Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться со своими врагамиФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
На Украине начался новый политический кризис. После того, как в Сети опубликовали аудиозаписи, где якобы глава правительства Украины оскорбляет президента страны, Алексей Гончарук подал заявление об отставке лично в руки Владимиру Зеленскому. При этом уволить премьера, согласно конституции, может только Верховная рада. Почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...

Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

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Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
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              Василий Федорцев

              Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

              Василий Федорцев
              политолог, германист
              		 17 января 2020, 17:15

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              В этом году российско-германские отношения уже успели серьезно измениться. Пожалуй, впервые на встрече глав двух государств актуальные международно-политические проблемы – Ливия, Сирия и Иран – потеснили в повестке дня экономику и Украину.

              На прошлых выходных Путин и Меркель говорили, конечно, и про «Северный поток» с «нормандским форматом», но главное, зачем прилетали в Москву канцлер и ее министр иностранных дел – это получить поддержку «берлинского процесса», нацеленного на урегулирование конфликта в Ливии.

              Москва этот процесс поддержала, и уже через три дня Берлин объявил о проведении в ближайшие выходные давно откладывавшейся конференции на высшем уровне. Заодно во время встречи в Кремле обсудили ситуацию в Сирии и последние события в Ираке и Иране, осложнившие и без того непростую обстановку в регионе.

              В общем, это была совсем нетипичная российско-германская встреча. Но то, что сейчас выглядит нетипичным, в будущем вполне может стать нормой.

              В последние два десятилетия Россия и Германия, разными путями и с разной степенью успеха, возвращаются в «большую политику». Германии этот путь дается определенно сложнее. Она давно утратила былую хватку, а исторические комплексы сформировали в немецкой внешней политике «культуру сдержанности» – Берлин предпочитает действовать дипломатическими методами и использовать бундесвер в небоевых операциях. Исключения, конечно, есть, но пока они скорее подтверждают правило.

              Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

              В Германии уже давно говорят, что от этой «культуры сдержанности» пора постепенно избавляться, поскольку мир меняется и надо начинать проявлять внешнеполитическую активность. Но на деле все оказывается не так просто – пацифизм глубоко засел и в немецком обществе, и в немецкой политической элите.

              Россия историческими комплексами не страдает и активность проявлять не стесняется, используя при этом как советское наследие и опыт, так и собственные наработки. И ей, в отличие от Германии, есть чем похвастаться – от БРИКС до своих позиций на Ближнем Востоке.

              «Если посмотреть на Сирию, то раньше для решения подобных конфликтов было обычным звонить в Вашингтон. Сегодня надо звонить в Москву. Без России нельзя решить проблемы во всем регионе» – это слова спикера по внешней политике фракции СвДП в Бундестаге Биджана Джир-Сарая, и подобные мнения сейчас очень распространены в Берлине.

              Поэтому Меркель и Маас собираются и летят в Москву – чтобы добиться уже собственного внешнеполитического успеха. Германия хочет проявить себя в ливийском кризисе в качестве главного миротворца и поэтому взялась реализовать предложенный спецпредставителем ООН план урегулирования. Частью этого плана как раз и является предстоящая берлинская конференция.

              Если у Германии все получится, то она убьет сразу двух зайцев – отчасти решит проблему беженцев и зарекомендует себя в качестве эффективного посредника в международных делах. Берлин уже давно добивается для себя такой роли, вполне сочетающейся с его не изжитой пока «культурой сдержанности».

              К тому же в случае Ливии у Германии есть дополнительный повод – в 2011 году она единственная из западных стран воздержалась при голосовании в Совбезе ООН по резолюции 1973. За это свое «отступничество» Берлин потом достаточно натерпелся от партнеров, но зато теперь он имеет полное моральное право на посредничество.

              Если же «берлинский процесс» провалится, то Германия будет пробовать себя где-нибудь еще. Немцы твердо намерены добиться для себя, а заодно и для Евросоюза места в «большой политике» и просто так от этого намерения не откажутся. В конце концов, для них это вопрос не столько престижа, сколько выживания в будущем миропорядке.


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