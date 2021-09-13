Украинская оппозиция оценила идею отказа от кириллицы

Предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита преследует цель любой ценой увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, заявили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).

«Совершенно очевидно, что такое решение преследует лишь одну цель – любой ценой попытаться увеличить разрыв, увеличить культурную дистанцию между украинским и русским народами, между украинской и русской культурой. Но следствием этого станет отнюдь не развитие украинской культуры, а ее уничтожение. Запрет на использование кириллицы в украинском языке – это, по сути, запрет на использование культурного наследия украинского народа, создававшегося веками мощного пласта украинской письменной культуры», – говорится в заявлении на сайте партии.

В партии добавили, что переход на латиницу фактически уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры, прежде всего украинскую литературу, наследие ее классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и многие другие.

«Мы не верим в то, что эта власть способна обеспечить перевод на латиницу великих произведений классиков украинской литературы, причем сделать это качественно, на высоком уровне, чтобы сохранить культурное наследие украинского народа. Не способна она и обеспечить печать и выпуск на латинице современных литературных произведений. Да и где взять необходимые для этого немалые средства?» – отметили в ОПЗЖ.

В ОПЗЖ подчеркнули, что эта партия всегда выступала за сохранение прав русскоязычных украинцев, но никогда не была противником украинского языка.

«В условиях, когда власть собирается уничтожить украинский язык, мы обязаны выступить в защиту этого достояния украинского народа», – заверили в ОПЗЖ.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил стране сменить письменность с кириллицы на латиницу. Кроме того, Данилов выступил за присвоение английскому языку статуса второго государственного. Сенатор Алексей Пушков после предложения Данилова заявил о холопской психологии властей Украины.