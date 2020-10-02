Раз это война, будьте готовы стать жертвами

В американском фильме 2011 года «Боже, благослови Америку!» безработный клерк и сбежавшая из дома школьница расстреливают грубых, глупых, злых персонажей: звезд телешоу, телеведущих, парковочных хамов, протестующих демонстрантов, проповедников и так далее. В финале они прорываются на съемки шоу типа «Голос» и убивают всех: жюри, зрителей, конкурсантов. В фильме постоянно повторяются либеральные мантры о правах меньшинств. Но это, видимо, дань отделу агитации и пропаганды. Иначе финансирования не получить. В сущности, фильм не очень-то либеральный. Он о другом.

О том, что все мы сорвались с петель, потеряли ориентиры. Мы хамим, лжем, передергиваем, издеваемся над слабыми, паркуемся на два места, обгоняем, подрезаем, толкаемся, шумим и думаем, что это нормально. Что нам за это никогда ничего не будет. И вот парочка «народных мстителей» решила разубедить нас: будет. Что-то за это будет. Например, пуля между глаз.

Я говорю «нас», потому что обстановка в современной России мало чем отличается в этом смысле от США 2011 года. То же самое происходит и в большинстве других стран. Всё стало еще хуже, потому что распространился интернет. Помните, у Булгакова Кот Бегемот карает тех, кто врет по телефону. Врать по телефону легче, чем в глаза. А еще легче в интернете: врать, оскорблять, хамить. Кажется, что интернет – такая территория распоясанности и вседозволенности. Можно публиковать всё, что захочешь.

Главное – хайп. Хайп оправдывает всё. Публикуй чужую переписку, личные видео, подтасовки, фейки, мухлеж, голословные обвинения, интимные фотографии, разрушай чью-то жизнь, разглашай гостайну. Собрал миллион просмотров? Молодец! Успешный блогер! Получай народную любовь и рекламный контракт.

А когда какого-нибудь блогера вдруг привлекают к ответственности, то все удивлены и возмущены: за что? Почему именно его? Ведь такого дерьма полно в интернете, тысячи и тысячи блогов с таким же точно дерьмом! Почему именно нашего Васю или Эдика наказывают, а не всех остальных? Выборочное правосудие всегда выглядит как репрессии.

Но что делать? Построить для блогеров специальную Колыму? Чтобы воплотить в жизнь их же собственные фантазии о репрессиях и ГУЛАГах? Загнать туда пару миллионов, для начала (а вообще нужно двадцать миллионов, или, точнее, шестьдесят миллионов, чтобы не отставать от СССР в версии Солженицына). И что они там будут делать? Лес валить не смогут. Биткоины будут майнить на благо Родины?

Мы разучились отвечать за свои слова и поступки. Такова примета всех современных «около-демократических» обществ. В прошлом, в Древнем мире, в Средневековье, даже еще пару сотен лет назад – всё было не так. Человек традиционного общества старательно взвешивал каждое свое слово и действие. Чтобы не обидеть ненароком других людей, а также духов и богов. Общение было обставлено множеством ритуалов. Определенным образом надо было приветствовать тех или иных людей, прощаться, обращаться, просить, а если нужно ругать, тоже не абы как. Потому что и за мелкого человечка мог внезапно вступиться сильный родовой клан. Да и боги не слепые, не глухие. Хамы, конечно, были всегда. Но жили они недолго.

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И чем выше человек по социальной лестнице, тем большим количеством ритуалов и условностей было обставлено его взаимодействие с другими людьми. Извозчики могли ругаться друг на друга матом – и в крайнем случае устраивали мордобой. А вот дворяне вынуждены были очень осторожно подбирать выражения, потому что неудачно составленная фраза могла повлечь за собой дуэль со смертельным исходом.

Вы скажете, что это только между собой, а с простым народом феодалы делали что хотели? Так, да не так. Конечно, крестьяне были угнетены. Но далеко не всегда сносили гнет покорно и безропотно. И во Франции, и в России крестьянские бунты были всегда, не утихали ни на одно десятилетие. Барские усадьбы горели не переставая. И можно предположить, что первыми поднимали на вилы тех феодалов, которые в обращении с народом перешли «красную черту».

Сейчас той «красной черты» никто не видит. Чиновники гонят пургу, богачи плюют в глаза беднякам, оппозиция строчит фейки, сыплет налево и направо оскорбления, а популярные блогеры только и делают, что кидают друг в друга дерьмом. Заодно поливая той же вонючей субстанцией читателей, зрителей, страну, историю, культуру, науку, религию и вообще всё.

Можно извратить историю, оскорбить чувства верующих, разжигать межнациональную рознь, порочить институты государства: это же интернет, интернет всё стерпит! Еще если и анонимно, то вообще красота! Пир духа закомплексованных маньяков. И вот новая классная тема: можно самим сидеть в безопасности, в тепле и уюте, недалеко от комфортабельного сортира, и в режиме 24/7 призывать народ к «восстанию», объяснять, как нужно прикрываться маленькими детьми и беременными женщинами, чтобы нападать на правоохранителей, как калечить милиционеров и угрожать их семьям. Вперед, братья и сестры, на щиты и дубинки! А самому ничего не грозит. Разве что кофе пролить на брюки.

Можно и на войну призывать. Защищать священные земли, межи и границы. Территориальную целостность или, наоборот, историческую родину. Публиковать видосики с боями, накладывая героическую музыку. Тоже, разумеется, не из окопов. А из московской квартиры, или из офиса, или с овощного рынка. На каждого солдата по десять, сто или тысяче добровольных пропагандистов. А что, это ведь тоже война! Информационная!

Ну раз война, так будьте готовы стать потерями в той войне.

Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим по телефону. За всё, что мы публикуем или републикуем, или даже просто отмечаем «лайками» в интернете. И дело не в «Большом брате» и не в «товарище майоре», который перлюстрирует наши аккаунты. Дело в том, что накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих – и общество может потонуть в потоках фальши, насилия, злобы. Мы еще можем и должны остановить это цунами здесь и сейчас.