Эксперт: У Чибиса есть методы решения основных проблем Мурманской области

Взгляд
30 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
Разделы

Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
Перейти а раздел…

На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
Перейти а раздел…

«Палач» Аваков раскрыл главный страх «шута» Зеленского

Для неопытного президента Зеленского силовик Аваков превратился в гаранта безопасностиФото: Andrew Lahodynskyj/ТАСС,Sergii Kharchenko/Global Look Press
Слухи о том, что шеф МВД Украины Арсен Аваков переживет режим Порошенко, ходили с весны, однако решение президента Владимира Зеленского сохранить этого министра все равно вызвало в Киеве легкую оторопь. Чтобы убедить своих депутатов в необходимости такого шага, был вброшен новый слух – Порошенко готовит путч и Аваков как раз понадобился для его предотвращения. Но не окажется ли сам Аваков потом угрозой для Зеленского? Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...

Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...

Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Грузия провоцирует новую войну в Южной Осетии

    Как Путин способствовал популярности брендов

    Заговор Порошенко и новое правительство Зеленского

      Перейти а раздел…

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...

      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Южная Осетия начала усиление границы с Грузией
              Названо число лидеров стран, собравшихся на День Победы в МосквуПутин назвал нормальное количество детей в семьеЭрдоган объявил о переговорах по закупкам истребителей Су-57Аккаунт Рабиновича в Facebook заблокировали после публикации об обмене с Россией
              Глава Южной Осетии оценил возможность силового разрешения ситуации с блокпостомВ Польше определились с размещением новых подразделений США«Русский шпион» из кабмина Украины признался в госизменеМедсестры решили массово уволиться во Владимирской области
              Медведчук заявил об отсутствии у России и Украины готовности к обмену удерживаемыми лицамиТурция заявила о нежелании отказываться от F-35В Сети поразились «дрессировке» Мелании ТрампАниматора в костюме коня в Петербурге оштрафовали за нарушение авторских прав

              Главная тема


              Шойгу готовит к бою беспилотники

              обострение обстановки


              Южная Осетия заявила о вооруженном вторжении Грузии

              стать америкой


              В парламенте Гренландии призвали «продаться» США

              «неумная позиция»


              Пушков призвал Зурабишвили очнуться

              Видео

              окончание ордынского ига


              Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

              испытание атомной бомбы


              Кого нужно благодарить за первый ядерный взрыв в СССР

              беспрецедентный визит


              Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

              доходы населения


              Как сделать россиян богаче

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Российско-турецкая игра


              Геворг Мирзаян: США нужна провокация для ссоры России и Турции

              Экспорт сторителлинга


              Алексей Алешковский: Русским надо учиться рассказывать о себе

              Борцы с режимом


              Сергей Худиев: Бесславные революционные традиции живут, но не победят

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?

              Эксперт: У Чибиса есть методы решения основных проблем Мурманской области

              30 августа 2019, 19:00

              Текст: Олег Исайченко

              Версия для печати

              Андрей Чибис очень четко обозначил точки роста и развития в Мурманской области, которые позволяет удержать в регионе трудоспособное население, в первую очередь, молодежь. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя встречу Путина с врио губернатора Заполярья.

              «Одной из основных проблем региона Андрей Чибис назвал отток населения. И все аспекты, о которых он говорил далее президенту, были направлены на решение именно этой проблемы», – констатировала руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. Она добавила, что проблему необходимо решать совместными усилиями федерального центра и региона.

              «В частности, акцент в докладе сделан на медицину. Тут нужно напомнить, что усилиями региона и лично врио губернатора выделено дополнительное финансирование на здравоохранение в Мурманской области – в размере более 1 млрд рублей. Отсюда и все эти изменения, о которых доложил президенту Чибис, – это и перезапуск заполярной медицины, и увеличение количества врачей, специалистов широкого профиля. Развивается санитарная авиация, планомерное обновляется медицинская аппаратура и техника в больницах, в поликлиниках и так далее», – поделилась эксперт.

              Второй значимый момент, на который врио главы области обратил внимание Путина, – это благоустройство городской среды, считает Кислицына.

              «Андрей Чибис напомнил, что его неприятно поразило состояние дворовых территорий Мурманска, когда он только прибыл в регион. Поэтому упор делается не только на ремонт и строительство высококачественных дорог, которых в Заполярье всегда не хватало, но и на создание во дворах Мурманска и других городов среды, в которой жителям было бы комфортно», – отметила она.

              Стоит отметить, методы решения проблемы оттока населения, решения других проблем, по инициативе Чибиса широко, открыто обсуждаются в области, считает эксперт.

              «На базе интернет-портала «Наш Север» администрацией Андрея Чибиса создана площадка для общественного диалога на тему разных сфер жизни, в первую очередь благоустройства. А слоганом преобразований в Мурманской области выбран девиз «На Севере – жить», – сказала эксперт ЭИСИ.

              Стоит вспомнить и о социально значимых проектах, – таких как программа «100 шагов», напомнила политолог. В рамках этой программы к 1 сентября в 15 городах и 9 поселениях Заполярья уже появились 56 новых объектов – 33 детских городка и 23 спортивные площадки. 25 объектов созданы за счет областного бюджета, 31 – за счет внебюджетных источников.

              Еще одной злободневной проблемой Заполярья остается зависимость системы ее теплоснабжения от мазута (в регионе давно уже пытаются переводить теплоэнергетику на газ, электричество и альтернативные виды топлива), напомнила эксперт.

              «Врио губернатора взял курс на уход региона от мазутозависимости при подготовке к отопительному сезону. Как рассказывал сам Андрей Чибис, обсуждается вопрос использования топлива, полученного из переработанных отходов, электроэнергии для котельных, возможности перехода на сжиженный газ и так далее. Этот вопрос остается животрепещущим для жителей Мурманской области, именно на нем в настоящее время, в ходе подготовке к зиме сконцентрировано внимание администрации Андрея Чибиса», – заключила Дарья Кислицына.  

              Напомним, в пятницу в ходе беседы с Владимиром Путиным, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис доложил о социально-экономической ситуации в области, сообщает сайт президента России. В частности, Чибис доложил о мерах по улучшению социальной ситуации в закрытых административно-территориальных образованиях. Говоря о «закрытых» городах Севера, врио губернатора отметил: качество жизни в них не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью». «Не огромное, нормальное. Это правильно», – заметил на это президент.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в экспертном докладе Центра политической конъюнктуры (ЦПК), посвященном деятельности Андрея Чибиса, был отмечен высокий уровень открытости, которую демонстрирует глава региона. «Открытость не только повышает прозрачность власти, но и увеличивает ответственность, как самого Чибиса, так и всех чиновников области», говорится в исследовании ЦПК.

              Эксперты также уточнили, что «конкурентным преимуществом Чибиса являются его связи на федеральном уровне, которые позволяют привлечь в область крупных инвесторов или же решить старые проблемы, с которыми региональные власти не могут справиться».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............