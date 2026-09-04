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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как в японском языке появилось слово «капитуляция»

    3 сентября 1945 года поставило точку в военном противостоянии России и Японии. Для Советского Союза маньчжурская операция завершилась победой на всех фронтах – военном, моральном, геополитическом. Это была молниеносная война – но не локальная и вовсе не легкая.

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    4 сентября 2026, 09:28 • Новости дня

    Корейцы в шутку назвали Владивосток ближайшей Европой

    Глава корейского культурного центра Гон Пак назвал Владивосток ближайшей Европой

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, граждане Южной Кореи активно интересуются туризмом в России и в шутку называют столицу Приморья самым близким европейским городом, отметил полномочный министр, советник и глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак.

    Глава культурного центра Республики Корея в Москве Чжун Гон Пак рассказал о популярности российских маршрутов среди своих соотечественников, передает РИА «Новости».

    По его словам, туристы из азиатской страны очень хотят путешествовать по России.

    «В последнее время среди корейцев много тех, кто хочет путешествовать. К сожалению, между нами в последнее время нет прямых рейсов. Представляете, до ковида почти 300 тыс. людей приезжали на Дальний Восток. У нас есть смешное высказывание: самая близкая Европа для нас – это Владивосток», – отметил господин Пак.

    Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне во Владивостоке пришвартовалось пассажирское судно южнокорейской компании Duwon Shipping.

    Оргкомитет ВЭФ анонсировал прибытие на текущий форум делегации из Республики Корея.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

    3 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечит реализацию поручений президента по Дальнему Востоку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» возьмет под контроль выполнение поручений президента по стратегическому развитию Дальнего Востока на ближайшие десять лет, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    Выступление главы государства на Восточном экономическом форуме обозначило переход региона к новому этапу стратегического развития на ближайшее десятилетие, сообщается на сайте «Единой России».

    «Теперь наша цель – связать экономический рост с качеством жизни и сделать преобразования территорий системными. «Единая Россия» обеспечит законодательное сопровождение поручений президента и возьмёт на партийный контроль их выполнение в регионах», – заявил Якушев.

    Политик отметил, что единый преференциальный режим, стартующий в 2027 году, потребует снижения административных барьеров. Расширение доступа бизнеса к госзакупкам через маркетплейсы сделает рынок более открытым. В сфере градостроительства ожидается переход от точечной застройки к комплексному развитию территорий.

    Мастер-планы и крупные инфраструктурные проекты должны формировать единую систему, улучшающую городскую среду. Продление повышенных выплат при рождении третьего ребенка до 2030 года подчеркивает важность создания комфортных условий для семей, заключил Владимир Якушев.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства предложил продлить повышенные выплаты многодетным семьям макрорегиона до 2030 года.

    Российский лидер обозначил ключевые направления для кардинального увеличения инвестиций.

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    3 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком

    Кожемяко: Встреча Путина с тигром – хороший знак

    Губернатор Приморья назвал встречу Путина с тигром хорошим знаком
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Южное Приморье лично встретил тигра, что является хорошим знаком, заявил губернатор края Олег Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.

    Кожемяко на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума отметил значительный вклад главы государства в сохранение редкого хищника, передает РИА «Новости». Популяция тигра в Приморье увеличилась до 550-600 особей благодаря поддержке президента, отметил он.

    «За эти годы, благодаря усилиям в том числе и со стороны президента, той поддержке, которую выполняет сейчас АНО «Тигр», мы подняли до 550-600 особей в Приморском крае, что само по себе говорит о том, что его можно встретить в дикой природе. Он хозяин этого места, он хозяин тайги», – подчеркнул Кожемяко.

    Губернатор также напомнил о сложной ситуации в начале двухтысячных годов, когда в регионе процветало браконьерство, хищников массово отстреливали ради продажи шкур. Он добавил, что встреча Владимира Путина с тигром в одном из районов Южного Приморья является хорошим знаком, так как президент внес огромный вклад в восстановление популяции.

    Напомним, на пленарном заседании форума во Владивостоке президент России поделился историей о встрече с диким хищником.

    Глава государства пообещал уделить особое внимание сохранению амурского тигра.

    Ранее российский лидер рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в восстановлении популяции этих животных.

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    3 сентября 2026, 17:30 • Видео
    СБУ против ГУР. Чья возьмет?

    Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    3 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде

    Эксперт Котляр: Сокращение безвиза в Таиланде затронет узкий сегмент россиян

    Турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде
    @ Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Возвращение Таиланда к 30-дневному безвизовому режиму не отразится на обычных российских туристах и станет неудобным лишь для узкого сегмента «зимовщиков» и удаленных работников, которым разумнее заранее оформить подходящий визовый статус, сказала газете ВЗГЛЯД основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, комментируя сворачивание королевством расширенного безвизового въезда.

    Власти Таиланда сократили срок действия виз для граждан России и еще 90 стран с 60 до 30 дней. Для некоторых стран, например, Узбекистана, отменили безвиз и вернули визы. Также появилось ограничение на въезд через сухопутные пункты – не более двух раз в год, при этом въезд через аэропорты ограничиваться не будет.

    «Я бы прежде всего не рассматривала это решение как какой-то специальный шаг Таиланда в отношении российских туристов. Изменения значительно шире и касаются большого числа стран. Таиланд фактически сворачивает расширенный 60-дневный безвизовый режим, который вводился в 2024 году для стимулирования туризма, и возвращается к более жесткой визовой системе. В отношении России продолжает действовать двустороннее соглашение, предусматривающее 30 дней без визы», – говорит Котляр.

    Она напоминает, что сами тайские власти среди причин пересмотра называли вопросы безопасности, случаи злоупотребления безвизовым режимом, экономические интересы, принцип взаимности и желание привести довольно разросшуюся систему различных визовых льгот к более понятной модели. Поэтому она призывает не искать в данном решении какого-то политического сигнала именно в адрес России.

    «На обычном российском туристическом потоке это, на мой взгляд, существенно не скажется. Большинство туристов из России приезжают в Таиланд на 10–14 дней, максимум на несколько недель. Для них практически ничего не меняется. Таиланд остается одним из ключевых зимних направлений: большой объем перевозки, понятный продукт, огромное количество отелей в разных ценовых категориях, развитая инфраструктура. Я не вижу оснований ожидать из-за этого заметного падения классического туристического спроса», – рассуждает собеседница.

    А вот для тех, кто привык уезжать в Таиланд на несколько месяцев и фактически там зимовать, правила действительно становятся менее удобными, замечает эксперт. Но здесь важно разделять туриста и человека, который живет в стране месяцами и работает оттуда удаленно. Постоянные визараны (короткие поездки в соседнюю страну, чтобы пересечь границу и обнулить срок легального безвизового пребывания) вообще сложно считать нормальной долгосрочной миграционной стратегией. Таиланд последние годы последовательно предлагает для таких людей отдельные визовые инструменты.

    В частности, продолжает она, существует Destination Thailand Visa (DTV), рассчитанная в том числе на digital nomads – «цифровых кочевников» – удаленных работников и фрилансеров. Она выдается на пять лет, является многократной и позволяет находиться в стране до 180 дней за один въезд. Есть и обычные туристические визы для более длительных поездок. Поэтому тем, кто действительно планирует провести в Таиланде всю зиму, сейчас разумнее заранее подобрать подходящий визовый статус, а не строить жизнь вокруг ежемесячных выездов через границу.

    «Поэтому для российского туристического рынка я не вижу здесь никакой катастрофы. Для обычного отпуска 30 дней более чем достаточно. Изменения почувствует довольно узкий сегмент «зимовщиков» и удаленных работников, и им придется просто перейти от бесконечных визаранов к нормальному визовому оформлению», – заключила Котляр.

    В мае власти Таиланда объявили о возвращении к прежней визовой политике и сокращении срока безвизового пребывания для большинства иностранцев, включая россиян, обратно до 30 дней. Уточняется, что кабинет министров решил отменить 60-дневный безвизовый режим более чем для 90 стран и вернуться к прежним критериям. Среди причин пересмотра ранее называли случаи злоупотребления статусом со стороны туристов и рост правонарушений среди иностранцев.

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    3 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»

    Путин заявил о скором запуске нефтепровода к терминалу бухты Север

    Путин сообщил о скором запуске арктического нефтепровода «Восток Ойл»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин анонсировал скорый запуск магистрального нефтепровода «Восток Ойл» к новому терминалу в бухте Север и отгрузку первой партии сырья.

    Глава государства выступил с заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

    В ближайшее время масштабный проект начнет полноценную работу.

    «На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Накануне глава государства открыл несколько новых промышленных объектов на Дальнем Востоке.

    Российский лидер также провел во Владивостоке рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

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    3 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде сократили до 30 дней

    МИД сообщил об отмене 60-дневного безвизового режима для россиян в Таиланде

    Срок безвизового пребывания россиян в Таиланде сократили до 30 дней
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней, сообщил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.

    Срок безвизового нахождения россиян на территории Таиланда сократится до 30 дней с 15 сентября, передает РИА «Новости».

    «Для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в Таиланде до 30 дней без оформления виз. Также граждане России могут, как и туристы из других стран, находясь по безвизовому штампу в стране, обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде», – пояснил генеральный директор консульского департамента МИД Таиланда Мангкон Пратхумкео.

    Дипломат подчеркнул, что данное соглашение имеет статус международного права и обладает приоритетом над внутренними подзаконными актами. Ранее министерство внутренних дел королевства опубликовало в официальном вестнике Royal Government Gazette постановление об отмене 60-дневного безвизового режима и возвращении к 30-дневному сроку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания туристов до 30 дней.

    Кабинет министров королевства отменил 60-дневный режим для граждан более 90 стран.

    Консульский департамент МИД азиатской страны опубликовал соответствующие разъяснения новых визовых правил.

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    3 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    Путин потребовал развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал перерабатывать добываемые на Дальнем Востоке и в Арктике ресурсы непосредственно в регионах их добычи.

    «Хочу акцентировать внимание: добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте, именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике», – заявил глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Речь идет о металлургических, газо- и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и т. д., чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации, формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов», – отметил российский лидер.

    Кроме того, Россия планирует развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на севере и востоке страны. Глава государства подчеркнул, что для формирования высокотехнологичных отраслей будущего необходимо укреплять ресурсную базу, используя при этом экологически чистые технологии.

    «Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу - ресурсную базу», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел во Владивостоке совещание по вопросам социально-экономического развития дальневосточных и арктических регионов.

    Российский лидер призвал активно развивать огромные пространства Дальнего Востока и Арктики.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных предприятий.

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    3 сентября 2026, 10:19 • Новости дня
    Путин назвал встреченного в лесу тигра хозяином тайги

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума во Владивостоке поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником во время поездки по региону.

    Глава государства рассказал о проведенных на Дальнем Востоке днях, передает РИА «Новости». Выступая перед участниками мероприятия, он вспомнил недавнюю поездку по местным лесам.

    «Но знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной. Хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», – отметил политик.

    Кроме того, он указал на важность защиты чувствительных природных зон. Российский лидер подчеркнул необходимость беречь озеро Байкал, реки Амур и Лена, а также сохранять популяции дальневосточных леопардов и других редких животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России рассказал о глубокой заинтересованности многих стран мира в сохранении популяции тигров.

    Ранее глава государства выразил благодарность Таджикистану за переданных России снежных барсов.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме российский лидер назвал уссурийского тигра самым большим в мире.

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    3 сентября 2026, 13:58 • Новости дня
    Вице-премьер КНР назвал Китай крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян заявил, что Пекин прочно закрепил за собой статус крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России.

    «Китай прочно занимает место крупнейшего торгового партнера Дальнего Востока России», – сказал вице-премьер на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По словам Дин Сюэсяна, высокотехнологичная продукция КНР пользуется широкой популярностью среди российских потребителей. При этом качественная сельскохозяйственная продукция из России регулярно появляется на столах китайских граждан.

    Кроме того, Пекин готов сотрудничать с Москвой по совместному плану в сфере инвестиций. Китайская сторона намерена надлежащим образом реализовывать новую редакцию плана инвестиционного сотрудничества и обновленное соглашение о взаимной защите капиталовложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

    Российский лидер спрогнозировал достижение новых исторических максимумов во взаимной торговле с Пекином по итогам года.

    В мае первый вице-премьер Денис Мантуров обсудил с китайским коллегой ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

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    3 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    «Газпром межрегионгаз» спрогнозировал рост поставок газа на Дальний Восток

    Tекст: Ольга Иванова

    К 2030 году объем поставок природного газа на Дальний Восток увеличится в четыре раза, достигнув 15,7 млрд кубометров, сообщили в «Газпром межрегионгазе».

    Объем поставок газа на Дальний Восток к 2030 году увеличится в четыре раза и достигнет 15,7 млрд кубометров, передает РИА «Новости». Такой прогноз представили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз» на полях Восточного экономического форума.

    «Этот показатель более чем в четыре раза превысит объем поставок 2025 года, что подтверждает колоссальный потенциал развития Дальнего Востока», – отметили в организации. Увеличение объемов станет возможным в том числе благодаря реализации программы газификации.

    За первые восемь месяцев 2026 года компания зафиксировала рост поставок природного газа по России. Основным драйвером стал Дальний Восток, где показатель вырос на 12,7%. Как пояснили в компании, такой рост обеспечивается программой развития газоснабжения, которая дает импульс промышленности и частному сектору.

    В текущем году в макрорегионе уже введены в эксплуатацию крупные промышленные объекты. В Хабаровском крае заработал комбинат «Амур минералс». В сентябре газ начнут потреблять Находкинский завод минеральных удобрений и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер выразил уверенность в своевременном выполнении программы газификации России.

    Президент Владимир Путин призвал первоочередно решать проблемы газоснабжения новых дальневосточных предприятий.

    Глава государства согласился принять участие в запуске Амурского газохимического комплекса.

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    3 сентября 2026, 13:14 • Новости дня
    Чекунков: Новые предприятия станут катализатором развития Дальнего Востока

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал об ускоренном развитии Дальнего Востока благодаря запуску новых предприятий и принятию долгосрочной стратегии.

    Дальний Восток развивается в полтора раза быстрее, чем страна в целом, передает РИА «Новости».

    «Мы набрали хороший темп. Дальний Восток в полтора раза быстрее развивался, чем страна в среднем. И как раз те предприятия, которые запущены, они будут служить катализатором следующего рывка», – сказал министр журналистам после выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ.

    В качестве примера он привел гигантские горнодобывающие предприятия, которые уже начали работать. Сейчас они подходят к этапу принятия решения о более глубокой переработке, что напрямую зависит от наличия энергетики.

    Уже принята программа развития энергетики на 50 лет вперед. Когда бизнес получит гарантию строительства атомной электростанции, он начнет инвестировать в строительство и переработку. По словам министра, запущен позитивный цикл, который будет сложно остановить.

    Правительство приняло новую стратегию развития Дальнего Востока, основанную на перезапуске экономики. Сквозной темой выступления президента были технологии, самодостаточность и будущее, которое регион строит на своих традиционно сильных столпах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о значительном экономическом подъеме Дальнего Востока.

    На полях Восточного экономического форума глава государства открыл несколько новых промышленных объектов.

    Преференциальные режимы в макрорегионе создали 200 тыс. новых рабочих мест.

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    3 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Путин предложил продлить повышенные выплаты многодетным на Дальнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил с инициативой сохранить до 2030 года повышенные выплаты для семей на Дальнем Востоке при рождении третьего ребенка.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства озвучил инициативу по поддержке многодетных семей в макрорегионе, передает РИА «Новости».

    «Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин анонсировал переход к новому этапу развития Дальнего Востока до 2036 года.

    Глава государства отметил превышение рождаемости третьих и последующих детей в макрорегионе над средним показателем по стране на 25%.

    Ранее российский лидер поручил правительству расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека» на многодетные семьи.

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    3 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства и ЦБ фразой из мифологии

    Путин заявил об успешном прохождении властями между Сциллой и Харибдой

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин позитивно оценил совместную работу правительства и Центрального банка по проведению макроэкономической политики в текущих условиях.

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства высоко оценил макроэкономическую политику властей, передает РИА «Новости».

    По его словам, профильным ведомствам удается соблюдать необходимый баланс.

    «Я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой», – заявил Владимир Путин участникам мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава государства призвал пройти между Сциллой и Харибдой ради сбалансированного развития экономических центров.

    В июне российский лидер назвал жесткую денежно-кредитную политику вынужденной мерой.

    В прошлом году на Восточном экономическом форуме президент отметил профессионализм действий правительства и Центрального банка.


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    3 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    Путин заявил о создании экосистемы поддержки креативных индустрий в ДФО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин анонсировал создание на Дальнем Востоке масштабной экосистемы для всесторонней поддержки и развития креативных индустрий.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил о планах по созданию экосистемы для развития креативных индустрий, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что благодаря внедрению мастер-планов в дальневосточных и арктических городах активно развиваются такие направления, как мультипликация, кинематограф, ювелирное дело и традиционные ремесла.

    «Мы будем помогать креативным индустриям Дальнего Востока и Арктики масштабировать свои начинания. Для этого сформируем целую экосистему поддержки, включая производственные помещения, финансовые инструменты, каналы сотрудничества с иностранными партнерами и платформы для межкультурного диалога, например, такие, как «Душа России», – подчеркнул глава государства.

    Президент также напомнил об успешной работе креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. Подобные объекты, по его словам, уже строятся в Улан-Удэ, Благовещенске и Владивостоке. «Речь о точках притяжения небольшого, но очень перспективного бизнеса», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России обозначил необходимость кардинального увеличения инвестиций в дальневосточные креативные проекты.

    Особый правовой режим для ускоренной обкатки новых технологий заработает на Дальнем Востоке с 2027 года.

    Путин объявил о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года.

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    3 сентября 2026, 10:33 • Новости дня
    Путин раскрыл детали кулуарных бесед на Восточном экономическом форуме

    Путин рассказал о неформальном общении с азиатскими лидерами на ВЭФ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал о неформальном общении с лидерами азиатских государств перед началом пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поделился подробностями неформального общения с коллегами из азиатских стран, передает РИА «Новости».

    Перед началом официальной части участники беседовали в так называемом «накопителе», обсуждая предстоящие выступления.

    «Перед тем, как войти в этот зал, мы с коллегами сидели в так называемом «накопителе», обменивались мнениями о том, что будем здесь говорить. Я рассказывал про Дальний Восток дополнительно», – рассказал глава государства.

    В ходе разговора российский лидер акцентировал внимание на масштабах государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо Китая и Индии, он особо отметил Индонезию, население которой достигает почти 300 млн человек, подчеркнув, что с такими странами мировому сообществу придется считаться независимо от проводимой политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на пленарное заседание Восточного экономического форума.

    Утром глава государства провел рабочий завтрак с индонезийским лидером Прабово Субианто.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее назвал президента Индонезии главным гостем мероприятия.

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    3 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    Путин рассказал о предотвращении угрозы гиперинфляции в России

    Путин заявил о предотвращении угрозы гипервсплеска инфляции в России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном предотвращении угрозы гиперинфляции в стране благодаря своевременным действиям властей.

    Президент отметил, что благодаря политике, проводимой Центральным банком и правительством России, удалось избежать резкого скачка цен, передает РИА «Новости».

    Выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, глава государства подчеркнул эффективность принятых мер.

    «Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, такая угроза была», – заявил Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава государства сообщил о закреплении инфляции на уровне ниже 6%.

    В феврале он объяснил кратковременное ускорение роста цен перенастройкой налоговой системы.

    В конце прошлого года российский лидер назвал снижение инфляции главным достижением года.


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