Латвия намерена подсматривать за зрителями российского телевидения

«Смотреть российское ТВ можно теперь только глубокой ночью под простыней». Такие слова звучат, как реакция на новый шаг Латвии по уничтожению в стране российского информационного присутствия – планируется наказывать за сам факт просмотра российского телевидения. Абсурд происходящего отмечают даже некоторые политики в самой Латвии – ведь значительная часть населения страны говорит по-русски.

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к «Закону о защищенных услугах», согласно которым зрителей могут штрафовать за «нелегальный» просмотр спутниковых телеканалов. Предполагается, что эта мера ограничит доступ к «нелицензионному» просмотру российских телеканалов в стране. Одновременно наступил очередной этап гонений на сами российские телеканалы.

«Большой Брат следит за вами»

По официальным данным, в 2018 году услугами нелегального телевидения (просмотр каналов через самостоятельно установленные спутниковые антенны) в Латвии пользовались 62 000 домохозяйств. «Общественная организация «За легальное содержание» планирует за свои средства провести информационную кампанию. Ее цель – сократить на 6000 число незаконных подключений и сократить на 4400 число домохозяйств, оправдывающих пиратство», – указывалось в законопроекте.

Русские жители Латвии предсказуемо вознегодовали. «А дальше будет так. Все устройства, предоставляющие доступ к интернету, должны быть зарегистрированы. Или вообще выход в интернет станет предоставляться только по специальным разрешениям – только тем гражданам, которые поступками докажут свою лояльность. Остальным же – правильная информация из репродукторов на улицах», – невесело шутят люди в интернет-комментариях.

Другие выражают сомнение в том, что новый закон вообще будет работать: «Похоже на полный паралич власти. Зачем принимать законы, исполнение которых невозможно контролировать? Я понимаю, запретили бы «тарелки» вообще. А так – кто и как без санкции на обыск с участием технических экспертов может определить: что я смотрю по «тарелке»? Похоже на бред такого уровня, как если бы, к примеру, запретили смотреть на восток».

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На эту новость откликнулся и председатель комиссии Совета Федерации ФС РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «В Латвии будут штрафовать за просмотр российского ТВ. То есть пока только штрафовать, а не отправлять в тюрьму, хотя и это не удивит. Большой Брат следит за вами, граждане Латвии. Смотреть российское ТВ можно теперь только глубокой ночью под простыней. В реальности же осуществить такую меру – с охватом айфонов, айпадов, ноутбуков – можно только путем тотальной электронной слежки. В общем, все идет к созданию полиции мысли в «демократической» Латвии. Приехали», – комментирует Пушков.

Латвийский публицист Вадим Авва говорит, что речь идет об очередном шаге по вытеснению русского языка из всех сфер жизни в Латвии. «Это чудесно совпало с запретом Зеленским вещания трех украинских телеканалов, защищающих нормальные отношения с Россией и с лишением в Британии права на вещание китайского спутникового канала», – пишет Авва. По его мнению, ретранслятор Tet под давлением государства фактически сам добровольно подрывает свою конкурентоспособность. Публицист подчеркивает, что поправки, позволяющие карать зрителей, приняли в Сейме менее, чем за неделю. «Так и вижу, как наряды полиции врываются в дома и квартиры, чтобы накрыть нарушителей», – горько иронизирует Авва.

Последние бастионы

Тут стоит отметить, что принятию скандального закона предшествовала в Латвии новая серия репрессий по отношению к российским телеканалам. Так, в конце 2019-го под запрет в прибалтийской республике попали «Петербург – Пятый канал», «Дом кино», «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе», уличенные в том, что входят в холдинг, истинный выгодоприобретатель которого – российский бизнесмен Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС. Летом 2020-го аналогичная судьба постигла семь каналов группы RT (которая раньше действовала под брендом Russia Today): RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

А в конце января 2021 года латвийский кабельный оператор Tet (51% капитала которого принадлежит государству) внезапно объявил: «Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций телекоммуникационное предприятие Tet прекратит ретрансляцию телеканалов «Первый Балтийский канал» (ПБК), «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс», заменив их на другие, равноценные каналы». Взамен латвийскому зрителю предложили телеканалы LTV7, 1+2, 3+, Мир», «TVCi, «Дождь», UATV, «Здоровое ТВ», Eureka HD, «Пятница», Current Time, TV21.

Сопредседатель оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов говорит, что дебаты о полном запрете российского телевидения шли в Латвии в течение всех последних десятилетий, но до поры власти сдерживали соображения чисто коммерческого характера. «Если убрать популярные каналы в условиях активной конкуренции, их зрители начнут пользоваться услугами других кабельных сетей. В Риге и других больших городах выбор есть.

Эта логика перестала действовать в прошлом году. Сейм принял новый закон, по которому 80% телеканалов в базовых пакетах кабельных операторов обязаны вещать на языках Евросоюза.

Летом новые правила вступят в силу – операторы должны к этому подготовиться. Есть коммерческое решение, которое сводит на нет усилия президента Эгила Левитса и примкнувших к нему депутатов-националистов по выдавливанию русского языка из публичной сферы: операторы могли сократить объем базового пакета, полностью перевести его, к примеру, на латышский и английский языки, а к нему предложить дополнительные пакеты с российскими телеканалами. С точки зрения закона, такая замена была возможна. Но правящая элита знала, что кабельщики наверняка так и сделают. Чтобы этого не произошло, на кабельных операторов банально начали оказывать административное давление, вынуждая их отказаться от ретрансляции определенных каналов. Первым сдался Tet…» – объясняет Митрофанов.

Он отметил, что последним бастионом «неблагонадежного» телевидения был «Первый Балтийский канал». «Я бы не назвал его пророссийским, но какая-то русская культурная составляющая там была. ПБК сначала показывал новостную программу российского Первого канала, а потом транслировал местные новости в том же формате. Три разных студии были в Латвии, Литве и Эстонии.

Конечно, последние лет пятнадцать эта компания четко работала сначала на создание, а потом на удержание культа личности бывшего мэра Риги Нила Ушакова... У них изначально были коммерческие отношения. Когда латышские партии все-таки решили отобрать Ригу, они сделали превентивный шаг – надавили на владельцев ПБК и заставили их отказаться от новостной службы. Просто выкрутили руки. Все это подавалось под «соусом» борьбы с лицом, которое находится под европейскими санкциями. Но, опять же, нигде больше эти санкции не приводили к закрытию телеканалов. Реальные причины в другом: в борьбе за власть, в маргинализации русской общины Латвии, в принуждении к восприятию информации на латышском языке», – объясняет оппозиционный политик.

Действительно, экс-русский мэр Риги Нил Ушаков болезненно отреагировал на новые репрессии по отношению к ПБК. Свой личный интерес в этом деле он попытался прикрыть заботой о благе русских жителей Латвии – мол, они лишились надежного источника информации о борьбе с пандемией COVID-19. «Государство не способно говорить с русскоязычными жителями страны, они не верят государству, не слушают его... Закрытие каналов на русском языке в нынешних условиях приведет только к еще большим рискам для безопасности страны. Нам всем надо будет после эпидемии приводить в порядок и здравоохранение, и образование. И решать «русский» вопрос», – призвал Ушаков.

Этническая дискриминация

Тем временем борьба с «вражеским» телевидением в Латвии идет своим чередом. 8 февраля латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) решил на год запретить на территории страны трансляцию канала «Россия РТР». Как сообщил в Twitter председатель правления НСЭСМИ Ивар Аболиньш, «мы свое информационное пространство защищали, защищаем и будем защищать».

В качестве обоснования данного шага в НСЭСМИ заявили о «разжигании ненависти», якобы имевшем место в одном из выпусков передачи «60 минут», выходящей на этом телеканале. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева при разговоре об Украине использовали обозначения, которые, по мнению Аболиньша, расцениваются как «хейт-спич». В частности, латышских цензоров не устроило, что Украина была названа «террористическим государством», а ее бывший президент Петр Порошенко – «террористом». Остается добавить, что данные высказывания прозвучали как оценочные суждения в передаче, посвященной диверсиям Украины в Крыму. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба от души поблагодарил Латвию за запрет на трансляцию канала – по его словам, это «правильный, взвешенный шаг».

А 9 февраля Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил ретрансляцию еще шестнадцати российских каналов: REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, NTV Serial («НТВ Сериал»), NTV Stilj («НТВ Стиль»), «НТВ право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерии», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», BOX TV и HD Life. «Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о представителе распространения программ. Или о представителях, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение их в Латвии. А также Совет не получил информации от владельца о продлении распространения в Латвии», – говорится в сообщении НСЭСМИ. Решение о запрете ретрансляции вступит в силу в полночь 10 февраля.

Этот шаг испугал даже некоторых латвийских политиков – из числа наиболее здравомыслящих.

Бывший латвийский министр образования и науки Вячеслав Домбровский отмечает: «В демократической стране? Уважающей свободу слова? Закрывать телеканалы?! К тому же электорат правящих партий практически не смотрит российские каналы. В основном их смотрят русскоязычные жители нашей страны. Которыми ни одна называющая себя латышской партия никогда серьезно не интересовалась.

Преследование российских телеканалов – часть когнитивного диссонанса. На государственном уровне. Ведь, с одной стороны, поддерживается вера в то, что с демократией в стране все хорошо и никакой политической дискриминации нет. Тем более на этнической основе», – пишет экс-министр. С другой стороны, как он напоминает, вот уже почти тридцать лет этнический портрет депутата правящей коалиции неизменен – почти на 100% этнические латыши. «Как такое возможно в стране, где 40% населения – этнически нелатыши?! Когнитивный диссонанс. Как убедить самого себя (и остальной мир), что у «красных линий» нет ничего общего с этнической принадлежностью? Что это просто совпадение такое?

Много лет была борьба с «последствиями оккупации». Последние шесть лет рассказывается новая причина «красных линий». Согласно новой линии, русскоязычные Латвии – «путинисты», и виновато в этом зомбирование российским телевидением. Потому для спасения латвийских русских необходимо отключить российское телевидение», – резюмирует Домбровский. «Информационная зачистка» Латвии от российского языка, культуры и информации продолжается…