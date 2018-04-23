Путин присвоил звание Героя труда Марку Захарову и еще четверым россиянам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звании Героя труда пяти россиянам, в числе которых худрук «Ленкома» Марк Захаров и бывший главный тренер женской сборной по волейболу Николай Карполь.

Звание Героя труда, согласно тексту указа, опубликованного на официальном портале правовой информации, присвоено гендиректору «Тулмашзавода» Евгению Дронову, худруку Московского государственного театра «Ленком» Марку Захарову, главному тренеру женской волейбольной команды «Уралочка» Николаю Карполю, проходчику шахты «Талдинская-Западная-2» в Кемеровской области Александру Куличенко и профессору Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Галине Савельевой.

На прошлой неделе стало известно, что Марк Захаров вошел в число любимых актеров и режиссеров россиян по опросу ВЦИОМ.