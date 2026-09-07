  • Новость часаМирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    Фицо выразил надежду, что Германия не начнет войну с Россией из-за успехов АдГ
    Ученые нашли опасных паразитов почти в каждом обследованном тунце
    Российские дроны «Герань» уничтожили украинские фуры с беспилотниками
    Гипермаркет в Мариуполе сгорел после атаки украинских беспилотников
    Латвия запланировала ввести пошлины в 300% на транзит зерна из России
    ВСУ начали использовать образ княгини Ольги для вербовки женщин в армию
    Трамп опубликовал карту с Кубой и Канадой в составе США
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    37 комментариев
    7 сентября 2026, 23:47 • Новости дня

    ЕСПЧ принял жалобу Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы фигуристки Камилы Валиевой на решения, принятые Спортивным арбитражным судом (CAS) и Федеральным судом Швейцарии в связи с ее делом о якобы нарушенных антидопинговых нормах.

    Валиева заявила, что CAS не в достаточной мере учел ее статус защищенного лица в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом, санкции не соответствовали ее возрасту. Она подчеркнула, что была нарушена конфиденциальность разбирательства, передает РИА «Новости».

    Также она пожаловалась на ограниченную проверку решения CAS судом Швейцарии. Кроме того, по ее мнению, в суде было сознательно скрыто доказательство, которое могло бы решить дело в ее пользу и подтверждало версию о возможности заражения запрещенным препаратом через десерт.

    Помимо жалобы Валиевой ЕСПЧ зарегистрировал обращения триатлонистки Елены Даниловой и прыгуна в высоту Александра Шустова. Аналогичные жалобы подали также биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Валиевой компенсацию после отклонения ее апелляции в швейцарском суде.

    Федеральный верховный суд Швейцарии отказал в удовлетворении апелляции фигуристки, оставив в силе решение CAS о дисквалификации.

    В 2024 году CAS решил дисквалифицировать Валиеву на четыре года за якобы нарушение антидопинговых правил.

    7 сентября 2026, 10:57 • Новости дня
    Головин: «Единая Россия» создает равные возможности для развития молодежи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин подчеркнул важность создания равных условий для развития молодежи во всех регионах страны.

    Народная программа партии включает меры по расширению доступности культурных, творческих и спортивных учреждений для молодежи, в том числе с ограничениями по здоровью, передает сайт ЕР. Особое внимание уделяется малым городам и сельской местности.

    «Справедливость в возможностях развития – то, чему мы должны уделять особое внимание. Нельзя допустить, чтобы сохранялся разрыв между городскими и сельскими территориями в доступе к дополнительному образованию, спорту и творчеству. Необходимо создавать равные условия для всех молодых людей России, где бы они ни жили», – заявил Владислав Головин в ходе поездки в Волгоградскую область.

    Герой России также отметил проницательность современной молодежи, которая не приемлет принуждения. По его словам, важно предоставить молодым людям право самостоятельного выбора пути развития, будь то участие в Юнармии, спорт, творчество или наука.

    Главной задачей партии и своей личной целью спикер назвал формирование гармонично развитого поколения. Он подчеркнул необходимость объединения патриотического воспитания с всесторонним развитием каждого ребенка для обеспечения будущего страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Владислав Головин сообщил о планах партии обеспечить равные образовательные возможности для детей из всех регионов.

    В конце августа политик анонсировал открытие 12 новых школ для одаренных детей по Народной программе «Единой России».

    Чуть ранее Герой России пообещал поддержку молодым специалистам на старте карьеры.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России торговать за бусы вместо долларов

    Лавров: Россия не против использования доллара, но не намерена торговать за бусы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова использовать доллар в расчетах, однако при невозможности этого страна не станет торговать за бусы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, Лавров отметил необходимость отказа от механизмов и валют, навязанных западной моделью глобализации, передает РИА «Новости».

    «Мы не против доллара, от доллара мы не отказывались. Нам отказали в долларе. И что же, хотят, чтобы мы теперь сидели и на бусы обменивали то, что нам нужно? Нет, так не будет», – сказал он.

    Министр подчеркнул, что заявления о справедливой экономической системе оказались забыты, как только появилась потребность наказать Россию.

    Торговля за бусы является символом западной колонизации, когда колонизируемые народы получали за свои богатства безделушки.

    Ранее министр иностранных дел России указал на невиданные масштабы злоупотребления положением доллара со стороны США.

    Глава МИД обвинил американскую администрацию в превращении этой валюты в оружие против неугодных стран.

    Из-за подобных действий Москва начала вынужденный поиск альтернативных международных платежных платформ.

    Комментарии (27)
    8 сентября 2026, 00:01 • Видео
    Выборы в Германии шокировали всю Европу

    Выборы в Саксонии-Аахальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»

    «Шведских демократов» обвинили в возможных связях с Россией

    В Швеции произошел политический скандал из-за «связей с Россией»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон обвинила премьера Ульфа Кристерссона в бездействии на фоне обвинений в связях чиновницы «Шведских демократов» с Россией.

    Скандал разгорелся после публикации неправительственной организации Expo от 3 сентября: по ее данным, сотрудница партии «Шведские демократы» Полина Малаберг на протяжении десяти лет продвигала прокремлевские нарративы, поддерживала связи с российской государственной структурой в Швеции и приводила родственников из России на территорию парламента. Малаберг ранее занимала должности, связанные с парламентскими комитетами по вопросам ЕС, и до сих пор работает в партии, пишет Politico.

    Партнер Малаберг Густав Геллербрант – высокопоставленный госслужащий и член «Шведских демократов», который возглавляет координационный офис партии внутри правительства и служит связующим звеном между партией и правящей коалицией премьера Ульфа Кристерссона. Сам Геллербрант не обвиняется в связях с Россией, однако Магдалена Андерссон считает, что его отношения с Малаберг ставят под вопрос допуск к секретной информации.

    Кристерссон заявил, что Малаберг должна быть уволена, если обвинения подтвердятся, отметив, что «в Швеции нет места людям, которые продвигают пророссийские нарративы и работают в парламенте». Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон признал, что партия не знала о прокремлевских публикациях Малаберг и намерена разобраться в ситуации.

    Андерссон считает эти ответы недостаточными и требует объяснить, когда канцелярия премьера узнала о проблеме и какая информация была передана самому Кристерссону. Она также обвинила правительство в давлении на журналистов и НКО, которые критикуют его действия, включая угрозы лишения госфинансирования.

    Выборы в Швеции пройдут 13 сентября, а по опросам, Социал-демократическая партия Андерссон лидирует, хотя разрыв с правым блоком Кристерссона сокращается. Если победит действующий премьер, «Шведские демократы» впервые войдут в правительство. Андерссон также высказалась за жесткую миграционную политику и использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скандал вокруг супруги премьера Швеции Ульфа Кристерссона, пытавшейся нанять бесплатных работников для ремонта поместья, привел к резкому падению рейтингов правящей коалиции перед сентябрьскими выборами.

    Глава военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что кризис в отношениях с Москвой носит затяжной и структурный характер.

    Ранее правительство Швеции инициировало создание собственной службы внешней разведки для анализа российских угроз.

    Комментарии (5)
    7 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете

    МИД: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге

    Россия закрыла генконсульство Германии в Петербурге и культурные центры имени Гете
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти приняли решение прекратить работу немецкого дипломатического представительства и культурных центров имени Гете в качестве ответной меры на недружественные действия Берлина, сообщили в МИД.

    Российское внешнеполитическое ведомство объявило о жестких ответных мерах в отношении дипломатических структур ФРГ, говорится в сообщении на сайте МИД. Причиной стало закрытие российского генконсульства в Бонне и Русского дома науки и культуры в Берлине.

    Согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге официально отозвано. Представительство обязано полностью свернуть свою деятельность не позднее 18 сентября 2026 года. К этой же дате все сотрудники дипмиссии должны покинуть территорию страны.

    Кроме того, закрываются культурные центры имени Гете. Их командированному персоналу предписано выехать до 13 сентября. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новый виток эскалации двусторонних отношений полностью лежит на правительстве Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил о прекращении культурного присутствия ФРГ в нашей стране.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев анонсировал скорые ответные шаги Москвы.

    Комментарии (8)
    7 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    В Сбербанке раскрыли главные слова-маркеры телефонных мошенников

    Сбербанк: Мошенники часто пугают жертв уголовной ответственностью и силовиками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Телефонные мошенники часто манипулируют жертвами, используя аббревиатуры силовых ведомств и угрозы уголовного преследования, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

    «Что касается стоп-фраз и слов. Могу отметить такие: «ВСУ», «ФСБ», «МВД», «деньги в опасности», «грозит уголовная ответственность», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Топ-менеджер банка добавил, что в мошеннических схемах также часто фигурируют упоминания безопасных счетов, кодов из СМС, данных карт и необходимости срочно перевести средства. Кузнецов посоветовал при малейших подозрениях немедленно прерывать разговор, чтобы избежать риска быть втянутым в обман.

    Явным признаком мошенничества является ситуация, когда собеседник, инициировавший контакт, начинает торопить, запугивать и сводить тему к финансам. По данным Банка России, за первую половину года преступники пытались украсть у граждан около 3,7 трлн рублей, однако реальный ущерб составил менее 15 млрд рублей, что равняется примерно 0,4% от первоначальной суммы.

    В прошлом месяце телефонные мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей с помощью угроз об уголовной ответственности.

    Немногим ранее злоумышленники выманили у жительницы Подмосковья сбережения под предлогом предотвращения перевода средств на поддержку ВСУ.

    Ранее Кузнецов для защиты от аферистов советовал россиянам немедленно прекращать разговор с подозрительными незнакомцами.

    Комментарии (14)
    7 сентября 2026, 01:51 • Новости дня
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    Национальный архив Финляндии закрыл доступ к материалам из России до 9999 года
    @ Michael Nitzschke/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Национальный архив Финляндии ограничил доступ к полученным из России историческим материалам до 9999 года, сообщает гостелерадиокомпания Yle.

    «По закону Национальный архив обязан содействовать научным исследованиям. Однако сейчас доступ к материалам из России, приобретенным за миллион евро, ограничен строже, чем это было прописано в соглашениях», – сообщает Yle.

    Теперь ознакомиться с историческими материалами, например рисунками начала XX века с видами крепости Свеаборг, можно исключительно в контролируемых условиях.

    Финские ученые из Хельсинки, Турку и Тампере выражают серьезную тревогу за будущее исторической науки в стране. Эксперты опасаются, что из-за новых запретов заниматься исследовательской деятельностью станет значительно сложнее.

    Многие академики отказываются публично комментировать ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения условий работы.

    «Сообщается, что ограничение действует с осени 2022 года до конца 9999 года», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин раскритиковал закрытие музея Владимира Ленина в финском городе Тампере.

    Силы обороны страны назвали Россию главной военной угрозой до 2040 года.

    Комментарии (12)
    7 сентября 2026, 12:02 • Новости дня
    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо

    Политолог Рар: Западная демократия не прижилась на землях бывшей ГДР

    Рар: Партия Мерца на выборах потерпела политическое Ватерлоо
    @ Matthias Schrader/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты выборов в парламент в Саксонии-Анхальт показали, что на востоке ФРГ растет отчуждение между элитами и обществом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. По его мнению, системные партии попытаются создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии», но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт».

    «Минувшее воскресенье стало черным днем для либеральной демократии в Германии», – отметил германский политолог Александр Рар. По его оценкам, итоги выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт показали, что на востоке страны люди больше не верят традиционным партиям, а отдают предпочтение радикальной альтернативной силе.

    «Демократия западногерманского образца не приживается в восточных землях даже спустя 35 лет после объединения. Восточные немцы – а такие настроения фиксируются не только в Саксонии-Анхальт, но и в других землях бывшей ГДР – хотят другой политики, нежели жители Западной Германии. Впрочем, надо признать: за «Альтернативу для Германии» (АдГ) все чаще голосуют и в «старых» землях. Мне кажется, идет отчуждение между правящими элитами и простым обывателем», – рассуждает собеседник.

    Говоря о результатах Христианско-демократического союза (ХДС) – партии канцлера Фридриха Мерца – политолог подчеркнул: политическое объединение «потерпело политическое Ватерлоо». По прогнозам Рара, призывы к Мерцу уйти в отставку будут усиливаться. «Внутри правящей партии начнется разброд: одни будут говорить, что ХДС должен начать диалог с АдГ, другие – что традиционным партиям нужно удерживать власть силой, даже нарушая демократические принципы, и ни в коем случае не допустить «Альтернативу» в земельное правительство», – добавил он.

    «Поскольку Дональд Трамп условно поддерживает АдГ, в Берлине сложилось мнение, что американская администрация не против «смены режима» в ФРГ. Но правящие элиты Германии будут этому сопротивляться. Впереди – радикализация общества, множество баталий с неопределенным исходом», – считает аналитик.

    Пока же все системные партии попытаются в Саксонии-Анхальт создать коалицию против прихода к власти «Альтернативы для Германии». «Но решающий голос – за «Союзом Сары Вагенкнехт»: ее партия перепрыгнула пятипроцентный барьер. Я не исключаю, что Вагенкнехт поддержит правительство АдГ», – отметил политолог.

    По его мнению, на предстоящих выборах в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине ситуация будет иной, чем в Саксонии-Анхальт. «Там позиции левых партий еще достаточно прочны, чтобы предотвратить абсолютное большинство АдГ. Но опять все решит партия Сары Вагенкнехт: если одновременно усилятся позиции ССВ и АдГ, возможно все», – заключил Рар.

    Напомним, в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) одержала самую крупную победу в своей истории на региональных выборах. Согласно предварительным официальным результатам избирательной комиссии земли, фракция набрала 43,8% голосов избирателей (+23% по сравнению с выборами 2021 года).

    Противоположная ситуация у Христианско-демократического союза (ХДС). Результаты партии оказались ниже исторического минимума 1998 года: тогда она получила 22% голосов, а сейчас – лишь 17,2%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заняла третье место, ее поддержали 9,3% избирателей. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%.

    В ландтаг проходит также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Примечательно, что Свободная демократическая партия (СвДП), состоявшая в правящей коалиции вместе с ХДС и СДПГ, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер – у нее лишь 2,6%. На этом фоне глава регионального отделения Лидия Хюскенс объявила об отставке.

    Правом голоса в Саксонии-Анхальт обладали около 1,7 млн человек. Явка была рекордной для региона со времени объединения Германии – проголосовали около 77,8% избирателей.

    Премьер-министр земли и кандидат от ХДС Свен Шульце признал поражение и поздравил АдГ с победой. Однако, как отмечает ZDF, несмотря на успех правых, создание единоличного кабинета министров пока остается под вопросом. Дело в том, что АдГ не получает абсолютного большинства, у нее 39 мест из 83, у ХДС – 15, СДПГ, «Зеленых» и «Левых» – по восемь, «Союза Сары Вагенкнехт» – пять.

    Тем не менее сопредседатель «Альтернативы» Алис Вайдель назвала результаты выборов «историческими» и заявила о мандате на создание правительства. Как партия будет управлять в Саксонии-Анхальт – «путем поддержки правительства меньшинства или в рамках коалиции – это еще предстоит увидеть», отметила она.

    Вместе две оппозиционные силы – АдГ и ССВ – могут получить 44 мандата, обеспечив себе большинство. Однако сопредседатель партии Сары Вагенкнехт Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, передает Axios. На этом фоне Зигмунд допустил, что ему удастся убедить некоторых депутатов сменить партию. По его оценкам, переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии.

    «Несмотря на то, что «Альтернатива для Германии» не получила абсолютного большинства, она одержала победу, набрав 44% голосов и нанеся сокрушительное поражение консерваторам канцлера Фридриха Мерца, что отражает глубокую непопулярность правящей коалиции Германии в условиях раскола политической обстановки», – констатирует Reuters. По прогнозам Bloomberg, Мерцу придется столкнуться с последствиями того, что ХДС показал «худшие результаты, чем ожидалось».

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты ранее отмечали, что земельные выборы способны не только изменить расстановку сил на востоке страны, но и усилить давление на канцлера внутри собственной партии.

    Комментарии (5)
    7 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Акции «Евротранса» рухнули на фоне сообщений о задержании топ-менеджеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки топливной компании «Евротранс» резко снизились после сообщений о дефолте и задержании председателя совета директоров Игоря Мартышова по делу о хищениях.

    Во время основной торговой сессии на Московской бирже бумаги ПАО «Евротранс» потеряли более 6% стоимости, передает ТАСС. К середине дня падение немного замедлилось, цена составила 28,9 рубля за акцию.

    Ранее организация допустила дефолт по всем десяти выпускам облигаций. Представители сети АЗС объяснили невыплату купонного дохода временной нехваткой свободных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

    Напомним, правоохранители задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и топ-менеджеров компании «Евротранс» по делу о хищении топлива.

    Фигурантам уголовного дела грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом.

    В конце августа Федеральная антимонопольная служба инициировала разбирательство в отношении сети автозаправок «Трасса» из-за завышения стоимости бензина.

    Комментарии (2)
    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного, в окружении остаются около 1,7 тыс. боевиков, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

    В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

    В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

    Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

    Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.

    Комментарии (3)
    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

    Комментарии (4)
    7 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.

    На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%, на третьем – Социал-демократическая партия Германии с 9,3%, передает РИА «Новости».

    За ними расположились «Зеленые» и «Левая» партия, получившие 8,9% и 8,6% голосов соответственно.

    Пятипроцентный избирательный барьер удалось преодолеть и «Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который набрал 5,3%.

    В выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Голосование прошло в воскресенье, явка избирателей составила 77,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель по итогам голосования заявила о праве партии сформировать правительство региона.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.

    Комментарии (8)
    7 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков задержан по делу о хищении топлива
    Экс-замглавы ГУ МВД по Подмосковью Мальков задержан по делу о хищении топлива
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшего замначальника ГУ МВД по Подмосковью Сергея Малькова задержали по делу о хищении моторного топлива вместе с другими экс-сотрудниками полиции и топ-менеджерами компании «Евротранс», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Как указала Волк в Max, бывший заместитель начальника ГУ МВД по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков задержан по подозрению в хищении моторного топлива.

    «Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. В настоящее время они, а также Мартынов задержаны по ст. 91 УПК РФ», – написала она.

    Помимо Малькова, по делу проходят экс-начальник ФКУ ЦХиСО подмосковного главка полковник Алексей Суяров, бывший руководитель отдела того же центра подполковник Анна Левина и три топ-менеджера ПАО «Евротранс». Следствие намерено ходатайствовать об аресте бывших полицейских. Мероприятия проводились силами ГУСБ и ГУЭБиПК МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антимонопольное ведомство заподозрило компанию «Евротранс» в необоснованном завышении стоимости топлива.

    Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу Виталия Лаврищева.

    Сотрудники ГУЭБиПК МВД России задержали бывшего чиновника Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о мошенничестве.

     

    Комментарии (6)
    7 сентября 2026, 06:31 • Новости дня
    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Резаи: Иран создаст зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран намерен объявить о создании новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа», – сообщает Press TV.

    По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что судоходство через Ормузский пролив полностью закрыто.

    США признали снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

    Комментарии (0)
    7 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС

    Ульрих Зигмунд допустил переход членов ХДС в партию «Альтернатива для Германии»

    АдГ намекнула на переход политиков из ХДС
    @ IMAGO/MARVIN MOEBIUS/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд допустил переход отдельных членов Христианско-демократического союза в его партию.

    Речь идет о заявлении лидера саксонско-анхальтской «Альтернативы для Германии» Ульриха Зигмунда, который стал победителем выборов в этой федеральной земле. Политик намекнул, что в ряды его партии могут перейти представители Христианско-демократического союза, недовольные текущей политикой своего руководства, сообщает RTL.

    Зигмунд заявил, что переход отдельных членов ХДС в АдГ вполне возможен на фоне внутренних противоречий в консервативном лагере Германии. По его словам, часть христианских демократов разделяет позиции его партии по ключевым вопросам внутренней политики.

    Выборы в Саксонии-Анхальт показали рост поддержки АдГ, что усилило позиции партии на федеральном уровне. Заявление Зигмунда прозвучало на фоне обсуждения возможного сближения консервативных сил Германии перед следующими выборами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экзитполы на выборах в Саксонии-Анхальт показали лидерство «Альтернативы для Германии» с результатом около 44,5% голосов.

    Кандидат от АдГ Ульрих Зигмунд ранее заявлял избирателям, что партия не уйдет с политической арены даже без абсолютного большинства.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне голосования признавал, что не спекулирует о последствиях возможной победы правых.

    Комментарии (3)
    Главное
    Режим ЧС муниципального характера введен в Перми после повреждения дома БПЛА
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности
    Глава «АвтоВАЗа» назвал главную задачу концерна на ближайшие годы
    Цена барреля нефти Brent впервые с июля превысила 98 долларов
    На Украине заблокировали YouTube-каналы Киркорова, Долиной и Валерии
    Мировое время решили отвязать от физического вращения Земли
    Экс-гендиректора «Формулы-1» Экклстоуна задержали за незаконный провоз оружия

    Финансовые авантюры США обогащают Британию

    Нидерланды присоединились к процессу вывода своих золотых резервов из Соединенных Штатов Америки. Десятки тонн драгоценного металла перемещены из США, но не на территорию самих Нидерландов, а в Лондон. Почему Амстердам принял именно такое решение и что оно значит для США, Британии и мировой финансовой системы в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Пауза в переговорах ухудшила дела Украины

    В Кремле назвали конструктивной и доверительной беседу президента России Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. А ситуация для Украины, как и для ее спонсоров, за период паузы в переговорах стала только хуже. По словам экспертов, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России. Подробности

    Перейти в раздел

    Подавление Starlink становится достижимой задачей

    В России найден способ подавления неуязвимой до последнего времени спутниковой системы Starlink. Как устроена новая система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», какими словами оценивает ее противник и что нужно сделать для того, чтобы данный комплекс стал обязательным элементом антидронной ПВО России? Подробности

    Перейти в раздел

    Саксония-Анхальт начала преображение Европы

    Попытка правящей элиты Германии повлиять на земельные выборы за счет антироссийской кампании провалилась. На голосовании в парламент Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу, а Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца показал худший для себя результат. Что значат итоги выборов и кто теперь сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Германии шокировали всю Европу

      Выборы в Саксонии-Аахальт завершились триумфом «Альтернативы для Германии» (АдГ) и позором партий власти. Сопредседатель АдГ Тино Хрупалла призвал к восстановлению отношений с Россией, а канцлер Фридрих Мерц посыпает голову пеплом. Чего теперь ждать?

    • Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

      Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации