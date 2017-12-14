В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Для создания единой безъядерной Кореи надо выполнить одно условие

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными пускамиФото: Korea Summit Press/ZUMA/Global Look Press
Лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу, которую по праву можно назвать эпохальной. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран. Насколько эти громкие заявления соответствуют действительности и как скоро их смогут воплотить в жизнь? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...

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          Александр Христофоров

          В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

          Александр Христофоров
          журналист
          		 27 апреля 2018, 20:05

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          В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем.

          Среди награжденных – заслуженный режиссер Марк Захаров, достижения других обладателей награды, возможно, не столь известны, однако они заслуживают не менее широкого освещения.

          Герой Труда Российской Федерации – это высшее звание, второе по статусу после Героя России и государственная награда за особые трудовые заслуги перед народом и страной.

          Звание учреждено в 2013 году, и с тех пор ежегодно президент Владимир Путин вручает пять медалей – исключением стал лишь 2017-й, когда звания удостоились семеро россиян.

          В этом году помимо Марка Захарова медаль получили профессор медицинского университета Галина Савельева, тульский оружейник Евгений Дронов, тренер по волейболу Николай Карполь и шахтер-проходчик Александр Куличенко – помимо почетного звания, людей таких разных профессий объединяет богатый трудовой путь.

          Фото: Михаил Метцель/ТАСС

          «Мамы разные нужны, мамы разные важны» – детское стихотворение невольно приходит на ум, когда знакомишься с биографией профессора кафедры акушерства и гинекологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Галины Савельевой.

          Акушер-гинеколог 1928 года рождения ежедневно консультирует пациентов и проводит обходы на клинических базах своей кафедры!

          В возглавляемой Галиной Савельевой клинике впервые в России провели внутриутробное переливание крови плоду, что позволило спасти жизни 700 детей.

          Савельеву называют и основоположником эндоскопии (методов осмотра внутренних органов), которая применяется в различных разделах медицины. Столь почтенный возраст не мешает Савельевой продолжать научные изыскания, направленные на оптимизацию ведения осложненной беременности и улучшение перинатальных исходов.

          Евгений Дронов – оружейник, как и «положено» – тульский. Начав в цеху Тульского оружейного завода в 1971 году, Дронов пришел к должности генерального директора АО «Туламашзавод», известного как один из старейших производителей вооружений.

          Под руководством Евгения Дронова и при прямом его участии в качестве инженера за минувшие пять лет предприятие освоило производство и поставило флоту и армии современные и перспективные образцы военной техники.

          Пожалуй, наиболее известным и актуальным из производимых «Туламашзаводом» узлов и агрегатов вооружений можно назвать различные варианты башенных установок зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

          На церемонии присвоения почетного звания Владимир Путин отметил, что Дронов внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие отечественной промышленности.

          Следующий Герой Труда, Николай Карполь, в конце 50-х – учащийся ПТУ и помощник машиниста станка, вскоре стал студентом физико-математического факультета Нижнетагильского пединститута, тогда же начал тренерско-преподавательскую деятельность в «Трудовых резервах» и с 1969 года (!) по нынешнее время остается главным тренером женской волейбольной команды «Уралочка».

          Это, однако, не помешало Карполю с 1974 по 1978 год тренировать сборную РСФСР, а затем и СССР.

          С 1993 по 2004 год Николай Карполь был главным тренером и сборной России по волейболу, до 2004 занимал должность вице-президента Всероссийской федерации волейбола.

          Звезду Героя Труда получил и представитель одной из самых массовых профессий – шахтер Александр Куличенко.

          Начав проходчиком подземной шахты в Кемеровской области, Куличенко трудится в этой отрасли уже 26 лет. С 2010 года руководит бригадой проходческого участка подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Кузнецкого угольного бассейна.

          За минувшие десять лет шахтер получил ряд отличительных знаков и наград: «Шахтерская слава», орден «За доблестный шахтерский труд» и другие.

          Теперь же он удостоен и высшего звания – вероятнее всего, к этому привели успехи его бригады, которая за минувшие годы порой в несколько раз перевыполняла план проведения горных выработок.

          Ну а о достижениях Марка Захарова, ввиду специфики режиссерской профессии, знают не только в России, но и далеко за рубежом.

          Обладатель четырех орденов «За заслуги перед Отечеством», званий народного артиста РСФСР и СССР, ордена Дружбы народов, а ныне и звезды Героя Труда, Марк Захаров в 1955 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского и начинал как актер.

          Уже потом, в зрелом возрасте, последуют легендарные режиссерские работы, и буквально вся страна заговорит на языке героев всеми любимых фильмов.

          45 лет своей жизни режиссер отдал «Ленкому». Именно под его руководством театр породил целую плеяду актеров первой величины: это Е. Леонов, О. Янковский, Н. Караченцов, А. Джигарханян и другие всем знакомые имена.

          На данный момент Марк Захаров сосредоточен на работе в театре – и, несмотря на успехи новых постановок, одна из «визитных карточек» режиссера, рок-опера «Юнона и Авось», сыграна театром уже более 1500 раз. Это название всегда можно увидеть в афише «Ленкома» среди спектаклей последних лет, таких как «День опричника» или «Женитьба Фигаро».

          Впечатляющий вклад Марка Захарова в современную культуру, вне сомнения, достоин высочайшей оценки, и если в силу специфики театральных профессий успехи актера, режиссера широко известны, достижения, скажем, шахтера требуют специальной презентации.

          Церемонии награждения, подобные прошедшей, ставят в один ряд таких деятелей, как выдающийся режиссер, профессор медицины, оружейник или шахтер, что позволяет не забывать о главном: в любую профессию, даже такую «несерьезную», как лицедей, вложен огромный труд, а в любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни, и даже «простая» рабочая специальность может привести специалиста на самые уважаемые позиции в обществе.


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