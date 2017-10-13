Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Сомнительную близость кандидата в президенты Павла Грудинина к коммунистическим идеалам не обсуждают сегодня только безразличные к президентским выборам в России: «капиталист от коммунистов» привлекает внимание не только идеологическим диссонансом, но и откровенными проколами в своих действиях и заявлениях.

Дискурс «крепкого хозяйственника Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов.

В целом удивительного мало: произвольную партию лишь как необходимую «вывеску» для похода в политику используют тысячи коммерсантов, намеренных лоббировать собственный бизнес.

«Что касается Грудинина, то я его знать не знаю. Знаю только, что он был и в «Единой России», и в ЛДПР, а теперь вот – в КПРФ. Мне не совсем симпатична такая всеядность и порхание из одной партии в другую», – говорит о нашем герое Эдуард Лимонов.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин говорит о выдвижении Павла Грудинина от КПРФ как о способе, которым председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов «решил внутриполитические проблемы»:

«Конечно, любой неожиданный кандидат – это вряд ли кандидат продуманный, кандидат с мощной поддержкой. Скорее, Геннадий Андреевич Зюганов решал здесь свои внутрипартийные проблемы. Ну, видимо, он их и решил. Правда, не в том виде, в котором он рассчитывал, но, тем не менее…

Грудинин – представитель класса крупных собственников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но так сложилась судьба. Уж не знаю, какие политические звезды сложились таким образом, что довольно уважаемые люди в левом движении – Сергей Удальцов и Геннадий Зюганов – вдруг – я подчеркну – вдруг – решили, что Павел Грудинин будет неплохой альтернативой на предстоящих выборах», –можно трактовать, что Мухин говорит о покупке права баллотироваться от КПРФ – и едва ли кто-то будет сомневаться, что Грудинин может себе это позволить.

Некая «наивная неожиданность» наблюдается не только в самом выдвижении: если взглянуть в целом на «информационный флер» вокруг «капиталиста от коммунистов», то практически все последние заявления кандидата – это оправдания.

«Ребят», я реально не в курсе»

Павел Грудинин не знал, что у него есть счета за рубежом, банки открыли их без его ведома – по крайней мере, именно так он пояснил наличие собственных средств в банках Австрии и Лихтенштейна. Кандидату пришлось лично ехать в Европу и закрывать их – лишь после этого Центризбирком зарегистрировал его для участия в выборах президента.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев обращает внимание на сомнительные истории с землей совхозов – а ведь именно эта деятельность Грудинина лежит в основе «легенды» о «крепкой хозяйственной руке»:

«Как получилось, что 500 человек из этого совхоза не являются его акционерами, а осталось только 40, – в основном члены семьи Грудинина? Земли этого совхоза стоят миллиарды долларов. Сейчас они по сути принадлежат узкой группе лиц. А куда делись все остальные люди?

Как у них забрали акции, – выкупили или какими-то махинациями выманили? То есть там масса вопросов. И поскольку человек пошел в президенты, они будут задаваться. Когда человек претендует на такую должность, он должен понимать, что все его прошлое будет рассмотрено под лупой», – говорит Матвейчев.

Байки про «совхозный фитнес-центр», «жители поселка не хотят отпускать директора в президенты» и «он без охраны ходит» разбиваются о простые цифры пяти австрийских счетов и количества акционеров «Совхоза имени Ленина» среди работников, с 526 в 1995 году упавшего до 40 сегодня, о которых говорит Матвейчев.

Грудинин попросту не успевает оправдываться: на вопрос о полученных им и его сыном суммах в 37 млн рублей, оформленных как «подарок» от собственного предприятия, он не ответил, попросту переведя тему.

В свете подобных историй лидер ЛДПР, кандидат в президенты России Владимир Жириновский обвинил Павла Грудинина в «политическом мошенничестве».

«Миллиардер – оставайтесь миллиардером. Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант, и Грудинин зря ввязался в эту кампанию. Я уверен, что он снимет свою кандидатуру или получит инфаркт от всех разоблачений», – говорит Жириновский.

Сельхоз-кандидат и «полевая работа»

«Не парится» о близости к коммунистам кандидат от КПРФ и в публичном поле: полное непонимание даже далеких от «левой тусовки» обозревателей вызвало отсутствие Грудинина на похоронах лидера «Трудовой России» Виктора Анпилова, который скончался 15 января на 73-м году жизни.

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Кандидат в президенты РФ от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин отмечает, что отсутствие Геннадия Зюганова и Павла Грудинина на похоронах Анпилова просто демонстрирует их истинные ориентиры, которые вовсе не соответствуют левой идеологии.

«Почему их не было, я не знаю, но мне кажется, что то, что они декларируют, не совсем соотносится с их реальными взглядами, поэтому они и отсутствовали на этом мероприятии … Мы в нашей партии убеждены, что Грудинин далек от левых идей, от идей коммунизма, ведь он оказался в КПРФ только под выборы.

Он мультимиллионер, владелец производств, занимающийся постоянно бизнесом в этой капиталистической системе. Потому я не знаю, кого КПРФ собирается убедить, выдвигая Грудинина. Каждому совершенно ясно, что это очередной хитрый трюк Геннадия Андреевича (Зюганова), который белое пытается назвать красным», – сказал Сурайкин.

Любопытно, что Виктора Анпилова нельзя назвать «посторонним» для кандидата от коммунистов не только из-за идеологической платформы партий: КПРФ планировала подключить Анпилова к выборной кампании Грудинина, и, по словам первого зампреда ЦК Компартии, «он был готов поработать».

«Реабилитировался» кандидат от КПРФ разве что возложением цветов к Мавзолею в годовщину смерти Ленина.

Политический капитал выводим в офшор

Несмотря на то, что в своей программе кандидат от коммунистов вполне ожидаемо говорит о национализации промышленности и ресурсов страны, стратегия вывода средств в офшоры видится Грудинину вполне нормальной для «защиты собственности».

О себе же бизнесмен говорит, что «ни копейки в офшорах нет», однако поверить в это после «нестыковки» с поданной в ЦИК декларацией, где не были указаны пять австрийских счетов, непросто.

Вообще, «обвинить» кандидата в прозрачности сложно: так, Павел Грудинин отказался обнародовать данные о сделке со шведской компанией IKEA, которая приобрела участок на Каширском шоссе у фирмы «ТТ Девелопмент» – дочерней структуры ЗАО «Совхоз им. Ленина».

Фирма «ТТ Девелопмент» – та самая, которая сделала «подарки» по 37 млн Грудинину и его сыну. Согласно журналистскому расследованию МК , совхоз и дочерняя фирма – это просто схема распродажи подмосковных земель, когда «официально земля продавалась по очень заниженной стоимости, а разница между формальной и реальной ценой шла кэшем».

Так, Грудинин распродал земли, на которых затем были построены торговые центры «Вегас», «Твой дом» и другие, благодаря чему «совхоз заработал порядка 730 млн рублей» при реальной стоимости в семь миллиардов. Собственно, отсюда и «есмь пошел» тот самый первый капитал, а истории об «островке социализма», созданном в совхозе, и уникальном предприятии – пустые россказни, «ТТ Девелопмент» – попросту схема владения и выведения средств.

Но Грудинин продолжает оправдываться: «все деньги шли на развитие совхоза имени Ленина», утверждает он, а пресса тем временем рожает мемы об «офигительном бизнесе».

Вполне логично, что все эти истории влияют на рейтинг кандидата: так, после роста в конце декабря – начале января он начал снижаться, и теперь политик делит второе место с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в середине января, проголосовать за Владимира Путина готовы 73,2% россиян, за Грудинина и Жириновского – по 6,1%, за Ксению Собчак могут проголосовать 1,2%, за Григория Явлинского – 0,8%, а за Бориса Титова – 0,3%.

Таким образом первоначальный всплеск интереса был обусловлен банальным любопытством избирателей к новой фигуре, однако ничего примечательного в коммерсанте «родом из 90-х» в итоге не обнаружилось – вполне «шаблонный персонаж».

После таких разоблачений (которых явно будет еще немало) рост политического капитала кандидата от коммунистов остается под большим вопросом: в конце концов, это не доллары и в офшор его не вывести.