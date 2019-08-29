Эксперты отметили высокий уровень открытости врио губернатора Мурманской области

Важной особенностью врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса является его открытость, это не только повышает прозрачность власти, но и увеличивает ответственность всех чиновников области, следует из экспертного доклада ЦПК.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому, губернатору Тульской области Алексею Дюмину, врио губернатора Оренбургской области Денису Паслеру.

Чибис был назначен на должность врио губернатора Мурманской области 21 марта 2019 года. Во взаимодействии с гражданами он предпочитает прямое общение. Кроме того, Чибис обязал своих подчиненных также отслеживать комментарии жителей области в соцсетях. Также в тестовом режиме начал работать портал «Наш Север», на котором жители региона могут оставлять жалобы, предложения, а также принимать участие в голосованиях и обсуждениях по различным темам. Эксперты отмечают, что во взаимодействии с подчиненными Чибис занимает довольно жесткую позицию. Например, о визитах в районы области главы муниципалитетов узнавали за несколько часов до приезда Чибиса.

В настоящее время по инициативе Чибиса в Мурманской области разрабатывается стратегия социально-экономического развития области до 2030 года. Обсуждение документы проходят в расширенном формате, к нему привлекаются эксперты и простые жители. По словам врио губернатора, стратегия должна стать народной. Кроме того, Чибис привлекает федеральные ресурсы для развития региона, он взял под личный контроль госзакупки медицинской техники, отменил закупку дорогих автомобилей для правительства и направил деньги на здравоохранение.

Также Чибис инициировал разработку KPI для муниципальных властей. Помимо организации работы ЖКХ, городские власти будут оценивать по темпам увеличения количества рабочих мест и темпам роста инвестиций. Кроме того, ужесточены правила ремонта дорог.

Эксперты также отмечают, что Чибисом была снижена нагрузка на малый и средний бизнес: снижены налоги за счет вычета из суммы дохода, от которой насчитывается налог, также снижены страховые взносы с 30 до 7,6%. Врио губернатора удалось не допустить введения квотных аукционов для ловли трески и пикши, что стало важным достижением для местных предприятий. Также Чибис занялся созданием региональных брендов. Сейчас в Мурманской области реализуется проект «Наша рыба», цель которого – популяризация местной продукции не только внутри региона, но и по всей России. В регион приглашаются зарубежные инвесторы.

Врио губернатора взял под личный контроль и вопрос благоустройства Мурманска. Также в области планируется расширять объемы переработки мусора и за их счет производить топливо для котельных.

Кроме того, Чибис лично курировал многие вопросы, связанные с крушением самолета Sukhoi Superjet 100, который направлялся из Москвы в Мурманск. Он общался с родственниками погибших и пострадавших, инициировал дополнительный сбор средств через «Русфонд», контролировал оказание помощи на уровне региона.

Инициативы Чибиса не раз отмечались аналитиками Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В апреле в области стартовал проект «Пожарный контроль», в рамках которого проводились проверки мест массового пребывания людей при помощи жителей области и предпринимателей. В области была создана единая служба контроля и надзора в ЖКХ, до конца года она перейдет на цифровую платформу, которая позволит отслеживать функционирование системы централизованного жилищного надзора на региональном уровне. Эта инициатива была признана экспертами ЭИСИ лучшей в мае.

«Важной особенностью Чибиса является его открытость. О своих решениях он пишет в социальных сетях и объясняет их для граждан. Кроме того, он старается максимально привлечь граждан к принятию важных решений. В этом отношении врио губернатора работает как настоящий публичный политик несмотря на то, что ранее у него подобный опыт отсутствовал», – отмечается в докладе ЦПК.

Эксперты также уточнили, что «конкурентным преимуществом Чибиса являются его связи на федеральном уровне, которые позволяют привлечь в область крупных инвесторов или же решить старые проблемы, с которыми региональные власти не могут справиться».

«Высокий уровень открытости не только повышает прозрачность власти, но и увеличивает ответственность как самого Чибиса, так и всех чиновников области. Ведь принимаемые решения и результаты по ним теперь доступны жителям региона. Чибис выстраивает новую систему открытости в Мурманской области, которая является нетипичной для большинства регионов», – добавили в ЦПК.