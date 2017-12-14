В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем.

Среди награжденных – заслуженный режиссер Марк Захаров, достижения других обладателей награды, возможно, не столь известны, однако они заслуживают не менее широкого освещения.

Герой Труда Российской Федерации – это высшее звание, второе по статусу после Героя России и государственная награда за особые трудовые заслуги перед народом и страной.

Звание учреждено в 2013 году, и с тех пор ежегодно президент Владимир Путин вручает пять медалей – исключением стал лишь 2017-й, когда звания удостоились семеро россиян.

В этом году помимо Марка Захарова медаль получили профессор медицинского университета Галина Савельева, тульский оружейник Евгений Дронов, тренер по волейболу Николай Карполь и шахтер-проходчик Александр Куличенко – помимо почетного звания, людей таких разных профессий объединяет богатый трудовой путь.

«Мамы разные нужны, мамы разные важны» – детское стихотворение невольно приходит на ум, когда знакомишься с биографией профессора кафедры акушерства и гинекологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Галины Савельевой.

Акушер-гинеколог 1928 года рождения ежедневно консультирует пациентов и проводит обходы на клинических базах своей кафедры!

В возглавляемой Галиной Савельевой клинике впервые в России провели внутриутробное переливание крови плоду, что позволило спасти жизни 700 детей.

Савельеву называют и основоположником эндоскопии (методов осмотра внутренних органов), которая применяется в различных разделах медицины. Столь почтенный возраст не мешает Савельевой продолжать научные изыскания, направленные на оптимизацию ведения осложненной беременности и улучшение перинатальных исходов.

Евгений Дронов – оружейник, как и «положено» – тульский. Начав в цеху Тульского оружейного завода в 1971 году, Дронов пришел к должности генерального директора АО «Туламашзавод», известного как один из старейших производителей вооружений.

Под руководством Евгения Дронова и при прямом его участии в качестве инженера за минувшие пять лет предприятие освоило производство и поставило флоту и армии современные и перспективные образцы военной техники.

Пожалуй, наиболее известным и актуальным из производимых «Туламашзаводом» узлов и агрегатов вооружений можно назвать различные варианты башенных установок зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

На церемонии присвоения почетного звания Владимир Путин отметил, что Дронов внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие отечественной промышленности.

Следующий Герой Труда, Николай Карполь, в конце 50-х – учащийся ПТУ и помощник машиниста станка, вскоре стал студентом физико-математического факультета Нижнетагильского пединститута, тогда же начал тренерско-преподавательскую деятельность в «Трудовых резервах» и с 1969 года (!) по нынешнее время остается главным тренером женской волейбольной команды «Уралочка».

Это, однако, не помешало Карполю с 1974 по 1978 год тренировать сборную РСФСР, а затем и СССР.

С 1993 по 2004 год Николай Карполь был главным тренером и сборной России по волейболу, до 2004 занимал должность вице-президента Всероссийской федерации волейбола.

Звезду Героя Труда получил и представитель одной из самых массовых профессий – шахтер Александр Куличенко.

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Начав проходчиком подземной шахты в Кемеровской области, Куличенко трудится в этой отрасли уже 26 лет. С 2010 года руководит бригадой проходческого участка подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Кузнецкого угольного бассейна.

За минувшие десять лет шахтер получил ряд отличительных знаков и наград: «Шахтерская слава», орден «За доблестный шахтерский труд» и другие.

Теперь же он удостоен и высшего звания – вероятнее всего, к этому привели успехи его бригады, которая за минувшие годы порой в несколько раз перевыполняла план проведения горных выработок.

Ну а о достижениях Марка Захарова, ввиду специфики режиссерской профессии, знают не только в России, но и далеко за рубежом.

Обладатель четырех орденов «За заслуги перед Отечеством», званий народного артиста РСФСР и СССР, ордена Дружбы народов, а ныне и звезды Героя Труда, Марк Захаров в 1955 году окончил Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского и начинал как актер.

Уже потом, в зрелом возрасте, последуют легендарные режиссерские работы, и буквально вся страна заговорит на языке героев всеми любимых фильмов.

45 лет своей жизни режиссер отдал «Ленкому». Именно под его руководством театр породил целую плеяду актеров первой величины: это Е. Леонов, О. Янковский, Н. Караченцов, А. Джигарханян и другие всем знакомые имена.

На данный момент Марк Захаров сосредоточен на работе в театре – и, несмотря на успехи новых постановок, одна из «визитных карточек» режиссера, рок-опера «Юнона и Авось», сыграна театром уже более 1500 раз. Это название всегда можно увидеть в афише «Ленкома» среди спектаклей последних лет, таких как «День опричника» или «Женитьба Фигаро».

Впечатляющий вклад Марка Захарова в современную культуру, вне сомнения, достоин высочайшей оценки, и если в силу специфики театральных профессий успехи актера, режиссера широко известны, достижения, скажем, шахтера требуют специальной презентации.

Церемонии награждения, подобные прошедшей, ставят в один ряд таких деятелей, как выдающийся режиссер, профессор медицины, оружейник или шахтер, что позволяет не забывать о главном: в любую профессию, даже такую «несерьезную», как лицедей, вложен огромный труд, а в любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни, и даже «простая» рабочая специальность может привести специалиста на самые уважаемые позиции в обществе.