в 30 раз больше обычной «тяжелой» торпеды, такие оценки ранее звучали в иностранных источниках. Впервые проект создания гигантской торпеды Т-15, несущей ядерный заряд к берегам США, разрабатывался в Советском Союзе с 1949-го по 1954 год. Проект был закрыт, так как при тогдашнем уровне технологий было невозможно построить скоростную торпеду с ядерной энергетической установкой, чтобы скрытно приблизиться к берегам Америки. В 1961 году идея ядерной торпеды посетила академика Андрея Сахарова, который писал в своих мемуарах: «Я решил, что таким носителем может являться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. …Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не страшны мины и сети заграждения».

    Идея вызвать искусственное цунами 100-мегатонным ядерным взрывом у берега США принадлежит советскому академику Михаилу Лаврентьеву. В 1962 году он написал докладную записку Никите Хрущеву, по инициативе которого для проверки эффектов мощного прибрежного подводного взрыва были проведены эксперименты, которые не удовлетворили военных.

    Фото: Xander Heinl/Global Look Press

    «Оружие Судного дня», ядерная суперторпеда «Посейдон», было создано совсем недавно, и возможный запуск этого «Паладина Апокалипсиса» сильно озаботил господ из НАТО. «Ведь даже простое объявление об испытаниях позволило бы Кремлю продемонстрировать уникальную способность в перетягивании каната с Западом: оружие, против которого нет защиты», – пишет La Repubblica. Возможное применение Россией ядерного оружия не может не тревожить коллективный Запад. Тем более после предупреждения, сделанного Владимиром Путиным в ходе его обращения 21 сентября.

    Президент России сказал: «Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это ещё раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

    Создается впечатление, что на Западе это предупреждение услышали. Американский генерал Дэвид Петреус сходу принялся грозить России ответным ударом. Британская The Times разразилась состряпанной на коленке фальшивкой. Со ссылкой на неведомого некоего польского эксперта Конрада Музыку, издание сообщает, что Москва «собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины, и, как полагают, НАТО предупредило об этом членов альянса».

    Отметим прогресс «британских ученых» в фабрикации фейков. Вместо поднадоевшего «хайли-лайкли» теперь употребляют звучащее свежо и почти достоверно «как полагают» (is believed). В том то и дело, что почти.

    Россия не собирается готовить ядерных испытаний и, тем более, ядерных ударов, ни во льдах Арктики, ни в степях Украины. Грозный «Белгород» вышел в море с торпедой без ядерной боеголовки, как отмечают все те же западные СМИ. А якобы «ядерный поезд», фотографию которого приводит The Times, это всего лишь четыре крытых брезентом КАМАЗа на железнодорожных платформах. Да и где доказательства, что эти грузовики везут на Украину?

    Ситуация видится таким образом: из Вашингтонского обкома прошла команда пугать обывателя российской ядерной угрозой, и к ее выполнению подключились западная пресса и отставные генералы.

    В текущей реальности Россия никому ядерным апокалипсисом не угрожает и пустит в ход свой самый мощный в мире ядерный арсенал лишь в том случае, если коллективный Запад перейдет четко обозначенные президентом России «красные линии».

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