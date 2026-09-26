Окружение саксофониста Козлова определило место и дату прощания с музыкантом

Близкие назначили прощание с музыкантом Козловым в Москве на 29 сентября

Tекст: Мария Иванова

Гражданская панихида по композитору состоится во вторник с 14:00 до 16:00 в Прощальном зале Троекуровского кладбища, передает РИА «Новости».

В пятницу семья музыканта сообщила о его кончине в возрасте 90 лет. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. Игру на саксофоне начал осваивать самостоятельно в конце 1950-х годов. В 1973 году он основал ансамбль «Арсенал», ставший одним из первых профессиональных джаз-рок-коллективов в СССР.

Артист стоял у истоков отечественного джаз-рока, писал музыку для театральных постановок и кино, а также занимался публицистикой. Козлов является автором более 120 инструментальных произведений. В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу семья объявила о смерти российского джазового саксофониста Козлова.