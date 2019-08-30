Эксперт: У Чибиса есть методы решения основных проблем Мурманской области

Андрей Чибис очень четко обозначил точки роста и развития в Мурманской области, которые позволяет удержать в регионе трудоспособное население, в первую очередь, молодежь. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя встречу Путина с врио губернатора Заполярья.

«Одной из основных проблем региона Андрей Чибис назвал отток населения. И все аспекты, о которых он говорил далее президенту, были направлены на решение именно этой проблемы», – констатировала руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. Она добавила, что проблему необходимо решать совместными усилиями федерального центра и региона.

«В частности, акцент в докладе сделан на медицину. Тут нужно напомнить, что усилиями региона и лично врио губернатора выделено дополнительное финансирование на здравоохранение в Мурманской области – в размере более 1 млрд рублей. Отсюда и все эти изменения, о которых доложил президенту Чибис, – это и перезапуск заполярной медицины, и увеличение количества врачей, специалистов широкого профиля. Развивается санитарная авиация, планомерное обновляется медицинская аппаратура и техника в больницах, в поликлиниках и так далее», – поделилась эксперт.

Второй значимый момент, на который врио главы области обратил внимание Путина, – это благоустройство городской среды, считает Кислицына.

«Андрей Чибис напомнил, что его неприятно поразило состояние дворовых территорий Мурманска, когда он только прибыл в регион. Поэтому упор делается не только на ремонт и строительство высококачественных дорог, которых в Заполярье всегда не хватало, но и на создание во дворах Мурманска и других городов среды, в которой жителям было бы комфортно», – отметила она.

Стоит отметить, методы решения проблемы оттока населения, решения других проблем, по инициативе Чибиса широко, открыто обсуждаются в области, считает эксперт.

«На базе интернет-портала «Наш Север» администрацией Андрея Чибиса создана площадка для общественного диалога на тему разных сфер жизни, в первую очередь благоустройства. А слоганом преобразований в Мурманской области выбран девиз «На Севере – жить», – сказала эксперт ЭИСИ.

Стоит вспомнить и о социально значимых проектах, – таких как программа «100 шагов», напомнила политолог. В рамках этой программы к 1 сентября в 15 городах и 9 поселениях Заполярья уже появились 56 новых объектов – 33 детских городка и 23 спортивные площадки. 25 объектов созданы за счет областного бюджета, 31 – за счет внебюджетных источников.

Еще одной злободневной проблемой Заполярья остается зависимость системы ее теплоснабжения от мазута (в регионе давно уже пытаются переводить теплоэнергетику на газ, электричество и альтернативные виды топлива), напомнила эксперт.

«Врио губернатора взял курс на уход региона от мазутозависимости при подготовке к отопительному сезону. Как рассказывал сам Андрей Чибис, обсуждается вопрос использования топлива, полученного из переработанных отходов, электроэнергии для котельных, возможности перехода на сжиженный газ и так далее. Этот вопрос остается животрепещущим для жителей Мурманской области, именно на нем в настоящее время, в ходе подготовке к зиме сконцентрировано внимание администрации Андрея Чибиса», – заключила Дарья Кислицына.

Напомним, в пятницу в ходе беседы с Владимиром Путиным, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис доложил о социально-экономической ситуации в области, сообщает сайт президента России. В частности, Чибис доложил о мерах по улучшению социальной ситуации в закрытых административно-территориальных образованиях. Говоря о «закрытых» городах Севера, врио губернатора отметил: качество жизни в них не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью». «Не огромное, нормальное. Это правильно», – заметил на это президент.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в экспертном докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном деятельности Андрея Чибиса, был отмечен высокий уровень открытости, которую демонстрирует глава региона. «Открытость не только повышает прозрачность власти, но и увеличивает ответственность, как самого Чибиса, так и всех чиновников области», говорится в исследовании ЦПК.

Эксперты также уточнили, что «конкурентным преимуществом Чибиса являются его связи на федеральном уровне, которые позволяют привлечь в область крупных инвесторов или же решить старые проблемы, с которыми региональные власти не могут справиться».