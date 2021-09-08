Вакцинация – это новый фундаментализм

Важная колонка в NYT от функционеров влиятельной американской правозащитной НКО – ACLU (Американский Союз защиты гражданских свобод), которая вполне претендует на Священное писание новой ковидной этики. Любопытное чтение хотя бы потому, что американская трактовка «вакцинного канона» отличается от нашей.

Итак, что нам говорят правозащитники.

1. Суверенитет над телом не может быть абсолютным. «Мое тело – мое дело» не работает там, где это касается неких общих интересов, сводящихся к весьма размыто и общо формулируемым интересам здоровья.

2. Вакцинация – это защита «слабых», «незащищенных», «меньшинств». Поэтому вакцинация это в высшей степени моральный акт. Собственно, из этого параграфа и происходит фраза статьи, которую широко цитируют: «Обязательная вакцинация не ущемляет гражданские свободы, а наоборот способствует их укреплению». Это на самом деле про (любимые) меньшинства говорится. Защитил меньшинств – развил свободы!

3. Принципиальным различием с нашим «вакцинным каноном» (в рамках которого вакцина «уникальная», и «чудесная», и «спасительная») является рутинизация вакцин и вакцинации. В вакцинации нет ничего нового, это обычное дело, которое защищает общество уже сотни лет. А сама вакцина – это один из элементов сопротивлению вирусу вроде масок, социальной дистанции, карантина. А раз маски или карантины – «обязательны» в тот или иной момент, то и вакцина должна быть тоже обязательна.

4. При этом – важная позиция – вакцина не спасает общество от пандемии (как и маски). Она снижает вероятность тяжелого течения болезни. Не более того. (Опять видим уход от экстатического ожидания спасения, свойственного зиме-весне 2021 года в сторону рутинной пандемической обыденности).

Далее идет набор разборов тщетности и духовной нищеты желающих придумать себе оправдания для этого самого выхода.

5. Единственным признаваемым противопоказанием и одновременно осложнением вакцинации являются аллергические реакции. Ничего другого – от тромботических до аутовоспалительных историй не существует и не может использоваться как повод «выйти из-под вакцинного мандата».

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6. Свобода совести и религиозное чувство – также не повод. Потому что как мы помним из пункта 1 – твое тело не является твоим делом. А значит и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации.

6. Так же от всех обязательств по отношению к невакцинированным должны быть освобождены работодатели. То есть увольнение невакцинированных – это законный и логичный способ избежать «чрезмерных трудностей» для организации при соблюдении прав сотрудников. Фактически говорится о том, что статус невакцинированного создает обстоятельства непреодолимой силы для организации, что может и должно повлечь за собой разрыв трудовых отношений.

Ну и вывод. Да. В истории с вакцинацией необходимо бороться за устранение всякого неравенства, предоставлять вакцины меньшинствам, стараться стирать грани между странами богатыми и бедными, и вообще все создающие неравенства обстоятельства. Но в странах и обществах, где вакцины доступны – вакцинация должна быть исключительно обязательной. Потому что только она защищает права личности и гражданские свободы.

Наверное, надо бы какой-то назидательный вывод сделать. Или поиронизировать над причудливым сопряжением вакцинного канона и религии меньшинств. Или обозначить логические лакуны и недостатки предложенной концепции, которых там море.

Но спорить с верой невозможно. Со все большим изумлением и ужасом на это смотрю. Это ведь уже даже не как гражданская религия выглядит, а как вполне себе классический религиозный фундаментализм с разделением людей за грехи при жизни на агнцев и козлищ (и наказанием последних немедленным) и прочими прелестями.

То ли еще будет, как в песне.

Источник: блог Глеба Кузнецова