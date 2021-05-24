Славянская письменность стала кодом русской души

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Полиция Литвы заявила о координации пилотом с авиакомпанией Ryanair посадки в Минске

24 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 15:10  |  vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов человек – почти треть населения России! – посмотрели трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены – Минск арестовал одного из создателей Telegram-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация с привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Славянская письменность стала кодом русской души

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В то время как Запад, слушая мессу на ученой латыни, записывал христианские коды через перевод пастырских поучений, русский народ запечатлевал их в своем сердце. Так, для души Запада христианство стало более школой и университетом, в то время как для русских — мистерией, откровением, катарсисом, исключительным по силе переживанием. Подробности...

Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Не нужно пинать Манижу. «Фактор Манижи» – изначальная вторичность, подражательство на уровне идеи, неверие в себя – встречается у нас повсюду. Мы – как народ, как политическая нация – не верим сами в себя. Подробности...
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Глобальный абсурд или новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Александр Лукашенко смог опять удивить всех и поставить в тупик своих противников на Западе – такой резкости от него явно не ожидали. Как всегда, то, что США легко позволяют себе и своим сателлитам, вызывает удивление в исполнении любого другого государства. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

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Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
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    Владимир Можегов

    Славянская письменность стала кодом русской души

    Владимир Можегов
    публицист
    		24 мая 2021, 14:08

    День славянской письменности и культуры – хороший повод посмотреть в начала русской письменной культуры. Благодаря подвигу Кирилла и Мефодия, переведших Священное Писание и греческую литургию на славянский язык, русские (в отличие от народов Запада) имели возможность слышать слова Евангелия и гениальную литургическую поэзию на родном языке. Природные свойства русской души: созерцательность, поэтичность, свободолюбие, развитое чувство личности, стали благодатной почвой для семян, брошенных рукой солунских братьев.

    Евангельские слова и притчи во множестве расходились на пословицы и поговорки, а богослужения Страстной недели превращались в невероятную мистерию духа любви, перед которым сердцу юного народа трудно было устоять.

    В то время как Запад, слушая мессу на ученой латыни, записывал христианские коды через перевод пастырских поучений, русский народ запечатлевал их в своем сердце. Так, для души Запада христианство стало более школой и университетом, в то время как для русских – мистерией, откровением, катарсисом, исключительным по силе переживанием.

    Но были здесь, конечно, и свои опасные стороны, к которым приводит большая впечатлительность при отсутствии глубокой умственной рефлексии. Созерцательной и мечтательной русской душе легко было увлечься духовными миражами, приняв их за откровения. Большинство наших духовных трагедий – раскол, «ересь жидовствующих», увлекшая новгородскую, а затем московскую элиту, многочисленные мистические секты и учения, наконец великий соблазн большевизма – имели своей первопричиной (при том, что слишком долго Русь оставалась без настоящего университета) недостаточную рефлексию сознания.

    Сюда следует добавить и особенность церковно-славянского языка – торжественного языка богослужения и гимнографии, но не философского анализа: на этом языке можно петь торжественные гимны, но размышлять и философствовать, как на ученой латыни, сложно. И большую часть своей истории русский разум, и без того склонный к созерцательной мечтательности, спит и грезит наяву, жадно ловя причудливые образы апокрифических сказаний и впадая в сладостные миражи новых мистических откровений.

    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

    Но, с другой стороны, сердце глубже и устойчивей разума. Здесь, вообще, наше великое преимущество перед Западом. Мы, можно сказать, часто отдавали за миражи последнюю рубашку, но никогда не продавали своего первородства. Получив письменность, Русь переживает мгновенный и удивительный культурный взлет. IX-X века – это еще полная «безвидность и пустота» в плане культуры, XI-XII века – время невероятных шедевров, и как будто вообще без времени ученичества.

    Это происходит уже в эпоху Ярослава Мудрого, сына Владимира. Созданный Ярославом институт переводчиков и переписчиков создает обширную национальную библиотеку. Свободная и богатая за счет транзитной торговли, Русь переживает бурный рост, на пике которого и является «Слово о законе и благодати» (между 1037 и 1050 годами) митрополита Илариона – первое слово русского самосознания, сказанное первым этнически русским митрополитом. «Слово» – своего рода символ веры народа, осознающего себя полноправным актором христианского мира, tota christianitas – всехристианства, вселенского христианства (orbis terrarum).

    Главную мысль «Слова» можно выразить так: мы, русские – последние из народов, получивших Христову благодать. И нам ли теперь, когда мир стремительно движется к своему концу, оглядываться назад? Потому – отринем сомнения и ринемся, осененные Христовой благодатью, к стяжанию Духа. Это, по сути, ратификация выбора, совершенного в Крещении, причем в духе абсолютного христианского максимализма. Один из смыслов «Слова» – мысль об уже скоро грядущем Апокалипсисе. Митрополит Иларион звал юный народ идти по пути более благодати, нежели закона, именно потому, что видел, как небо на горизонте уже грозно темнеет и в сполохах молний идет на мир великая эсхатологическая гроза, последняя битва добра со злом.

    Но если так обстоят дела, есть ли у нас время слишком обустраиваться на земле ветхой? Не следует ли нам идти путем более благодати, нежели закона, путем не столько культурного строительства, сколько мобилизации, подвига и святости? Этот призыв идеально ложился на изначальные свойства русской души и, конечно, не мог не произвести на нее большого впечатления. И действительно, совсем уже скоро по историческим меркам, Русь ждали великие испытания: участие в крупнейшем геополитическом противостоянии, двухсотлетнее татарское иго, создание Московского царства. Так что сказанное первым русским иерархом «Слово» оказалось весьма своевременным. И можно сказать, что именно этот «эсхатологический код» запечатлел дух и сознание Руси, кристаллизовал ее душу. Именно он давал ей, перед всеми грядущими испытаниями, последние духовные основания.

    С этого времени Русь ощущает себя уже не просто некоей «срединной землей» между Востоком и Западом, Азией и Европой, но неким особым миром между землей и небом, между началом и концом истории. И здесь, между небом и землей, началом и концом истории, начинает она искать свои берега: «Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне – дна». Чтобы понять эту цивилизационную работу «эсхатологического кода», достаточно взглянуть на русские летописные своды, написанные как бы из верхней точки бытия мира, стремящиеся в завершении исторической перспективы вместить в себя «всю историю без остатка». Русские летописи – это как бы единый гипертекст, создающийся на протяжении сотен лет и силящийся вместить в себя все самые важные события, мысли и идеи Божьего мира.

    «Литература Древней Руси – это литература одной темы и одной мысли. Эта мысль – смысл истории, и эта тема – судьба человека», заметил Дмитрий Сергеевич Лихачев. И эти тема и мысль просто не оставляют место ничему иному. Русский летописец, всякий писатель вообще, не сочиняет ничего от себя, его дело – фиксировать высшие смыслы бытия, правду мировой истории, которую пишет сам Бог. Вот из каких духовных оснований и рождается народ, для которого «за чугунком картошки сразу Бог» (Владимир Даль), «страна, которая в отличие от других стран, граничащих друг с другом, граничит с Господом Богом» (Э.М. Рильке).

    «Эсхатологический код» этот оказался весьма прочен. Настолько, что даже страшному удару большевизма не удалось его взломать и разрушить. Наоборот! Раненый почти смертельно народ переплавил навязанный ему большевизм в нечто совершенно своеобразное, подобие некой модернистской квазирелигии с мощным христианским подтекстом.

    В чем, конечно, огромная заслуга русской культуры ХIХ века и прежде всего Пушкина, который в XIX веке перебросил мост от древней русской культуры к новой, залечив рану, нанесенную Петром, а в 1937 году – снова залечил рану, нанесенную уже большевизмом, заняв место культурного гегемона в советском государственном пантеоне. Заменив в каком-то смысле народу отнятого у него Христа, Пушкин стал новым – по путям сердца – проводником его в Царство духа. И после того, как коммунизм рухнул, базовые коды русской души продолжили тихую, незаметную работу по ее восстановлению.

    Сейчас мы переживаем время не менее судьбоносное. И от того, вспомнит ли народ свои изначальные культурные коды, зависит судьба наша в новом веке – судьба не только России, но и всей человеческой цивилизации.

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