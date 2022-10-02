Мы должны снова стать страшными для врагов

На Востоке есть такая притча. Однажды кобра решила стать святой и приползла к монаху, чтобы спросить его совета, как достичь святости и нирваны. Монах сказал: ты должна принять обет ахимсы (ненасилия) и перестать кусать своим ядовитым зубом других живых существ. Змея согласилась и приняла обет.

Но звери в лесу, как только узнали, что змея больше не будет их жалить, стали её третировать и издеваться над ней. Кто лапой пнёт, кто зашвырнёт на ветку, кто испражнится на голову, пока она спит. Даже самый последний трусливый заяц, и тот не мог проскакать мимо, чтобы не унизить змею. Змея долго терпела, но потом отчаялась и снова приползла к монаху. Змея сказала: учитель, я всё сделала как ты сказал! Но теперь все меня сживают со свету, хотя я никому не причиняю вреда и никого не жалю! Монах сказал: жалить не обязательно. А капюшон распускай. Змея поняла и уползла. Вскоре она встретила на своём пути обезьяну, которая захотела, как обычно от нечего делать, потыкать в змею палкой. Но как только обезьяна приблизилась, кобра встала в стойку, раздула свой капюшон и выбросила вперёд раздвоенный язык, словно готовясь к атаке. Обезьяна немедленно бросила палку и поскакала по веткам в джунгли, громко вереща, что змея отменила обет и собирается мстить, жаля и убивая всех зверей. Больше к змее никто не приставал. Она продолжила своё подвижничество, но звери боялись её пуще прежнего, и никто не мешал ей медитировать, чтобы достичь святости и нирваны.

Мы уже подзабыли, чем была вызвана перестройка и с чего начались все горбачёвские реформы, которые привели к крупнейшей геополитической катастрофе 20-го века. Мы помним про кооперативы, приватизационные чеки, всякую пену вроде Березовского, а самого главного не помним. В книге Андрея Рудалёва «1991. Время распада» я вдруг обнаружил это, забытое. Борьба за мир! Горбачёв вылез на волне «разоружения» и «борьбы за мир во всём мире». Покойный наивно полагал, что он «покажет пример» – и весь мир последует за ним. Все разоружатся и будут жить мирно. Даже конфронтацию систем, капиталистической и социалистической, решили устранить. Сначала был тезис о «мирном сосуществовании», потом о «конвергенции», а после просто отменили социализм и приняли капиталистические ценности. И не для того, чтобы Березовский и этот, как его, Ходорковский и прочие обогатились, нет! Вы просто не помните, почему всё начиналось. Чтобы не было войны!

Мы все боялись третьей мировой войны. Ядерной войны. Этот ужас жил в наших снах. И наяву он нас постоянно преследовал. С самого детства. Сейчас ядерного оружия не стало меньше (стало больше), да и средства доставки не ухудшились (улучшились), а мы почему-то почти совсем не думаем о ядерной катастрофе, редко говорим, нечасто вспоминаем и совсем не боимся. А тогда прямо очень боялись.

Может, это был не наш страх? Может, он транслировался в нас Западом (в том числе через неуклюжую советскую пропаганду и «борьбу за мир»)? А теперь Запад не боится, потому что думает, что он гарантированно победит, нас разбомбит, а сам прикроется зонтиком противоракетной обороны (ПРО). Глупый Запад. Не поможет никакая ПРО. Одна из десяти ракет пробивает любую ПРО и долетает до цели. И нет больше вашей Америки.

Мы приняли и приветствовали Горбачёва потому, что он избавил нас от страха. От страха неизбежной войны, ядерного апокалипсиса. Мы были благодарны ему за это. Мы тоже, наивные, верили, что наступает «разрядка». Ведь к нам прилетала Саманта Смит (девочка из Америки, которая в 1982 году написала письмо советскому генсеку Юрию Андропову о том, что надо предотвратить войну, в 1983-м по приглашению Андропова посетила СССР, а в 1985-м погибла в совершенно случайной авиакатастрофе, конечно, в США) и ещё какие-то рокеры там в Америке спели: «Мы надеемся, что русские тоже любят своих детей» (а значит, не начнут ядерную войну). Мы тогда так умилялись этой песне. Как прекрасно! Они (американцы) надеются на нас! И не считывали зашитое в этой песенке жуткое расовое оскорбление: русские хуже зверей, даже звери точно любят своих детей, а в отношении русских на это можно только надеяться. Не только Горбачёв, мы все были наивными дурачками. Вот нас и обманули. На четыре кулачка.

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В результате «разрядки» мы ушли из Европы, разобрали Берлинскую стену, вывели все свои военные базы почти отовсюду, практически распустили войска. «Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой» (наверное, это про Раису Горбачёву, которую тоже тогда любили, хоть и сочиняли про неё анекдоты). «Полковник Васин собрал свой полк и сказал им: пойдём домой!». Так пел Борис Гребенщиков и мы опять умилялись: да как же всё правильно! Как точно сказано! «Мы ведём войну уже 70 лет» (в 1987 году исполнилось 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции), «нас учили, что жизнь – это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой».

Да! Нас учили, что жизнь – это бой, но это не так. Мы просто воевали сами с собой. А жизнь – это «Диснейленд», «Макдоналдс» и Голливуд. Вот что скрывали от нас проклятые коммунисты! Мы думали: сейчас Америка тоже разоружится. А НАТО распустят, кому оно теперь надо, это НАТО?

Но НАТО не распустилось. НАТО стало занимать все оставленные нами в Восточной Европе военные базы. Придвигаться всё ближе к нашим новым, усечённым границам. НАТО разбомбило и уничтожило Югославию. И по всему миру начало хозяйничать, убивая людей в Ираке, Афганистане, Ливии – везде. И некому было заступиться.

Запад не удовлетворило то, что Союз распался. Они подожгли Кавказ, Приднестровье, Чечню, потом Украину. Всюду они засовывают свои деньги, своё оружие, своих эмиссаров. А потом и тупо отправляют собственные войска. Не стесняются. Кого им стесняться? Кого бояться? Никого же нет.

Нет, Борис Борисович. У нас были правильные учителя. Жизнь – это действительно бой. А в лесу живут звери, которые часто воспринимают твоё миролюбие и разоружение как трусость и слабость – и начинают тебя уничтожать. И если ты не страшный, то ты мёртвый.

Мы должны снова стать страшными (для врагов, и надёжными – для друзей). Это называется: распустить капюшон кобры. Мы должны показать полную решимость сражаться. Так мы сможем избежать войны. Никому не рассказывайте, что на самом деле мы мирные люди, любим детей (и не только своих) и не питаемся человечиной. Это наша военная тайна. Президент уже сказал главное: мы готовы к любому развитию событий. И на нападение ответим, даже если это будет означать конец света. Мы пойдём в рай, а они просто сдохнут.

Я не сразу понял, что это и о чём. Я внутренне возражал. Но теперь понял. Это о том, что мы больше не боимся. Теперь пусть они боятся. Мы готовы. Мы больше никого и ничего не боимся.