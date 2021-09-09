Взгляд
9 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 15:41  |  vz.ru
Разделы

У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

Получить сертификаты «Северному потоку – 2» будет непросто Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Стройка «Северного потока – 2» окончена. Но его ярые противники – Украина и Польша – ухватились за следующую проблему газопровода. России надо получать сразу два сертификата. Один – технический, куда «лезет» не имеющая к этому отношения польская госкомпания. Другой – сертификат независимого оператора, которым решила стать Украина для управления «Северным потоком – 2». Что это за два сертификата и в чем сложность их получения?  Подробности...
Перейти в раздел…

Киев готовится выйти из Минских соглашений

Украина втихаря саботирует все решения парижского саммита 2019 года Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Запад, подыгрывая Украине, предпринял попытку «смягчить», а по сути выхолостить Минские соглашения в рамках подготовки саммита глав государств «нормандской четверки». Тем временем Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса. Подробности...
Перейти в раздел…

Внук Королева поддержал конкуренцию с Маском в космосе

Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график facebook.com/andrey.korolev.moscow
«Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллиардером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX. Подробности...
Перейти в раздел…

Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?  Подробности...
Перейти в раздел…

Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
Перейти в раздел…

Байден не снял Украину с «минского крючка»

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Охладить воинственный пыл украинских политиков смогли лишь учения российской армии на юго-западе РФ. Если бы их не было, высока вероятность, что в конце весны – начале лета ВСУ начали бы полномасштабные боевые действия в Донбассе. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Советские Ленины были талантливее нынешних Калашниковых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Ваятель тщательно формирует задницу статуи, стоящей в нише, а на вопрос: «Зачем?», отвечает: «Бог увидит». И парадоксальным образом этому идеалу скульптора – «Бог увидит» – более соответствует советская индустрия Ильичей, нежели теперешнее вольное художество. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Зиничев был настоящим русским спасателем

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Зиничев старался вылетать на все масштабные ЧП и ЧС, погружаясь в мельчайшие детали. Не стеснялся спрашивать у других, если чего-то не понимал. Не боялся говорить открыто, о чем другие молчали. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Провал ЦРУ на Украине

День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 6 комментариев

Каких животных потеряла Россия

Перейти в раздел…

Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
Подробности...

В подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске. Обрушились четыре этажа, погибли два человека, госпитализированы шестеро. СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Подробности...

Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    На севере Красноярского края пропали две девочки «Талибан» обвинил США в нарушении мирного соглашения США увеличили импорт российской нефти Цена газа в Европе обновила годовой максимум
    В Москве резко выросло число изнасилований Эксперты оценили «план-катастрофу» НАТО в отношении Центральной Азии Украинские депутаты устроили потасовку из-за оскорблений в адрес Зеленского Убитые в Кузбассе школьницы первыми заговорили с педофилом
    Стали известны обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева Страны G20 назвали «Спутник V» лучшим средством профилактики коронавируса «Яндекс» заявил об отражении крупнейшей за всю историю интернета кибератаки Украинская легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене

    трубопровод «Дружба»


    Эксперт объяснил, почему Лукашенко начал качать нефть через Украину

    подлодки с «Калибрами»


    Адмирал Комоедов: Россия исправляет ошибки в Средиземном море

    выборы в Германии


    Немецкий политолог рассказал о борьбе западных СМИ с «меркелизмом»

    Видео

    национальная валюта


    Биткоин посягнул на монополию доллара

    опасный сосед


    Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

    ввод санкций


    Ссора Польши с Евросоюзом может принести пользу России

    получение сертификатов


    У «Северного потока – 2» возникли две новые польско-украинские проблемы

    дипломатический конфликт


    Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

    западная поддержка


    Геворг Мирзаян: Оружейное эмбарго против Киева невыгодно России

    преклонение перед меньшинствами


    Валерий Коровин: Реклама и масскульт пытаются навязать чужую жизнь

    жизнь на островах


    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?

    Скандал с «33 вагнеровцами» станет новым американским поводком для Зеленского

    В США считают, что Зеленский не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог    9 сентября 2021, 14:58
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Телеканал CNN сообщил, что в прошлогодней попытке СБУ захватить российских граждан в Белоруссии участвовало ЦРУ. В ФСБ отметили правдивость данной информации, а на Украине решили отрицать изложенные в сюжете сведения, причем в грубой форме. С какой целью CNN раскрыл роль ЦРУ в этой операции и как публикация новых данных отразится на президенте Зеленском?

    Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что сюжет американского телеканала CNN о причинах провала операции годичной давности по захвату 33 российских граждан «деза» и был снят «по заказу Кремля». По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, на это указывает «мгновенная» реакция российской ФСБ, подтвердившей выводы расследования. «Теперь они «разгонят» эту историю со ссылкой на CNN. И случилось это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», – заявил Подоляк.

    Ранее американская телекомпания CNN показала интервью с бывшими высокопоставленными сотрудниками разведки Украины. Один из мужчин на условиях анонимности рассказал о том, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Белорусские силовики называли задержанных «боевиками ЧВК Вагнера».

    Собеседник телеканала озвучил расхожую версию о том, что украинские спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян, бывших участников боев в Донбассе, якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. Эту операцию финансировали США, а консультации давало Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

    Представитель ФСБ назвал достоверной информацию CNN. Однако в указанных сведениях нет эксклюзивности и подобные документальные материалы публиковались год назад в «Комсомольской правде». Автор тех статей Александр Коц в своем Telegram-канале отреагировал на фильм CNN и назвал киевских резидентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию вагнеровцев. Это Тимоти Джеймс Сковин и его первый заместитель Браен Томас О'Берн. Про Сковина известно, что до переезда в Киев агент боролся с распространением влияния Ирана в Таджикистане и Казахстане.

    По словам представителя ФСБ, россиян заманили в Белоруссию украинская разведка и Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством ЦРУ. Но план сорвался из-за вмешательства белорусских властей. Они задержали группу на своей территории, так как подозревали ее участников в планах устроить в республике массовые беспорядки и теракты перед президентскими выборами 9 августа 2020 года. Киев требовал от Минска выдать часть задержанных, которых на Украине подозревают в участии в конфликте в Донбассе, но белорусские власти внезапно сняли с россиян все обвинения и выдали их Москве, а глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик был уволен.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сюжет CNN, заявил, что Россия давно говорила про участие западных агентур в этой провокации. «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб... В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», – сказал Песков.

    Год назад президент Украины Владимир Зеленский окрестил всю эту историю попыткой втянуть Киев в операцию, спланированную другими государствами. Сама СБУ тоже опровергала свою причастность к операции. Однако предшественник Зеленского Петр Порошенко называл себя организатором этой многоходовки. 

    В экспертной среде уверены, что именно благодаря ЦРУ россиян удалось заманить в Белоруссию, потому что разработка подобных операций по силам лишь американским спецслужбам. Но сейчас, после того как Владимир Зеленский побывал в Белом доме, в Вашингтоне пришли к выводу, что президент Украины не является той политической фигурой, с которой можно вести конструктивный диалог, считает глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер.

    «Именно этот факт, на мой взгляд, сыграл важнейшую роль в обнародовании истории с «33 вагнеровцами» американской прессой. Можно сказать, что американцы таким образом накинули короткий поводок на Зеленского», – считает собеседница, добавив, что

    драка в Верховной раде из-за этой публикации – «лишь первый звоночек».

    «Поскольку именно CNN раскрыл материалы прошлогодней операции, и эта трактовка прямо противоречит официальной версии Киева, то неудивительно, что офис президента Украины попытался обвинить американскую сторону в предательстве. Но сделали они это очень незамысловато и коряво, потому что называть CNN рупором Кремля – это бред сумасшедшего», – отметила Шеслер.

    При этом роль ЦРУ в этой истории не подвергается сомнению. Ветеран внешней разведки, бывший заместитель резидента ПГУ КГБ в Лондоне, полковник запаса Михаил Любимов утверждает, что ЦРУ «отвечает за украинскую разведку, так же как советский КГБ отвечал за КГБ Украины». «Основная задача ЦРУ – поддерживать антироссийские настроения и помогать Украине, в том числе и советами. Я не считаю американцев большими специалистами, способными разбираться во всей этой украинской катавасии. Но главное они схватывают: это задачи, цели, материальное обеспечение, чего украинцам вполне достаточно», – говорит Любимов.

    Курировать подобные операции – в традиции западных разведок. Поэтому неудивительно, что официально ЦРУ никак не подтверждает свое участие в той операции. «Разведка обычно молчит об этом, предпочитает, чтобы вокруг крутились разные сплетни. Это не традиция, а явление последнего времени», – указал эксперт, отметив, что российская разведка тоже «не комментирует большую часть операций, которые происходят за границей» при ее участии. Впрочем, Любимов отдал должное журналистам CNN, которые своим расследованием подтвердили ранее озвученную российскими властями информацию о следе западных спецслужб в истории с задержанием «вагнеровцев».

    «Американские СМИ поддерживают свое правительство, но они достаточно самостоятельные и могут так отхлестать ЦРУ и ФБР, как никто! Было время, когда ЦРУ беспощадно долбили в Конгрессе, особенно во времена расследования покушения на убийство лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Поэтому американские СМИ действуют в духе американской традиции проявлять самостоятельность. Тем паче у них большинство журналистов – патриоты, и если они ругают ЦРУ, то это за безалаберность и полную неспособность», – считает Любимов.

    Публицист Владимир Корнилов в свою очередь предположил, что CNN решило опередить издание Bellingcat, которое готовит расследование о срыве операции по задержанию россиян людьми из окружения Зеленского. Именно Bellingcat утверждает, что малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом был сбит в июле 2014 года ополченцами с помощью российского зенитного ракетного комплекса «Бук».

    «Либо кому-то хочется побольше денег получить за эту публикацию, либо на торги выставлены фамилии фигурантов спецоперации. Ведь шумиха вокруг этой истории навредит и потенциальному заказчику, и исполнителям спецоперации. Хотя всем понятно, что за операцией изначально стояли американцы», – полагает Корнилов, добавив, что сюжет в эфире CNN должен «отодвинуть роль Вашингтона в этой истории на задний план».

    Украинский политик и блогер Анатолий Шарий также согласен, что CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук Bellingcat, «который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян». «Думаю, люди Андрея Ермака, соратника Зеленского, просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – предположил политик.

    Кроме того, Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» Зеленскому после его поездки в США, с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •