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Клуб «Родина»: Хуан Диас покинул пост главного тренера
Испанец Хуан Диас ушел с должности главного тренера московского клуба «Родина»
Испанский специалист Хуан Диас покинул пост главного тренера столичного футбольного клуба «Родина» по обоюдному согласию сторон.
Московский клуб и наставник договорились о прекращении сотрудничества, передает РИА «Новости».
Вместе с главным тренером команду покинули его помощники Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян, которому будут помогать Александр Димидко и Егор Новосадов. Руководство клуба поблагодарило покинувший штаб за самоотдачу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.
Испанец возглавлял «Родину» с сентября 2025 года, под его руководством команда выиграла Первую лигу и вышла в Российскую премьер-лигу. В текущем сезоне после девяти туров москвичи одержали лишь одну победу, потерпели шесть поражений и с пятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице.
Ранее сорокавосьмилетний специалист работал главным тренером в командах академии испанской «Севильи».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года матч юниоров ЦСКА и «Родины» завершился массовой дракой в Москве.
В сентябре прошлого года игра Первой лиги между «Родиной» и «Факелом» также закончилась потасовкой.