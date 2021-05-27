Запад всегда найдет повод ввести санкции против России

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Лавров: Не Кравчуку решать формат работы контактной группы по Донбассу

27 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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Российские банки готовятся заработать на падении доллара

Банки верят в укрепление рубля Максим Блинов/РИА Новости
В российских банках была обнаружена растущая валютная дыра. Денег в запасе у банков оказалось на 15 млрд долларов меньше, чем реальных денег на счетах клиентов. Подобный разрыв в принципе нормальное явление, необычно то, что разрыв непрерывно растет с ноября прошлого года. Что все это значит и почему это хороший сигнал для рубля?  Подробности...
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Саммиту Путин – Байден поможет глобальное потепление

Саммит Байдена и Путина крайне важен с точки зрения интересов и России, и США, и мира во всем мире Erin Scott/Pool/Sipa USA/Reuters,
Михаил Климентьев/ТАСС
Официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения двух держав деградировали, а разногласий между ними значительно больше, чем поводов для сотрудничества?  Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Президент Польши напал на Россию с Кавказа

Лютая ненависть руководства Польши к России обусловлена ностальгией об утраченной империи Benjamin Furst/Reuters
В ходе визита в Грузию президент Польши Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной-агрессором», а также призвал «принудить Москву выполнять нормы международного права». При этом польские эксперты сочли подобные высказывания Дуды противоречащими стратегическим интересам Варшавы. Почему в таком случае польский лидер решился на враждебную России риторику?  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Запад всегда найдет повод ввести санкции против России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Благодаря любителям клише и пропаганды на Западе сложился стойкий образ России как страны, по умолчанию во всем всегда виноватой. А значит, всегда можно найти событие, к которому получится привязать Россию. Подробности...

Российская бюрократия распугивает зарубежных соотечественников

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Когда двери учреждения распахивались, из них выходила сердитая женщина в форме. Она хриплыми воплями разгоняла «ловкачей», пытавшихся пролезть в фойе: «Куда прете! Сейчас угроза терроризма, поэтому вы должны ждать на улице! Не так уж там и холодно! Чего ж вы, иностранцы, так ломитесь в нашу страну? Я из-за вас премии могу лишиться!». Подробности...
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От мировой войны нас удерживает гедонизм

Андрей Коряковцев
Андрей Коряковцев, Доцент в Уральском государственном педагогическом университете
В новейшую эпоху мировая война если и возможна, то лишь в «тепленькой» форме обоюдных экономических санкций и гибридных войн, количество которых в ближайшее время будет расти. Подробности...
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«Раздавить Литву, как жука»

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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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    Геворг Мирзаян

    Запад всегда найдет повод ввести санкции против России

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		27 мая 2021, 17:10

    Дипломатическое Солнце. Именно им, судя по ряду публикаций (как в отечественной, так и в западной прессе) стал намеченный на 16 июня в Женеве саммит Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена.

    Российские журналисты, политологи и даже политики уверяют, что целый ряд стран коллективного Запада (а также галантерейщики вроде Украины, видящие себя в одном ряду с кардиналами) боятся возможных итогов саммита и всячески пытаются его сорвать. Например, переложить на Россию часть ответственности за блестяще проведенную спецоперацию белорусских спецслужб по отлову ценного «языка» Романа Протасевича.

    И номинально у той же Украины и стран Прибалтики есть все основания бояться итогов российско-американского саммита. Если Путин и Байден договорятся хотя бы о деэскалации отношений, то это (по мнению некоторых оптимистов) может прекратить санкционный лимб и скатывание сторон в пучину бессмысленной конфронтации. В этом случае прибалты, поляки и другие профессиональные русофобы Европы окажутся не у дел, а у украинских руководителей вообще исчезнет смысл существования.

    Западные же противники саммита уверяют, что его проведение станет предательством всего того, на чем зиждется так называемый свободный мир. И они правы – если брать само мероприятие (без сущностной части), то оно больше выгодно Москве. Саммит станет вторым за последнее время (после капитуляции США в вопросе «Северного потока – 2») фактом признания Вашингтоном бесполезности нынешнего конфронтационного курса по отношению к России.

    Конечно, американские власти это не признают. «Мы не рассматриваем саммит как какую-то награду российскому президенту. Для нас это часть защиты американских интересов», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Опять же, одно не противоречит другому – бесполезный нынешний конфронтационный курс (который нравится целому ряду американских политиков и журналистов) не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Россия не угрожает ни американской безопасности, ни американской сфере влияния.

    Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool, Chris Kleponis/Global Look Press

    Она лишь защищается от попыток США создать вокруг нее санитарный кордон из стран постсоветского пространства, а также попыток Вашингтона устроить в Москве майдан. Преследуя обе эти цели (первую с частичным успехом, вторую безуспешно), Соединенные Штаты злят Россию и лишаются возможности получить ее помощь и поддержку в других, по-настоящему важных для Америки вопросах – иранском, китайском и т. п.

    Именно поэтому (а не от большой любви к России) ряд американских экспертов призывали и призывают найти с Москвой общий язык. Чем Байден и попытается заняться на предстоящем саммите.

    Предсказуемость по-американски

    Конечно, даже самые оптимистичные оптимисты не считают, что в Женеве Путин и Байден смогут разрешить все противоречия между нашими странами: стреножить Украину, создать систему коллективной безопасности в Европе, рука об руку добиваться реанимации иранской ядерной сделки и т. п. Для всего этого нет ни атмосферы доверия, ни достаточного уровня отрезвления американской элиты, ни готовности этой элиты к нормальному диалогу с Москвой. По словам Джен Псаки, одной из целей саммита должно быть «возвращение предсказуемости и стабильности в российско-американские отношения». Как своего рода первый шаг для достижения в будущем более серьезных договоренностей.

    Увы, шансы на такое возвращение минимальны. Даже если Владимир Путин достигнет с Байденом каких-то договоренностей по этим вопросам, выполнить эти соглашения американский президент не сможет. Возможно, захочет, но не сможет. Благодаря любителям клише и пропаганды на Западе сложился стойкий образ России как страны, по умолчанию во всем всегда виноватой (в том числе и, как в фильме про Шурика, в развале часовни, даже если это было в XIV веке). А значит, всегда можно найти событие, к которому получится привязать Россию и под этим соусом ввести против нее санкции. Более того, не просто ввести на национальном уровне, а потребовать коллективного наказания – и страны Запада, понимающие непричастность России, но при этом вынужденные соблюдать коллективную дисциплину, встают дружно в ряд.

    К сожалению для Белого дома и перспектив саммита, поиск и целеуказание в данном вопросе осуществляет не только американский президент, и даже не только США (в лице Конгресса, который с радостью примет какую-нибудь антироссийскую резолюцию на пустом месте, и президенту, учитывая антироссийский консенсус, будет сложно объяснить, почему ее нужно заветировать). Поиском повода для санкций успешно занимаются малые страны. Британия (Скрипалиада), Чехия (взрывы во Врбетице), Болгария (которая заревновала к чехам и решила привязать Москву к своим взрывам), Польша, Прибалтика – и, конечно же, Украина. Которая может в любой момент устроить провокацию (начать войну в Донбассе или в очередной раз отправить группу кораблей в Керченский пролив), а потом возопить об агрессии и потребовать санкций. И Запад санкции введет. И в этом на сегодняшний день состоит единственно возможная предсказуемость в российско-американских отношениях. Другой пока нет.

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