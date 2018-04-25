Путин вручил медали «Герой труда»

Президент Владимир Путин вручил в Кремле медали «Герой Труда».

Церемония по традиции приурочена к Празднику весны и труда, который отмечается 1 мая. В 2018 году звание было присвоено пятерым россиянам, передает ТАСС.

Худруку театра «Ленком» Марку Захарову, трижды лауреату Государственной премии, кавалеру ордена «За заслуги перед отечеством» III, II и I степеней это звание было присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

«Его (Марка Антоновича Захарова) театральный, актерский, режиссерский талант притягивает к себе миллионы сердец, а «Ленком» - главное детище Марка Анатольевича – не зря называют не иначе как легендарным. Уже много десятилетий он – одна из самых ярких звезд на небосводе культурной жизни не только столицы, но и всей нашей страны. «Ленком» – это всегда поиск, искренность, вдохновение, новаторство, и зритель всегда отвечает любовью и благодарностью», – сказал президент в ходе церемонии.

Другая звезда Героя Труда досталась главному тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, который станет третьим спортивным тренером-героем труда России.

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола, а также самым титулованным российским тренером по игровым видам спорта. В данный момент занимает должность вице-президента Всероссийской федерации волейбола.

Еще одна медаль была вручена гендиректору АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгению Дронову. Владимир Путин заявил, что Дронов внес значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, в развитие отечественной промышленности.

«Туляк, сын фронтовика, он шаг за шагом прошел путь от мастера цеха до генерального директора Тулмашзавода, постиг все тонкости предприятия – сложного организма со своими производственными проблемами, чувствительными для людей социальными задачами», – сказал президент.

Он подчеркнул, что под руководством Дронова «в последние годы освоен выпуск современных образцов военной техники, которые поступают на вооружение армии и флота, а сам завод вновь и вновь доказывает конкурентоспособность своей продукции, свою готовность работать на высочайшем технологическом уровне».

Также награды вручены проходчику подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александру Куличенко и профессору «Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова» Галине Савельевой, передает РИА «Новости».

Звание «Героя труда» было установлено в России в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.