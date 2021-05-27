Запад всегда найдет повод ввести санкции против России

Дипломатическое Солнце. Именно им, судя по ряду публикаций (как в отечественной, так и в западной прессе) стал намеченный на 16 июня в Женеве саммит Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.

Российские журналисты, политологи и даже политики уверяют, что целый ряд стран коллективного Запада (а также галантерейщики вроде Украины, видящие себя в одном ряду с кардиналами) боятся возможных итогов саммита и всячески пытаются его сорвать. Например, переложить на Россию часть ответственности за блестяще проведенную спецоперацию белорусских спецслужб по отлову ценного «языка» Романа Протасевича.

И номинально у той же Украины и стран Прибалтики есть все основания бояться итогов российско-американского саммита. Если Путин и Байден договорятся хотя бы о деэскалации отношений, то это (по мнению некоторых оптимистов) может прекратить санкционный лимб и скатывание сторон в пучину бессмысленной конфронтации. В этом случае прибалты, поляки и другие профессиональные русофобы Европы окажутся не у дел, а у украинских руководителей вообще исчезнет смысл существования.

Западные же противники саммита уверяют, что его проведение станет предательством всего того, на чем зиждется так называемый свободный мир. И они правы – если брать само мероприятие (без сущностной части), то оно больше выгодно Москве. Саммит станет вторым за последнее время (после капитуляции США в вопросе «Северного потока – 2») фактом признания Вашингтоном бесполезности нынешнего конфронтационного курса по отношению к России.

Конечно, американские власти это не признают. «Мы не рассматриваем саммит как какую-то награду российскому президенту. Для нас это часть защиты американских интересов», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Опять же, одно не противоречит другому – бесполезный нынешний конфронтационный курс (который нравится целому ряду американских политиков и журналистов) не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Россия не угрожает ни американской безопасности, ни американской сфере влияния.

Она лишь защищается от попыток США создать вокруг нее санитарный кордон из стран постсоветского пространства, а также попыток Вашингтона устроить в Москве майдан. Преследуя обе эти цели (первую с частичным успехом, вторую безуспешно), Соединенные Штаты злят Россию и лишаются возможности получить ее помощь и поддержку в других, по-настоящему важных для Америки вопросах – иранском, китайском и т. п.

Именно поэтому (а не от большой любви к России) ряд американских экспертов призывали и призывают найти с Москвой общий язык. Чем Байден и попытается заняться на предстоящем саммите.

Предсказуемость по-американски

Конечно, даже самые оптимистичные оптимисты не считают, что в Женеве Путин и Байден смогут разрешить все противоречия между нашими странами: стреножить Украину, создать систему коллективной безопасности в Европе, рука об руку добиваться реанимации иранской ядерной сделки и т. п. Для всего этого нет ни атмосферы доверия, ни достаточного уровня отрезвления американской элиты, ни готовности этой элиты к нормальному диалогу с Москвой. По словам Джен Псаки, одной из целей саммита должно быть «возвращение предсказуемости и стабильности в российско-американские отношения». Как своего рода первый шаг для достижения в будущем более серьезных договоренностей.

На эту тему

Увы, шансы на такое возвращение минимальны. Даже если Владимир Путин достигнет с Байденом каких-то договоренностей по этим вопросам, выполнить эти соглашения американский президент не сможет. Возможно, захочет, но не сможет. Благодаря любителям клише и пропаганды на Западе сложился стойкий образ России как страны, по умолчанию во всем всегда виноватой (в том числе и, как в фильме про Шурика, в развале часовни, даже если это было в XIV веке). А значит, всегда можно найти событие, к которому получится привязать Россию и под этим соусом ввести против нее санкции. Более того, не просто ввести на национальном уровне, а потребовать коллективного наказания – и страны Запада, понимающие непричастность России, но при этом вынужденные соблюдать коллективную дисциплину, встают дружно в ряд.

К сожалению для Белого дома и перспектив саммита, поиск и целеуказание в данном вопросе осуществляет не только американский президент, и даже не только США (в лице Конгресса, который с радостью примет какую-нибудь антироссийскую резолюцию на пустом месте, и президенту, учитывая антироссийский консенсус, будет сложно объяснить, почему ее нужно заветировать). Поиском повода для санкций успешно занимаются малые страны. Британия (Скрипалиада), Чехия (взрывы во Врбетице), Болгария (которая заревновала к чехам и решила привязать Москву к своим взрывам), Польша, Прибалтика – и, конечно же, Украина. Которая может в любой момент устроить провокацию (начать войну в Донбассе или в очередной раз отправить группу кораблей в Керченский пролив), а потом возопить об агрессии и потребовать санкций. И Запад санкции введет. И в этом на сегодняшний день состоит единственно возможная предсказуемость в российско-американских отношениях. Другой пока нет.