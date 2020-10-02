Раз это война, будьте готовы стать жертвами

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Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Шведскую подлодку заподозрили в крупнейшей морской катастрофе

Трагедия парома «Эстония» до сих пор остается загадкой Прессенс бильд/ТАСС
Расследование одной из самых страшных морских катастроф – трагедии парома «Эстония» в 1994 году – похоже, приводит к сенсационным выводам. На первый план вышла версия, что в гибели судна и сотен человек вместе с ним может быть виновата шведская подводная лодка. И не случайно, а в связи с тем, что на пароме могли находиться военные секреты СССР. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Герман Садулаев

    Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		2 октября 2020, 12:02

    В американском фильме 2011 года «Боже, благослови Америку!» безработный клерк и сбежавшая из дома школьница расстреливают грубых, глупых, злых персонажей: звезд телешоу, телеведущих, парковочных хамов, протестующих демонстрантов, проповедников и так далее. В финале они прорываются на съемки шоу типа «Голос» и убивают всех: жюри, зрителей, конкурсантов. В фильме постоянно повторяются либеральные мантры о правах меньшинств. Но это, видимо, дань отделу агитации и пропаганды. Иначе финансирования не получить. В сущности, фильм не очень-то либеральный. Он о другом.

    О том, что все мы сорвались с петель, потеряли ориентиры. Мы хамим, лжем, передергиваем, издеваемся над слабыми, паркуемся на два места, обгоняем, подрезаем, толкаемся, шумим и думаем, что это нормально. Что нам за это никогда ничего не будет. И вот парочка «народных мстителей» решила разубедить нас: будет. Что-то за это будет. Например, пуля между глаз.  

    Я говорю «нас», потому что обстановка в современной России мало чем отличается в этом смысле от США 2011 года. То же самое происходит и в большинстве других стран. Всё стало еще хуже, потому что распространился интернет. Помните, у Булгакова Кот Бегемот карает тех, кто врет по телефону. Врать по телефону легче, чем в глаза. А еще легче в интернете: врать, оскорблять, хамить. Кажется, что интернет – такая территория распоясанности и вседозволенности. Можно публиковать всё, что захочешь.

    Главное – хайп. Хайп оправдывает всё. Публикуй чужую переписку, личные видео, подтасовки, фейки, мухлеж, голословные обвинения, интимные фотографии, разрушай чью-то жизнь, разглашай гостайну. Собрал миллион просмотров? Молодец! Успешный блогер! Получай народную любовь и рекламный контракт.

    А когда какого-нибудь блогера вдруг привлекают к ответственности, то все удивлены и возмущены: за что? Почему именно его? Ведь такого дерьма полно в интернете, тысячи и тысячи блогов с таким же точно дерьмом! Почему именно нашего Васю или Эдика наказывают, а не всех остальных? Выборочное правосудие всегда выглядит как репрессии.

    Фото: Thomas Eisenhuth/DPA/ТАСС

    Но что делать? Построить для блогеров специальную Колыму? Чтобы воплотить в жизнь их же собственные фантазии о репрессиях и ГУЛАГах? Загнать туда пару миллионов, для начала (а вообще нужно двадцать миллионов, или, точнее, шестьдесят миллионов, чтобы не отставать от СССР в версии Солженицына). И что они там будут делать? Лес валить не смогут. Биткоины будут майнить на благо Родины?

    Мы разучились отвечать за свои слова и поступки. Такова примета всех современных «около-демократических» обществ. В прошлом, в Древнем мире, в Средневековье, даже еще пару сотен лет назад – всё было не так. Человек традиционного общества старательно взвешивал каждое свое слово и действие. Чтобы не обидеть ненароком других людей, а также духов и богов. Общение было обставлено множеством ритуалов. Определенным образом надо было приветствовать тех или иных людей, прощаться, обращаться, просить, а если нужно ругать, тоже не абы как. Потому что и за мелкого человечка мог внезапно вступиться сильный родовой клан. Да и боги не слепые, не глухие. Хамы, конечно, были всегда. Но жили они недолго.

    И чем выше человек по социальной лестнице, тем большим количеством ритуалов и условностей было обставлено его взаимодействие с другими людьми. Извозчики могли ругаться друг на друга матом – и в крайнем случае устраивали мордобой. А вот дворяне вынуждены были очень осторожно подбирать выражения, потому что неудачно составленная фраза могла повлечь за собой дуэль со смертельным исходом.

    Вы скажете, что это только между собой, а с простым народом феодалы делали что хотели? Так, да не так. Конечно, крестьяне были угнетены. Но далеко не всегда сносили гнет покорно и безропотно. И во Франции, и в России крестьянские бунты были всегда, не утихали ни на одно десятилетие. Барские усадьбы горели не переставая. И можно предположить, что первыми поднимали на вилы тех феодалов, которые в обращении с народом перешли «красную черту».

    Сейчас той «красной черты» никто не видит. Чиновники гонят пургу, богачи плюют в глаза беднякам, оппозиция строчит фейки, сыплет налево и направо оскорбления, а популярные блогеры только и делают, что кидают друг в друга дерьмом. Заодно поливая той же вонючей субстанцией читателей, зрителей, страну, историю, культуру, науку, религию и вообще всё.

    Можно извратить историю, оскорбить чувства верующих, разжигать межнациональную рознь, порочить институты государства: это же интернет, интернет всё стерпит! Еще если и анонимно, то вообще красота! Пир духа закомплексованных маньяков. И вот новая классная тема: можно самим сидеть в безопасности, в тепле и уюте, недалеко от комфортабельного сортира, и в режиме 24/7 призывать народ к «восстанию», объяснять, как нужно прикрываться маленькими детьми и беременными женщинами, чтобы нападать на правоохранителей, как калечить милиционеров и угрожать их семьям. Вперед, братья и сестры, на щиты и дубинки! А самому ничего не грозит. Разве что кофе пролить на брюки.

    Можно и на войну призывать. Защищать священные земли, межи и границы. Территориальную целостность или, наоборот, историческую родину. Публиковать видосики с боями, накладывая героическую музыку. Тоже, разумеется, не из окопов. А из московской квартиры, или из офиса, или с овощного рынка. На каждого солдата по десять, сто или тысяче добровольных пропагандистов. А что, это ведь тоже война! Информационная!

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    Ну раз война, так будьте готовы стать потерями в той войне.

    Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим по телефону. За всё, что мы публикуем или републикуем, или даже просто отмечаем «лайками» в интернете. И дело не в «Большом брате» и не в «товарище майоре», который перлюстрирует наши аккаунты. Дело в том, что накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих – и общество может потонуть в потоках фальши, насилия, злобы. Мы еще можем и должны остановить это цунами здесь и сейчас.


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