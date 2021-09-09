Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что сюжет американского телеканала CNN о причинах провала операции годичной давности по захвату 33 российских граждан «деза» и был снят «по заказу Кремля». По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, на это указывает «мгновенная» реакция российской ФСБ, подтвердившей выводы расследования. «Теперь они «разгонят» эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», – заявил Подоляк.

Ранее американская телекомпания CNN показала интервью с бывшими высокопоставленными сотрудниками разведки Украины. Один из мужчин на условиях анонимности рассказал о том, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Белорусские силовики называли задержанных «боевиками ЧВК Вагнера».

Собеседник телеканала озвучил расхожую версию о том, что украинские спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян, бывших участников боев в Донбассе, якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Эту операцию финансировали США, а консультации давало Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Представитель ФСБ назвал достоверной информацию CNN. Однако в указанных сведениях нет эксклюзивности и подобные документальные материалы публиковались год назад в «Комсомольской правде». Автор тех статей Александр Коц в своем Telegram-канале отреагировал на фильм CNN и назвал киевских резидентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию вагнеровцев. Это Тимоти Джеймс Сковин и его первый заместитель Браен Томас О'Берн. Про Сковина известно, что до переезда в Киев агент боролся с распространением влияния Ирана в Таджикистане и Казахстане.

По словам представителя ФСБ, россиян заманили в Белоруссию украинская разведка и Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством ЦРУ. Но план сорвался из-за вмешательства белорусских властей. Они задержали группу на своей территории, так как подозревали ее участников в планах устроить в республике массовые беспорядки и теракты перед президентскими выборами 9 августа 2020 года. Киев требовал от Минска выдать часть задержанных, которых на Украине подозревают в участии в конфликте в Донбассе, но белорусские власти внезапно сняли с россиян все обвинения и выдали их Москве, а глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик был уволен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сюжет CNN, заявил, что Россия давно говорила про участие западных агентур в этой провокации. «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков.

На эту тему

Год назад президент Украины Владимир Зеленский окрестил всю эту историю попыткой втянуть Киев в операцию, спланированную другими государствами. Сама СБУ тоже опровергала свою причастность к операции. Однако предшественник Зеленского Петр Порошенко называл себя организатором этой многоходовки.

В экспертной среде уверены, что именно благодаря ЦРУ россиян удалось заманить в Белоруссию, потому что разработка подобных операций по силам лишь американским спецслужбам. Но сейчас, после того как Владимир Зеленский побывал в Белом доме, в Вашингтоне пришли к выводу, что президент Украины не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог, считает глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

«Именно этот факт, на мой взгляд, сыграл важнейшую роль в обнародовании истории с «33 вагнеровцами» американской прессой. Можно сказать, что американцы таким образом накинули короткий поводок на Зеленского», – считает собеседница, добавив, что

драка в Верховной раде из-за этой публикации – «лишь первый звоночек».

«Поскольку именно CNN раскрыл материалы прошлогодней операции, и эта трактовка прямо противоречит официальной версии Киева, то неудивительно, что офис президента Украины попытался обвинить американскую сторону в предательстве. Но сделали они это очень незамысловато и коряво, потому что называть CNN рупором Кремля – это бред сумасшедшего», – отметила Шеслер.

При этом роль ЦРУ в этой истории не подвергается сомнению. Ветеран внешней разведки, бывший заместитель резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковник запаса Михаил Любимов утверждает, что ЦРУ «отвечает за украинскую разведку, так же как советский КГБ отвечал за КГБ Украины». «Основная задача ЦРУ – поддерживать антироссийские настроения и помогать Украине, в том числе и советами. Я не считаю американцев большими специалистами, способными разбираться во всей этой украинской катавасии. Но главное они схватывают: это задачи, цели, материальное обеспечение, чего украинцам вполне достаточно», – говорит Любимов.

Курировать подобные операции – в традиции западных разведок. Поэтому неудивительно, что официально ЦРУ никак не подтверждает свое участие в той операции. «Разведка обычно молчит об этом, предпочитает, чтобы вокруг крутились разные сплетни. Это не традиция, а явление последнего времени», – указал эксперт, отметив, что российская разведка тоже «не комментирует большую часть операций, которые происходят за границей» при ее участии. Впрочем, Любимов отдал должное журналистам CNN, которые своим расследованием подтвердили ранее озвученную российскими властями информацию о следе западных спецслужб в истории с задержанием «вагнеровцев».

«Американские СМИ поддерживают свое правительство, но они достаточно самостоятельные и могут так отхлестать ЦРУ и ФБР, как никто! Было время, когда ЦРУ беспощадно долбили в Конгрессе, особенно во времена расследования покушения на убийство лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Поэтому американские СМИ действуют в духе американской традиции проявлять самостоятельность. Тем паче у них большинство журналистов – патриоты, и если они ругают ЦРУ, то это за безалаберность и полную неспособность», – считает Любимов.

Публицист Владимир Корнилов в свою очередь предположил, что CNN решило опередить издание Bellingcat, которое готовит расследование о срыве операции по задержанию россиян людьми из окружения Зеленского. Именно Bellingcat утверждает, что малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом был сбит в июле 2014 года ополченцами с помощью российского зенитного ракетного комплекса «Бук».

«Либо кому-то хочется побольше денег получить за эту публикацию, либо на торги выставлены фамилии фигурантов спецоперации. Ведь шумиха вокруг этой истории навредит и потенциальному заказчику, и исполнителям спецоперации. Хотя всем понятно, что за операцией изначально стояли американцы», – полагает Корнилов, добавив, что сюжет в эфире CNN должен «отодвинуть роль Вашингтона в этой истории на задний план».

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий также согласен , что CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук Bellingcat, «который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян». «Думаю, люди Андрея Ермака, соратника Зеленского, просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – предположил политик.

Кроме того, Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» Зеленскому после его поездки в США, с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД