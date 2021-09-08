Вакцинация – это новый фундаментализм

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8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Осужденным за педофилию угрожают пожизненной слежкой

В США и Европе для контроля вышедших из-за решетки преступников применяют цифровые браслеты Елена Нагорных/ТАСС
Расследование жестокого убийства двух девочек в Кузбассе выявило печальный факт: предполагаемый педофил уже отбывал срок по похожей статье. Статистика гласит: уровень рецидива среди осужденных за сексуальные преступления против детей высок. Что надо изменить в практике надзора за вышедшими на свободу педофилами, использовать какой иностранный опыт, чтобы не допустить повторения подобных трагедий? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Этот чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал. Подробности...

Вакцинация – это новый фундаментализм

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Твое тело не является твоим делом. А значит и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации. Подробности...

Нужно ли России признавать талибов?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Победа «Талибана» – это не частный случай, а важный эпизод общей борьбы Китая и России за более справедливое по отношению к их интересам устройство мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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День уничтожения военной игрушки

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Провал Зеленского в Вашингтоне

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Кузнецов

    Вакцинация – это новый фундаментализм

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		8 сентября 2021, 09:32

    Важная колонка в NYT от функционеров влиятельной американской правозащитной НКО – ACLU (Американский Союз защиты гражданских свобод), которая вполне претендует на Священное писание новой ковидной этики. Любопытное чтение хотя бы потому, что американская трактовка «вакцинного канона» отличается от нашей.

    Итак, что нам говорят правозащитники.

    1. Суверенитет над телом не может быть абсолютным. «Мое тело – мое дело» не работает там, где это касается неких общих интересов, сводящихся к весьма размыто и общо формулируемым интересам здоровья.

    2. Вакцинация – это защита «слабых», «незащищенных», «меньшинств». Поэтому вакцинация это в высшей степени моральный акт. Собственно, из этого параграфа и происходит фраза статьи, которую широко цитируют: «Обязательная вакцинация не ущемляет гражданские свободы, а наоборот способствует их укреплению». Это на самом деле про (любимые) меньшинства говорится. Защитил меньшинств – развил свободы!

    3. Принципиальным различием с нашим «вакцинным каноном» (в рамках которого вакцина «уникальная», и «чудесная», и «спасительная») является рутинизация вакцин и вакцинации. В вакцинации нет ничего нового, это обычное дело, которое защищает общество уже сотни лет. А сама вакцина – это один из элементов сопротивлению вирусу вроде масок, социальной дистанции, карантина. А раз маски или карантины – «обязательны» в тот или иной момент, то и вакцина должна быть тоже обязательна.

    4. При этом – важная позиция – вакцина не спасает общество от пандемии (как и маски). Она снижает вероятность тяжелого течения болезни. Не более того. (Опять видим уход от экстатического ожидания спасения, свойственного зиме-весне 2021 года в сторону рутинной пандемической обыденности).

    Далее идет набор разборов тщетности и духовной нищеты желающих придумать себе оправдания для этого самого выхода.

    5. Единственным признаваемым противопоказанием и одновременно осложнением вакцинации являются аллергические реакции. Ничего другого – от тромботических до аутовоспалительных историй не существует и не может использоваться как повод «выйти из-под вакцинного мандата».

    6. Свобода совести и религиозное чувство – также не повод. Потому что как мы помним из пункта 1 – твое тело не является твоим делом. А значит и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации.

    6. Так же от всех обязательств по отношению к невакцинированным должны быть освобождены работодатели. То есть увольнение невакцинированных – это законный и логичный способ избежать «чрезмерных трудностей» для организации при соблюдении прав сотрудников. Фактически говорится о том, что статус невакцинированного создает обстоятельства непреодолимой силы для организации, что может и должно повлечь за собой разрыв трудовых отношений.   

    Ну и вывод. Да. В истории с вакцинацией необходимо бороться за устранение всякого неравенства, предоставлять вакцины меньшинствам, стараться стирать грани между странами богатыми и бедными, и вообще все создающие неравенства обстоятельства. Но в странах и обществах, где вакцины доступны – вакцинация должна быть исключительно обязательной. Потому что только она защищает права личности и гражданские свободы.

    Наверное, надо бы какой-то назидательный вывод сделать. Или поиронизировать над причудливым сопряжением вакцинного канона и религии меньшинств. Или обозначить логические лакуны и недостатки предложенной концепции, которых там море.

    Но спорить с верой невозможно. Со все большим изумлением и ужасом на это смотрю. Это ведь уже даже не как гражданская религия выглядит, а как вполне себе классический религиозный фундаментализм с разделением людей за грехи при жизни на агнцев и козлищ (и наказанием последних немедленным) и прочими прелестями. 

    То ли еще будет, как в песне.

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    Источник: блог Глеба Кузнецова


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