Мы должны снова стать страшными для врагов

Взгляд
2 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
Разделы

Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Зеленский начал давить на НАТО

Торжественная церемония в Кремле превратила Россию в новую сверхдержаву с альтернативной универсальной идеологией kremlin.ru
Подача Зеленским заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО указывает на нервозность в Киеве. Там понимают, что вхождение утраченных территорий в состав России не отменить даже успехами на поле боя, для этого придется прибегать к массовым этническим чисткам. Местные жители уже присягнули России и привыкают к новой реальности. Чем обернутся усилия Зеленского, который пытается напомнить о себе и устраивает очередной торг с НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
Перейти в раздел…

Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке – и подозреваемая в шпионаже в пользу России US Army
«Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
Перейти в раздел…

Мы должны снова стать страшными для врагов

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны показать полную решимость сражаться. Так мы сможем избежать большой войны. Никому не рассказывайте, что на самом деле мы мирные люди. Это наша военная тайна. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Болгарский тупик для России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Всё говорит о том, что в Болгарии как был, так и остался огромный разрыв между мнением народа и поведением власти. Потенциально люди вроде бы не против России, но зачастую голосуют за русофобские партии. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Вашингтон гонит вассалов на войну

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Заявление НАТО о жестком ответе на удары по европейской инфраструктуре, которое так удивило публику, вполне вероятно, относится не к прошлым диверсиям, а к будущим. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 6 комментариев

Советский сплав в речи Путина

Самые великие. Выбор народа

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...

На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
Вы поддерживаете инициативу запретить в текущей ситуации выезд за границу гражданам призывного возраста?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Конституционный суд одобрил расширение границ России
    NYT: Путин предупредил Запад о готовности сражаться до конца В бундестаге обвинили Шольца в затягивании конфликта на Украине Мобилизованным объяснили условия кредитных каникул Экс-советник главы Пентагона заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков»
    Эксперт: Британию накрыл инфляционный шок Протестующие устроили погром у французского посольства в Буркина-Фасо (видео) Экс-советник НАТО назвал цель США в конфликте на Украине Франция устроила скандал на заседании СБ ООН по «Северным потокам»
    СМИ: Россия может ответить США на подрыв «Северных потоков» Глава Пентагона ответил на вопрос о расширеннии НАТО Генштаб Британии: Россия может ударить по Западу из космоса Отбор из газохранилищ в ЕС впервые за сезон превысил закачку

    Главная тема


    Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу

    Активы и пассивы


    Названы главные приобретения России на новых территориях

    взгляд из-за океана


    В США назвали единственный способ предотвратить поражение Украины

    спор с королем


    В Times узнали о конфликте о Лиз Трасс и Карла III

    Видео

    морская инфраструктура


    Зачем Европу пугают новыми подрывами газопроводов

    зона боевых действий


    Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

    наихудший сценарий


    Диверсии на «Северных потоках» приблизили мир к глобальному конфликту

    боевая подготовка


    Как мобилизованных готовят для спецоперации

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    кому выгодно


    Максим Соколов: Взрывы «Северных потоков» – классический casus belli

    сможем ли простить?


    Алексей Токарев: Что ждет уехавших и не уехавших

    исторические документы


    Геворг Мирзаян: Что будет после референдумов

    на ваш взгляд


    На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
    Герман Садулаев

    Мы должны снова стать страшными для врагов

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		2 октября 2022, 12:50

    На Востоке есть такая притча. Однажды кобра решила стать святой и приползла к монаху, чтобы спросить его совета, как достичь святости и нирваны. Монах сказал: ты должна принять обет ахимсы (ненасилия) и перестать кусать своим ядовитым зубом других живых существ. Змея согласилась и приняла обет.

    Но звери в лесу, как только узнали, что змея больше не будет их жалить, стали её третировать и издеваться над ней. Кто лапой пнёт, кто зашвырнёт на ветку, кто испражнится на голову, пока она спит. Даже самый последний трусливый заяц, и тот не мог проскакать мимо, чтобы не унизить змею. Змея долго терпела, но потом отчаялась и снова приползла к монаху. Змея сказала: учитель, я всё сделала как ты сказал! Но теперь все меня сживают со свету, хотя я никому не причиняю вреда и никого не жалю! Монах сказал: жалить не обязательно. А капюшон распускай. Змея поняла и уползла. Вскоре она встретила на своём пути обезьяну, которая захотела, как обычно от нечего делать, потыкать в змею палкой. Но как только обезьяна приблизилась, кобра встала в стойку, раздула свой капюшон и выбросила вперёд раздвоенный язык, словно готовясь к атаке. Обезьяна немедленно бросила палку и поскакала по веткам в джунгли, громко вереща, что змея отменила обет и собирается мстить, жаля и убивая всех зверей. Больше к змее никто не приставал. Она продолжила своё подвижничество, но звери боялись её пуще прежнего, и никто не мешал ей медитировать, чтобы достичь святости и нирваны.

    Мы уже подзабыли, чем была вызвана перестройка и с чего начались все горбачёвские реформы, которые привели к крупнейшей геополитической катастрофе 20-го века. Мы помним про кооперативы, приватизационные чеки, всякую пену вроде Березовского, а самого главного не помним. В книге Андрея Рудалёва «1991. Время распада» я вдруг обнаружил это, забытое. Борьба за мир! Горбачёв вылез на волне «разоружения» и «борьбы за мир во всём мире». Покойный наивно полагал, что он «покажет пример»  – и весь мир последует за ним. Все разоружатся и будут жить мирно. Даже конфронтацию систем, капиталистической и социалистической, решили устранить. Сначала был тезис о «мирном сосуществовании», потом о «конвергенции», а после просто отменили социализм и приняли капиталистические ценности. И не для того, чтобы Березовский и этот, как его, Ходорковский и прочие обогатились, нет! Вы просто не помните, почему всё начиналось. Чтобы не было войны!

    Мы все боялись третьей мировой войны. Ядерной войны. Этот ужас жил в наших снах. И наяву он нас постоянно преследовал. С самого детства. Сейчас ядерного оружия не стало меньше (стало больше), да и средства доставки не ухудшились (улучшились), а мы почему-то почти совсем не думаем о ядерной катастрофе, редко говорим, нечасто вспоминаем и совсем не боимся. А тогда прямо очень боялись.

    Может, это был не наш страх? Может, он транслировался в нас Западом (в том числе через неуклюжую советскую пропаганду и «борьбу за мир»)? А теперь Запад не боится, потому что думает, что он гарантированно победит, нас разбомбит, а сам прикроется зонтиком противоракетной обороны (ПРО). Глупый Запад. Не поможет никакая ПРО. Одна из десяти ракет пробивает любую ПРО и долетает до цели. И нет больше вашей Америки.

    Мы приняли и приветствовали Горбачёва потому, что он избавил нас от страха. От страха неизбежной войны, ядерного апокалипсиса. Мы были благодарны ему за это. Мы тоже, наивные, верили, что наступает «разрядка». Ведь к нам прилетала Саманта Смит (девочка из Америки, которая в 1982 году написала письмо советскому генсеку Юрию Андропову о том, что надо предотвратить войну, в 1983-м по приглашению Андропова посетила СССР, а в 1985-м погибла в совершенно случайной авиакатастрофе, конечно, в США) и ещё какие-то рокеры там в Америке спели: «Мы надеемся, что русские тоже любят своих детей» (а значит, не начнут ядерную войну). Мы тогда так умилялись этой песне. Как прекрасно! Они (американцы) надеются на нас! И не считывали зашитое в этой песенке жуткое расовое оскорбление: русские хуже зверей, даже звери точно любят своих детей, а в отношении русских на это можно только надеяться. Не только Горбачёв, мы все были наивными дурачками. Вот нас и обманули. На четыре кулачка.  

    В результате «разрядки» мы ушли из Европы, разобрали Берлинскую стену, вывели все свои военные базы почти отовсюду, практически распустили войска. «Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой» (наверное, это про Раису Горбачёву, которую тоже тогда любили, хоть и сочиняли про неё анекдоты). «Полковник Васин собрал свой полк и сказал им: пойдём домой!». Так пел Борис Гребенщиков и мы опять умилялись: да как же всё правильно! Как точно сказано! «Мы ведём войну уже 70 лет» (в 1987 году исполнилось 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции), «нас учили, что жизнь – это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой».

    Да! Нас учили, что жизнь – это бой, но это не так. Мы просто воевали сами с собой. А жизнь – это «Диснейленд», «Макдоналдс» и Голливуд. Вот что скрывали от нас проклятые коммунисты! Мы думали: сейчас Америка тоже разоружится. А НАТО распустят, кому оно теперь надо, это НАТО?

    Но НАТО не распустилось. НАТО стало занимать все оставленные нами в Восточной Европе военные базы. Придвигаться всё ближе к нашим новым, усечённым границам. НАТО разбомбило и уничтожило Югославию. И по всему миру начало хозяйничать, убивая людей в Ираке, Афганистане, Ливии – везде. И некому было заступиться.

    Запад не удовлетворило то, что Союз распался. Они подожгли Кавказ, Приднестровье, Чечню, потом Украину. Всюду они засовывают свои деньги, своё оружие, своих эмиссаров. А потом и тупо отправляют собственные войска. Не стесняются. Кого им стесняться? Кого бояться? Никого же нет.

    Нет, Борис Борисович. У нас были правильные учителя. Жизнь – это действительно бой. А в лесу живут звери, которые часто воспринимают твоё миролюбие и разоружение как трусость и слабость – и начинают тебя уничтожать. И если ты не страшный, то ты мёртвый.

    Мы должны снова стать страшными (для врагов, и надёжными – для друзей). Это называется: распустить капюшон кобры. Мы должны показать полную решимость сражаться. Так мы сможем избежать войны. Никому не рассказывайте, что на самом деле мы мирные люди, любим детей (и не только своих) и не питаемся человечиной. Это наша военная тайна. Президент уже сказал главное: мы готовы к любому развитию событий. И на нападение ответим, даже если это будет означать конец света. Мы пойдём в рай, а они просто сдохнут.

    Я не сразу понял, что это и о чём. Я внутренне возражал. Но теперь понял. Это о том, что мы больше не боимся. Теперь пусть они боятся. Мы готовы. Мы больше никого и ничего не боимся.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •