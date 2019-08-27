Эксперты отметили социальные успехи Паслера на посту врио губернатора Оренбургской области

Благодаря «спокойной и рассудительной» работе врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера «в суровом промышленном регионе наблюдается социальный поворот и смена приоритетов региональной власти», говорится в экспертном докладе ЦПК.

В очередном экспертном докладе Центр политической конъюнктуры (ЦПК) исследовал деятельность врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Ранее выходили доклады, посвященные, в частности, главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову, врио главы Петербурга Александру Беглову, губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Паслер был назначен на должность врио губернатора Оренбургской области 21 марта 2019 года. При этом он отказался от масштабных кадровых чисток, сначала присматривался к тем, кто может войти в его новую команду и только затем приступил к точечным изменениям. Теперь в команду Паслера входят не только бывшие коллеги врио губернатора, которых он знает по работе в Свердловской области, но и местные молодые кадры.

В первые месяцы своей работы Паслер сконцентрировался на проблемах некачественных дорог, низком уровне здравоохранения, а также нехватке садов и школ в регионе. По словам врио главы области, это поможет сохранить и увеличить человеческий капитал Оренбургской области. Так, главными задачами в сфере образования стали ликвидация вторых смен в школах к 2025 году и достижение 100% доступности дошкольного образования до 2021 года.

Эксперты отмечают, что и в социальной сфере региональным властям удается поддерживать позитивную повестку. В апреле 2019 года Паслер вручил свидетельства на социальную выплату для приобретения жилья 23 молодым семьям. Врио губернатора отметил, что более 650 молодых семей Оренбуржья улучшат жилищные условия в этом году благодаря государственной программе. Социальные выплаты удалось сформировать благодаря профициту областного бюджета в 2018 году.

Кроме того, Оренбургская область стала первым регионом, который заключил договор с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Разработана региональная программа переселения граждан из аварийного жилья до 2025 года, на эти цели будет направлено около 3,5 млрд рублей, из них 3,3 млрд – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. За время действия программы из аварийного жилья будут переселены более 5,3 тыс. оренбуржцев, расселено 99,07 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Также, по словам экспертов, Паслеру удалось передать ресурсоемкие инфраструктурные объекты на баланс федерального бюджета. Например, уже в ноябре 2019 года обслуживанием трассы Оренбург – Орск будет заниматься федеральное ведомство Росавтодор, что снимет часть нагрузки с областного бюджета. Освободившиеся средства власти планируют потратить на другие региональные дороги.

Кроме того, врио губернатора внедряет новые механизмы принятия управленческих решений, которые направлены на вовлечение граждан в эти процессы. Например, отбор общественных территорий, которые планируется благоустраивать в рамках проекта формирования комфортной городской среды, производился посредством онлайн-голосования среди жителей региона. Аналогичный механизм был применен для определения перечня работ по капремонту.

Также Паслер уделяет внимание развитию АПК. Так, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» был запущен конкурс на выделение грантовой поддержки «Агростартап». Размер гранта – 4 млн рублей, победители конкурса могли потратить его на возмещение затрат в сельскохозяйственной сфере.

Кроме того, командой Паслера повышен контроль за экологической ситуацией в области, власти апробируют новую систему экомониторинга в районах с высоким уровнем заболеваемости от неблагоприятной экологической обстановки. Также для Оренбурга сформирована новая траспортная схема, которая, по словам Паслера, станет первым шагом к комплексному подходу решения транспортных проблем города.

Эксперты также отметили, что Паслер занимался восстановлением работы завода «Ормето-ЮУМЗ», который простаивал в сентябре 2018 года. Новое предприятие начало работать на базе ЮУМЗа в августе этого года. Также решается вопрос с невыплатой зарплат работникам различных предприятий.

Кроме того, в сфере здравоохранения была реализована новая технология профосмотра «Ромашка». Родители могли провести медосмотр ребенка в одном кабинете, где были собраны врачи разных профилей. Паслер принял решение о создании областного проектного офиса по внедрению испытанных в медицинском учреждении методик по всему региону.

По мнению экспертов, «Паслер – универсальный управленец, доказавший свою эффективность в различных сферах на самых разных позициях. Его управленческий стиль – спокойный и рассудительный, но при этом бескомпромиссный и жесткий. В области не было зафиксировано резкого обострения внутриэлитных противоречий, несмотря на то, что Паслер никак не был связан с Оренбургской областью, и многие опасались «прихода варяга».

«Оценив ситуацию в регионе, Паслер решил сделать ставку на социальную сферу и повышение качества жизни жителей области, а также занялся устранением острых проблем, доставшихся ему от старой команды. В суровом промышленном регионе наблюдается социальный поворот и смена приоритетов региональной власти», – говорится в докладе.