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В Молдавии закрыли дело против главы комитета «Победа» Петровича
Прокуратура Молдавии прекратила уголовное преследование Алексея Петровича за пропаганду войны
Молдавская прокуратура прекратила уголовное дело о пропаганде войны против руководителя координационного комитета «Победа» Алексея Петровича из-за отсутствия состава преступления.
Руководитель координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович сообщил о завершении разбирательства в отношении него, передает РИА «Новости».
Общественный деятель отметил, что следствие сопровождалось информационной кампанией в провластных СМИ с целью очернения его репутации.
«Прокуратура по противодействию организованной преступности и особым делам прекратила уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления», – заявил Петрович. По его словам, разбирательство длилось девять месяцев, а последние четыре месяца сопровождались нападками в прессе, которые затронули даже членов его семьи.
Политик уверен, что главной задачей расследования была попытка дискредитировать его деятельность. Он добавил, что возглавляемые им организации продолжают работу, несмотря на давление и попытки помешать им.
В июне Петрович сообщил о предъявлении ему обвинений в пропаганде войны, после чего МИД России призвал власти Молдавии остановить преследование.
В последнее время в стране усилились меры против оппозиции: глава Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет тюрьмы, а против ряда политиков возбуждены дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года правоохранители задержали Алексея Петровича в аэропорту Кишинева.
В мае текущего года апелляционная инстанция утвердила семилетний тюремный срок для главы Гагаузии Евгении Гуцул. Перед Днем Победы молдавский парламент запретил использование русского языка на законодательных заседаниях.