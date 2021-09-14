На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

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14 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Европа сама загнала себя в ловушку высоких цен Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press
Газовая цена в Европе поставила новый исторический рекорд. Она выросла до 800 долларов за тысячу кубометров. Некоторые винят в этом Газпром, считая, что это он создал дефицит газа на рынке. В реальности российская компания поставляет рекордные объемы топлива в ЕС. Кто же виноват в том, что цены на газ так высоко взлетели, и что может остановить их рост? Подробности...
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Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Иран возвращается в большую политику

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Тегеран наконец-то дал добро на переговоры, цель которых – перезаключение «ядерной сделки», похороненной при Трампе. К этому иранцев единодушно призывают такие разные страны, как Россия, США и Китай, а грядущие консультации в Вене обещают стать одним из важнейших политических событий планеты. Москве эта сделка выгодна именно сейчас, а вот платить за нее придется Вашингтону. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Обсуждение: 13 комментариев

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    На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

    Олег Хавич
    аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
    		14 сентября 2021, 17:10

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов предложил стране сменить алфавит с кириллицы на латиницу. Он подчеркнул, что это одна из фундаментальных вещей, которую необходимо сделать киевским властям. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», – заявил Данилов в интервью «Радио Свобода*». И это далеко не первое подобное предложение, прозвучавшее из уст киевских чиновников самого высокого ранга.

    27 марта 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины, этнический русский Павел Климкин предложил «подискутировать» о параллельном использовании в стране кириллицы и латиницы. При этом он вынужден был признать, что подобные предложения могут работать на разъединение украинской политической нации. Но команда Владимира Зеленского, победившая на выборах 2019 года под лозунгами объединения и примирения, продолжает изображать из себя больших националистов, чем группировка Петра Порошенко.

    Кроме этого, соратники Зеленского, которые не сделали ничего, чтобы отменить неонацистские законы времён Порошенко о языке и образовании, фактически запретившие употребление русского языка в публичной сфере, опять затянули песню о переименовании языка украинского. 3 сентября советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык «руськой мовой». «У Украины нормальный современный украинский язык. Он больше остальных, как говорят специалисты, близок к старому языку Киевской Руси. То есть у него будет двойное название: «руськый» или «украинский». Не «российский», а «руськый», – заявил он.

    На предложение Данилова на Украине отреагировали по-разному. Многие комментаторы восприняли его как попытку отвлечь внимание общества от продолжающегося скандала вокруг «вагнеровцев», а также от грядущего повышения коммунальных тарифов – мол, народу предлагают «патриотизм вместо масла». Подобную версию подтвердил и сам секретарь СНБОУ, написав 13 сентября в Facebook: «Если сторонникам «русского мира» стало плохо, значит, Украине будет хорошо!»

    С другой стороны, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что предложение Данилова преследует лишь одну цель – любой ценой попытаться увеличить разрыв и культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. В партии справедливо отметили, что запрет на использование кириллицы в украинском языке – это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, а переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры, прежде всего украинскую литературу и наследие её классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.

    Фото: Валерий Генде-Роте/ТАСС

    С подобной оценкой фактически согласились и множество патриотических комментаторов, до того безоговорочно поддерживавших любые инициативы киевских властей по борьбе с «языком агрессора». Именно так записные патриоты на Украине часто называют русский язык, родной для значительной части её граждан.

    Некоторые обращались к чисто лингвистическим аргументам, напоминая, что кириллица создавалась специально для славян, в ней буквы соответствуют звукам, а стандартную латиницу приспосабливали к славянским языкам, добавляя различные диакритические знаки (надстрочные, подстрочные и внутристрочные элементы). Собственно, была подобная попытка и в отношении одного из «предков» современного украинского языка – русинского, на котором разговаривали миллионы подданных Австрийской империи. Вполне в стиле фразы Тараса Шевченко «немец скажет – вы монголы...» чешский учёный Йозеф Йиречек в 1859 году предложил перевод русинского языка на сконструированный им алфавит – естественно, на основе латиницы. Проект поддержал как губернатор Галиции (в этой провинции империи жило большинство русинов), поляк Агенор Голуховский, так и имперский министр культов и образования Лев-Леопольд Тун.

    В Вене на полном серьёзе готовились к печати русинских букварей на латинице, о чём в мае 1859-го писал брат участника «Русской Троицы» Якова Головацкого Иван: «Чехи отбирают у нас кириллицу, а вводят нам своё правописание... Дело закончится тем, что в октябре 1859 года наши русские дети начнут учиться уже по чешским букварям, а кириллица пойдёт в мусорную корзину...» Но тогда свой язык от латинизации спасли лидеры русинской общины, которых ныне в Киеве называют «москвофилами».

    При этом они лишь выражали волю широких народных масс, о настроениях которых относительно латинизации русинского языка докладывал тогда в Вену советник имперского министерства из Станиславова (ныне Ивано-Франковск): «Враги Австрии и мятежники хотят под маской австрийского патриотизма сим насилием оттолкнуть сердца верных русинов от Австрии...» В результате от внедрения идей Йиречека в Вене отказались, ограничившись через несколько лет реформой кириллического алфавита, убрав из него несколько букв. Из-за этого новый алфавит на протяжении десятилетий русинская интеллигенция называла «какографией» (от титула монарха Австро-Венгрии – Kaiser und Koenig, сокращённо K&K).

    Однако Австрия середины XIX века была куда более демократическим государством, чем нынешняя Украина. Поэтому сейчас никто не гарантирован от того, что вслед за новым правописанием, которое призвано в том числе изменить написание русских фамилий, киевские власти не введут для украинского языка и латиницу – сначала как параллельный алфавит, а потом и как единственный разрешённый. Ведь если за использование «языка агрессора» в сфере торговли и обслуживания на Украине уже увольняют персонал, а со следующего года начнут штрафовать собственников магазинов и ресторанов – то что помешает распространить этот механизм репрессий на «алфавит агрессора»?

    Интересно при этом, что параллельно совсем в другом месте разворачивается противоположный процесс. 15 сентября парламенты Сербии и Республики Сербской (субъект Боснии и Герцеговины) должны синхронно принять законы о защите кириллицы, согласно которым все государственные предприятия и местные органы власти будут обязаны использовать в деловой корреспонденции кириллический алфавит. При этом латиницу никто запрещать не собирается, просто для частных предприятий и СМИ, которые используют в своей работе кириллицу, предусмотрены меры поощрения, в том числе финансовые. Но на Украине подобный либеральный подход невозможен по двум причинам: во-первых, в бюджете этой страны не хватает средств на куда более насущные потребности. А во-вторых – общепринятой системы перехода современного украинского языка на латинизированный алфавит просто не существует.

    Но о последнем моменте украинским чиновникам явно не сообщили. Поэтому они и ведут себя в стиле героя «Золотого теленка», начальника «Геркулеса» Полыхаева. Напомню, у него был «универсальный штамп», в котором на любой вызов геркулесовцы обязывались ответить, в частности, «поголовным переводом делопроизводства на латинский алфавит». Понятно, что этого в действительности никто не собирался делать, зато такая дымовая завеса позволяла различным корейко воровать миллионы. Не исключено, что именно с подобной целью Алексей Данилов, отодвинутый от основных коррупционных потоков Украины типа «Большого строительства», и придумал для себя «Большую латинизацию» – или хотя бы «маленькую декириллизацию».

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    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента


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