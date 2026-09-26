«Автомобилист» обыграл «Спартак» в матче КХЛ

«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений победой над «Спартаком»

Tекст: Мария Иванова

Встреча состоялась в Москве на арене «Мегаспорт». В составе победителей шайбы забросили Максим Денежкин, Егор Черников, Илья Карпухин и Даниэль Спронг. За «Спартак» оба раза отличился Егор Филин, передает ТАСС.

Благодаря этому успеху «Автомобилист» прервал серию из четырех поражений. В то же время «Спартак» потерпел неудачу в третьем матче подряд.

Следующие матчи обеих команд состоятся 30 сентября. «Автомобилист» встретится дома с тольяттинской «Ладой», а «Спартак» примет челябинский «Трактор».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг «Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ.

В середине месяца «Авангард» вырвал победу у «Автомобилиста» в овертайме.