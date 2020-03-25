Главный бренд России – это армия

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Пандемия вернула мир к традиционной энергетике

Вирус убивает уголь и зеленую энергетикуФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Коронавирус и действия ОПЕК+ вносят тектонические изменения в глобальный энергорынок. Самый дешевый источник энергии – уголь – неожиданно стал самым дорогим ископаемым в мире. А супердешевая нефть и газ угрожают похоронить возобновляемые источники энергии. Как будет выглядеть мировой энергетический рынок после окончания пандемии? Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Трамп поставил на кон судьбу Америки

Если Трамп ошибся, для него как для политика все будет конченоФото: JOSHUA ROBERTS/Reuters
Несмотря на резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в США, Дональд Трамп объявил о скором ослаблении, а впоследствии и полной отмене всех карантинных мер. Эта стратегия уже получила название «переоткрытия Америки», но многие уверены, что президент тем самым ведет страну к пропасти. У капитанов экономики другое мнение. Что победит − цена акций или ценность человеческих жизней? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Главный бренд России – это армия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать. Подробности...

Негры на службе Ходорковского

Максим Соколов, публицист
Не все пишут блог-секретари, порой к клавиатуре прорывается сам Михаил Борисович, и тут мы видим неграмотное письмо весьма некультурного человека, причем периодически устраивающего простодушную распальцовку: «Моргала выколю! Рога пообломаю!» Подробности...
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Скажем польским писакам спасибо

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Польские писаки наглядно показали, зачем нужны поправки в российскую Конституцию и почему они нужны срочно, именно сейчас, в это сложное для страны время. Всем скептикам убедительно продемонстрировано – в Основном законе страны необходим предельно строгий запрет на любые переговоры, затрагивающие нерушимость российских границ. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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              Ирина Алкснис

              Главный бренд России – это армия

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 25 марта 2020, 12:04

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              Наверное, и впрямь хватит пыжиться и что-то там придумывать, пытаясь обмануть судьбу, да и самих себя. Стоит наконец открыто признать и принять реальность: нашим главным символом и брендом – как внутри страны, так и на международной арене – является армия. Причем, в отличие от прочих национальных символов, образ вооруженных сил – как и самой России – в глазах мира меняется от эпохи к эпохе.

              Есть у нас символы извечно позитивные: балет, Толстой-Достоевский-Чехов и Эрмитаж. Есть символы неизбывно негативные: Кей-джи-би, Gulag и Айван зе Террибл, прозванный за жестокость Васильевичем.

              Но есть еще Россия как таковая – и ее армия: героический триумфатор Второй мировой; грандиозная, но неповоротливая и неэффективная машина позднего СССР; агонизирующая и каким-то чудом управляющаяся с бесчисленными вызовами, но обреченная на скорую окончательную гибель – в девяностые и нулевые.

              Шесть лет назад на улицы крымских городов вышли вежливые люди, а вместе с ними – незнакомая миру, непохожая на себя прежнюю Россия. Мир впечатлился, но решил, что это не более чем локальные косметические изменения, не затронувшие многолетней глубинной деградации – и государства, и его армии.

              Затем была Сирия, начало которой ознаменовалось бесчисленными злорадными прогнозами, что Российская Федерация решила наступить на те же роковые грабли, что и Советский Союз в Афганистане. Но и тут Россия показала миру свою совсем иную, сильно подзабытую миром сторону: точный стратегический расчет, способность минимальными средствами добиваться масштабных целей, умение держать удар – и героизм своих солдат. Истории Александра Прохоренко и Романа Филиппова попали на страницы самых влиятельных СМИ и поразили людей по всей планете.

              Фото: Алексей Ерешко/РИА «Новости»

              А потом постепенно всем стало очевидно, что приход России в любую точку мира означает появление там ее военных. Профессиональных, уверенных в себе и готовых выполнять задачи, которые ставит перед ними Родина – от визитов вежливости до обучения местных коллег работать (и в целом, как в Центральноафриканской Республике, и с российской военной техникой в частности, как в Турции). И точки эти стали множиться на глазах: Венесуэла, быстро растущее число африканских государств, почти весь Ближний Восток... куда на глобусе ни ткни.

              А еще было послание Путина Федеральному собранию в 2018 году. «Выдумки и мультики», зазвучал дружный хор голосов. Кстати, тех же самых, что в 2014 году твердили, что несколько военных подразделений, переодетых в новенькую экипировку «Ратник», маскируют по-прежнему безнадежное разложение ни на что не способной российской военщины.

              Но постепенно даже самым радикальным скептикам стало понятно, что все-таки не выдумки и не мультики. Что представленные президентом России новейшие вооружения на самом деле существуют, причем они уже обеспечили Москве стратегическое многолетнее превосходство в соответствующих военно-технических направлениях надо всеми вероятными противниками.

              В общем, многое было за последние шесть лет. Много такого, что заставило мир посмотреть на Россию и ее вооруженные силы иными глазами. И никакие старательные кампании по дискредитации («русские вбомбили мирный Алеппо в каменный век», «российские военные защищают кровавого Асада/Мадуро», «Москва использует ЧВК в циничных колонизаторских целях», и так далее, и тому подобное) не смогли изменить главное: планета увидела армию, которая эффективно решает задачи, что ставит перед ней страна, руководствуясь при этом словами «верность долгу», «честь», «личное мужество».

              И вот теперь новый этап: российские военные медики отправились в Италию на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

              Мир ведь почти забыл, что главной целью национальных вооруженных сил должно быть делать мир безопаснее, стабильнее и просто лучше. Да, чаще для этого приходится прибегать к методам, которые не одобряются прекраснодушными пацифистами, но суть от того ничуть не меняется.

              И Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру о том, что должно и правильно, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать.

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