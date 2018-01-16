В КПРФ рассказали о планах подключить Анпилова к выборной кампании

В КПРФ хотели подключить лидера движения «Трудовая Россия» Виктора Анпилова к выборной кампании кандидата в президенты Павла Грудинина, в партии соболезнуют в связи с кончиной политика, заявил первый зампред ЦК партии Иван Мельников.

«У нашей партии с Виктором Ивановичем Анпиловым в разные времена были разные отношения. Но в последнее время мы снова сблизились, планировали подключить его к выборной кампании Павла Грудинина, он был готов поработать», – передает РИА «Новости» слова Мельникова.

Он также выразил соболезнования по поводу кончины лидера движения «Трудовая Россия».



«Мы скорбим по нему как по искреннему и пламенному политику, которого родили сложные 90-е годы. Он войдет в историю как яркий оратор и боец за советские идеалы», – рассказал Мельников.



Депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов также выразил соболезнования близким скончавшегося лидера движения «Трудовая Россия» Виктора Анпилова, назвав его патриотом.



«Я соболезную родным, близким, друзьям, товарищам. Он по большому счету был патриот. Патриот именно из простой среды», – сказал Харитонов.



Напомним, лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался поздно вечером понедельника, 15 января в результате обширного инсульта.