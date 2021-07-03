Латышам надо учить русский язык

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3 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Россию ждет триумфальный год на газовом рынке Европы

Европа снова стала золотой жилой для Газпрома REUTERS/Viktor Korotayev
Цены на газ в Европе этим летом оказались значительно выше, чем прошедшей зимой. Ситуация из ряда вон выходящая, так как обычно все наоборот: зимой цены высокие, а летом – низкие. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за 400 долларов. Но и это, вероятно, не предел. А поэтому после провального 2020 года, в этом Газпром ждет целая серия побед.  Подробности...
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Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чем грозит России и миру глобальная налоговая реформа по плану США

США с помощью глобальной налоговой реформы начали десуверенизацию других государств ZUMA/ТАСС
«Это исторический день для экономической дипломатии». Так в Минфине США прокомментировали решение 130 государств, производящих 90% мирового ВПП, присоединиться к международной налоговой реформе. В чем заключается суть этой реформы, какова в ней роль Вашингтона и чем данное соглашение обернется для остальных стран мира, включая Россию? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Латышам надо учить русский язык

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Русская молодёжь в Латвии имеет изрядное преимущество на рынке труда. Они знают русский, латышский и английский, как минимум. Подробности...

Ушел американец, взорвавший Ближний Восток

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
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Ломоносов-2 отошел от дел

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Максим Соколов, публицист
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    Латышам надо учить русский язык

    Юрий Алексеев
    Журналист
    		3 июля 2021, 12:50

    Президент Латвии Эгил Левитс на днях заявил, что русскому языку в Латвии, как «советскому наследию», необходимо положить конец, иначе «вернувшиеся из-за границы наши соотечественники, не выучившие русский язык, будут вытеснены с рынка труда».

    Тут президент Латвии слегка ошибся. Русский язык в Латвии вовсе не «советское наследие», а как минимум – наследие времён, когда по Ништадскому мирному договору русский царь Петр I 300 лет назад завоевал/купил Лифляндию и Курляндию (большую часть современной Латвии) у шведского короля, одержав перед этим над ним победу под Полтавой.

    А русский язык на этих территориях потом императрица Екатерина II назначила вторым государственным. Причём, первым государственным был вовсе не латышский, а, не смейтесь, – немецкий. Латышского языка в те времена, как единого целого, вообще не существовало. Были местные провинциальные балтославянские говоры, изрядно различающиеся между собой. А латышской письменности тогда вообще не существовало, её специально для латышей придумали русские профессора 200 лет спустя в Петербурге.

    Так вот этот наш сегодняшний президент Эгил Левитс на днях начал поход против русского языка, как «советского наследия». И тут – самое смешное. Президент Латвии Эгил Левитс – вовсе не латыш, он – еврей. И у него чрезвычайно интересный «бэкграунд».

    Его папа Иона Моисеевич Левит был в довоенной Латвии жутким коммунистом. Когда в 1940 году в Латвию пришла советская власть, папа Иона Моисеевич сразу стал государственным комиссаром правительства Советской Латвии (вот он – социальный лифт, из бедных евреев – в комиссары Правительства!). Занимался национализацией банков и крупных предприятий. Творил как раз то, что его сын потом заклеймил «советским наследием».

    Фото: Alexander Welscher/Global Look Press

    С началом войны в 1941-м году папа нынешнего президента Латвии быстро эвакуировался в глубинку СССР. Потому что оставаться в 1941-м в Латвии евреям было стрёмно – и не только из-за немцев. И на войну комиссар Иона Моисеевич тоже не пошел.

    Справка: из примерно 90 тысяч живших тогда в Латвии евреев, под немецкой властью выжило меньше 200 человек. Причём, евреев в тот кровавый 1941-й в Латвии уничтожали в основном не немцы, а как раз их милые соседи-латыши. Это потом Холокост они все (латыши, литовцы, эстонцы, украинцы, поляки) дружно свалили на немцев, а ведь по факту-то было не совсем так. После войны папа нынешнего президента Латвии тоже не сидел на месте. По «еврейской визе», отказавшись от советского гражданства, в 1972 году он уехал в Израиль, прихватив семью. Но на полпути до Израиля (там тоже тогда стреляли) папа-комиссар притормозил в Германии, где была пересадка с самолёта из Москвы на самолёт до Тель-Авива. Иона Моисеевич отказался пересаживаться. А немцы тогда охотно принимали евреев, поскольку после 1930-40-х евреев в Германии стало сильно мало по известной причине. И Иону Моисеевича Левита немцы ласково приняли.

    К тому времени нынешний президент Латвии был уже подростком. Поскольку немецкого он не знал, то поступил в латышскую гимназию в городе Мюнстере. Это сейчас, в 21-м веке, в Латвии и на Украине запрещают русские школы, а вот тогда, во второй половине 20-го века, горестные немцы заводили у себя гимназии для всех, даже самых незаметных меньшинств. И учили их на тех языках, которые те сами добровольно выберут.

    В той гимназии будущий президент Латвии решил посвятить себя химии. Окончил два химических курса в Гамбурском университете. Дослужившись до чина лаборанта, он быстро понял, что мытьё пробирок не принесёт ему славы. Тогда он вспомнил, что прекрасно знает, кроме латышского, ещё и русский язык (тяжкое советское наследие) и подался в политологию, а конкретно – в советологию. А ещё конкретнее – под руководство одного из деятелей латышского национализма Адольфа Шилде.

    И вот тут запустился тот самый социальный лифт для нынешнего президента Латвии, на котором в своё время взлетел в комиссары его папа Иона Моисеевич. Прекрасно зная русский язык, будущий президент Латвии оказал массу неоценимых услуг латышским националистам (как зарубежным, так и аборигенам) в святом деле разваливания СССР и построения нового латышского националистического государства. И за это через 30 лет, совсем недавно, благодарные латыши его избрали своим президентом.

    В Латвии каждый год 16 марта маршируют латышские нацисты, торжественно празднуя годовщину латышского легиона СС. На Украине каждое 28 апреля украинские нацисты справляют годовщину дивизии СС «Галичина» факельными шествиями. А на вопрос разумных людей: как же так, в ваших странах чествуют нацистов, осуждённых Нюрнбергским трибуналом, значит, и вы тоже – нацисты? - они, не моргнув глазом отвечают: да какие же мы нацисты? У нас президенты – евреи! Но это проблема, как я полагаю, не латышских или украинских нацистов (их могила исправит), а самих евреев.

    Что касается русского языка как «советского наследия» в современной Латвии. Рассказываю: 30 лет назад, когда Латвия выходила из состава СССР, тогдашние формирователи мозгов будущей латышской нации объявили местной молодёжи: русский язык не учите! Вообще! Это – язык «оккупантов», фу, какая гадость! И, да, с тех пор в Латвии выросло поколение, не знающее русского. Особенно те, кто рос в провинции. В столице страны – Риге - латышские дети по-любому русский осваивали хотя бы на улице, в Риге русских – половина со времён Ништадского договора, и до сих пор так. А вот в деревне...

    И у этого деревенского поколения как раз сейчас проблемы. Им трудно устроиться на работу без русского языка. В торговлю, услуги, коммуникации, транспорт, логистику без русского не возьмут. Русская молодёжь латышский язык сейчас знает. Иной раз получше самих латышей. Моя русская родственница Настя даже победила однажды в олимпиаде по латышскому языку. Потомственных латышей победила! И потому русская молодёжь в Латвии имеет изрядное преимущество на рынке труда. Они знают русский, латышский и английский, как минимум. А латышские детки русского уже не знают. Им так в детстве рассказали, что русский учить не надо.

    Ещё пример: одна моя уже латышская родственница (я по происхождению – фифти-фифти, латыш/русский) во времена, когда в Юрмале летом шумно гуляла «Новая волна», попыталась устроиться к своему дяде официанткой в ресторан. Родной дядя её не взял, обосновав: а вот придёт ко мне ужинать Пугачёва со свитой – на каком языке ты будешь с ними разговаривать? Жестами? А они мне за один ужин годовой оборот делают... Моя латышская родственница, не найдя пристойной работы в столице своей страны, уехала в Ирландию. Официанткой. С тех пор – там. И уже не вернётся.

    Хитрый президент Латвии Левитс объявил, что русскому языку в Латвии необходимо положить конец. Описал он, по сути, всё правильно, но направление наивным латышам указал противоположное. Что, дескать, русский язык надо вытеснять, а не учить. А сам-то именно на знании русского поднялся аж в президенты Латвии. Никаких других талантов за ним пока не числится.

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