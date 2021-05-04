Мне понравилось жить под колпаком спецслужб

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Эстонии отменили акцию «Бессмертный полк»

4 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
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Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
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Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
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Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Мне понравилось жить под колпаком спецслужб

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Раньше такие города были закрыты в обе стороны. Чтобы выехать или уехать, надо было получить специальное разрешение. А теперь только в одну. Выезд свободен. А вот чтобы заехать – нужен пропуск. А чтобы приехать и жить – тут вообще хорошая карма нужна. Подробности...

Турция не выйдет из НАТО назло США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Эрдоган должен ответить ударом на удар. Наказать Соединенные Штаты за признание геноцида армян. Как для того, чтобы спасти свое лицо среди собственного электората, так и для того, чтобы не допустить «принципа домино». Подробности...

«Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Эстонии отменили акцию «Бессмертный полк»
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    Герман Садулаев

    Мне понравилось жить под колпаком спецслужб

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		4 мая 2021, 15:20

    «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Живя в своём Санкт-Петербурге, я думал, что программы сохранения и возрождения малых городов – утопия. Всё малое обречено на вымирание. Население планеты словно под гипнозом стягивается в агломерации. Это естественный процесс. Его не остановить. Ничего не изменить. Малые города исчезнут.

    Но я сел в самолёт, летел навстречу солнцу пять часов, приземлился в Сибири, в городе Красноярске, дальше час на автомобиле и оказался в малом городе, который и не собирается вымирать. Даже наоборот. Бодрый, здоровый и, кажется, переживёт нас всех в наших мегаполисах.

    Подписку о неразглашении с меня не брали, но на всякий случай я не буду говорить название города и давать метку геолокации. Потому что это ЗАТО – закрытая административное территориальное образование. Секретный город. То, что раньше называлось просто последними цифрами почтового индекса. Город-индекс с предприятиями и учреждениями – почтовыми ящиками.

    В городе сразу два секрета: космическая отрасль и атомная энергетика. Предприятия работают, все люди заняты на предприятиях или в инфраструктуре. Просто так «жить» там нельзя. Просто так туда даже приехать нельзя. Я, чтобы приехать, получал пропуск. По ведомству культуры получил: приятно быть писателем и гостем красноярского фестиваля «КУБ». В рабочее время рабочим днём на улицах города практически нет машин. И нет праздношатающихся людей. Тишина. А чего шататься? Работать надо. В воскресенье, например, можно слегка поездить туда-сюда и пошататься. А в понедельник все где-то там. В цехах или шахтах или в лабораториях, не знаю, чтобы попасть туда нужен другой пропуск, другого уровня, такой по ведомству культуры не получить.

    Все работают, всем платят, у всех есть деньги. И ещё, кроме денег, есть смыслы. Смыслы для жизни. Объявлений на тротуарах о продаже спайса и листовок на столбах о закладках наркотиков нет. Во-первых, это тут никому не нужно. Во-вторых, все под колпаком спецслужб. И мне в первый раз в жизни это понравилось. Хороший такой колпак. Уютный. Домашний. В котором приятно безмятежно спать. Шикарные школы, гимназии, есть космический интернат, куда родители радостно сдают одарённых детей, чтобы они учились физике, математике, космонавтике и такой жизни, в которой каждый день есть смысл. Директор библиотеки вернулась из Москвы жить. Но ладно сама. Она же здесь выросла ещё при советской власти. Однако сын, выросший в Москве, приехал тоже, устроился на работу в секретное место и не-не-не, в Москву возвращаться не хочет.

    Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

    Вокруг горы и лес. Есть собственный горнолыжный курорт. Красивое озеро. Летом плюс сорок. Зимой минус сорок. То есть, у тебя тут и Таиланд, и Альпы, и никуда ехать не надо: сиди просто на месте и жди. На главной площади Ленин, башня с часами, дом культуры – оперный театр. Ленина трогать нельзя. У памятника свежие цветы. Площадь вся получила защиту как уникальный архитектурный комплекс. Теперь даже перекрашивать здания можно только в тот же самый цвет.

    Чисто, аккуратно, спокойно, уверенно, тихо. И ничего не надо менять. Сразу видно, что всем управляют физики и техники, а они знают: если что-то работает, то не надо в это лезть. Не надо реформировать, переименовывать, сносить памятники и вообще портить аппаратуру. Не ты её настраивал, не тебе и перестраивать. Живи по приборам, заноси в журнал показания. Много шутят про радиацию. Говорят: ночное освещение? Не, нам не нужно. У нас ночью камни сами собой светятся. Не, у нас ничего не возят. Бывает, проедут автопоезда со специальными знаками и ничего не привезут. После все улицы моют поливалками. А мы идём утром на работу и понимаем: ну вот, поливалками улицы моют. Значит, опять ничего не привезли.

    Но счётчики показывают уровень меньше, чем в Москве. Спрашиваю: а сколько именно? И по этому поводу тоже шутят: счётчик, он человек служивый. Сколько положено, столько и показывает. Здесь все такие, служивые. Никакой паники, никакой истерики. И я понял: вот настоящая программа возрождения малых городов. Надо все города сделать ЗАТО. Чтобы не шлялись туда-сюда, кто ни попадя. Чтобы работа была у всех. И порядок. И чтобы под колпаком. В хорошем смысле.

    Есть ещё одна тайна, одна находка. Раньше такие города были закрыты в обе стороны. Чтобы выехать или уехать надо было получить специальное разрешение. А теперь только в одну. Выезд свободен. Даже КПП нет. Хочешь уезжать – уезжай. Счастливого пути! А вот чтобы заехать – нужен пропуск. А чтобы приехать и жить – тут вообще хорошая карма нужна. Чтобы ты был, например, полезный инженер. Или библиотекарь. Или врач. А если ты стример, или бьюти-блогер, или мерчендайзер, то не факт, не факт. Извините, вакансий бьюти-блогеров у нас в ЗАТО на данный момент нет. Поезжайте в Москву!

    Миллионник-Красноярск рядом, а это тоже важно. Иногда каждому человеку хочется пороиться в большом рое. Человек на выходные едет в Красноярск, роится там на проспекте Мира или Карла Маркса, в торговых центрах, в ресторанах, а потом едет домой, к себе в ЗАТО. Он к рою пороиться съездить может, а рой за ним поехать не может. Это очень удобная позиция. Ужасна жизнь человека в какой-нибудь «новой Москве», когда работает он в старой, настоящей Москве, и каждый день четыре часа едет туда-сюда, а дома только спит, и спит плохо, видит кошмары. И мечтает он уехать в настоящую Москву, и уедет, если сможет, или будет создавать запрос на врастание своей окраины в мегаполис, чтобы скоростные шоссе были, и метро, и поезда на монорельсах. Вот так и убиваются малые города.

    А счастливый человек живёт в ЗАТО в часе езды от миллионника. Работает он тоже в ЗАТО. А в большой город едет, чтобы повеселиться. Но чтобы этот большой город пришёл к нему и сожрал его маленький уютный индекс – не-не-не, не надо. Вот, кажется, какова должна быть программа гармоничного развития территорий. Вместо кошмарно разрастающихся агломераций, в которых становится уже просто невозможно жить, нужны города-миллионники, много городов миллионников, в пять раз больше, чем сейчас. А вокруг миллионников гроздья ЗАТО. И государственные предприятия секретных ведомств.

    Где же мы возьмём столько секретных производств? А очень просто. Давайте всё национализируем и засекретим. Большие достижения и счастье людей у нас так получаются лучше, чем рыночными ржавыми механизмами. И ведь если подумать, то и рецепт бабушкиного варенья тоже ого-го какой стратегический секрет! Тем более, например, аллюминий.

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