Главный бренд России – это армия

Наверное, и впрямь хватит пыжиться и что-то там придумывать, пытаясь обмануть судьбу, да и самих себя. Стоит наконец открыто признать и принять реальность: нашим главным символом и брендом – как внутри страны, так и на международной арене – является армия. Причем, в отличие от прочих национальных символов, образ вооруженных сил – как и самой России – в глазах мира меняется от эпохи к эпохе.

Есть у нас символы извечно позитивные: балет, Толстой-Достоевский-Чехов и Эрмитаж. Есть символы неизбывно негативные: Кей-джи-би, Gulag и Айван зе Террибл, прозванный за жестокость Васильевичем.

Но есть еще Россия как таковая – и ее армия: героический триумфатор Второй мировой; грандиозная, но неповоротливая и неэффективная машина позднего СССР; агонизирующая и каким-то чудом управляющаяся с бесчисленными вызовами, но обреченная на скорую окончательную гибель – в девяностые и нулевые.

Шесть лет назад на улицы крымских городов вышли вежливые люди, а вместе с ними – незнакомая миру, непохожая на себя прежнюю Россия. Мир впечатлился, но решил, что это не более чем локальные косметические изменения, не затронувшие многолетней глубинной деградации – и государства, и его армии.

Затем была Сирия, начало которой ознаменовалось бесчисленными злорадными прогнозами, что Российская Федерация решила наступить на те же роковые грабли, что и Советский Союз в Афганистане. Но и тут Россия показала миру свою совсем иную, сильно подзабытую миром сторону: точный стратегический расчет, способность минимальными средствами добиваться масштабных целей, умение держать удар – и героизм своих солдат. Истории Александра Прохоренко и Романа Филиппова попали на страницы самых влиятельных СМИ и поразили людей по всей планете.

А потом постепенно всем стало очевидно, что приход России в любую точку мира означает появление там ее военных. Профессиональных, уверенных в себе и готовых выполнять задачи, которые ставит перед ними Родина – от визитов вежливости до обучения местных коллег работать (и в целом, как в Центральноафриканской Республике, и с российской военной техникой в частности, как в Турции). И точки эти стали множиться на глазах: Венесуэла, быстро растущее число африканских государств, почти весь Ближний Восток... куда на глобусе ни ткни.

А еще было послание Путина Федеральному собранию в 2018 году. «Выдумки и мультики», зазвучал дружный хор голосов. Кстати, тех же самых, что в 2014 году твердили, что несколько военных подразделений, переодетых в новенькую экипировку «Ратник», маскируют по-прежнему безнадежное разложение ни на что не способной российской военщины.

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Но постепенно даже самым радикальным скептикам стало понятно, что все-таки не выдумки и не мультики. Что представленные президентом России новейшие вооружения на самом деле существуют, причем они уже обеспечили Москве стратегическое многолетнее превосходство в соответствующих военно-технических направлениях надо всеми вероятными противниками.

В общем, многое было за последние шесть лет. Много такого, что заставило мир посмотреть на Россию и ее вооруженные силы иными глазами. И никакие старательные кампании по дискредитации («русские вбомбили мирный Алеппо в каменный век», «российские военные защищают кровавого Асада/Мадуро», «Москва использует ЧВК в циничных колонизаторских целях», и так далее, и тому подобное) не смогли изменить главное: планета увидела армию, которая эффективно решает задачи, что ставит перед ней страна, руководствуясь при этом словами «верность долгу», «честь», «личное мужество».

И вот теперь новый этап: российские военные медики отправились в Италию на помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Мир ведь почти забыл, что главной целью национальных вооруженных сил должно быть делать мир безопаснее, стабильнее и просто лучше. Да, чаще для этого приходится прибегать к методам, которые не одобряются прекраснодушными пацифистами, но суть от того ничуть не меняется.

И Россия вновь примером своих военных – не громкими словами, а конкретным делом – напоминает миру о том, что должно и правильно, в чем она видит высший смысл существования собственной армии: приходить туда, где плохо, страшно и опасно – и там помогать, спасать и защищать.

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