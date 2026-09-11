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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

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    11 сентября 2026, 12:36 • Новости дня

    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины

    Политолог Рар: Элиты Германии формируют образ двух главных угроз – России и АдГ

    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии нарастает дискуссия о стратегии поддержки Украины. Так, в рядах СДПГ все активнее звучат голоса «голубей», критикующих текущий курс. Впрочем, позиция «ястребов» в партии остается влиятельной, а разногласия внутри социал-демократов пока не меняют общего вектора немецких властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) всегда тяготела к пацифистским позициям. И сейчас, когда встал вопрос об эффективности дальнейшей поддержки военных действий на Украине, «голуби» в рядах фракции стали высказываться активнее», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, добавил собеседник, одним из ключевых представителей СДПГ остается глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Его можно охарактеризовать как главного «ястреба» в нынешнем немецком политическом ландшафте. В своих выступлениях он говорит о гибридной войне, которую якобы Москва ведет против Берлина, и призывает готовиться к войне с Россией», – уточнил эксперт.

    По его словам, в других системных партиях ни о каком смягчении курса по поддержке Украины речи не идет – наоборот, тенденция усугубляется. «Власти последовательно формируют образ двух главных угроз: России и правой партии «Альтернатива для Германии». Борьба с одной из них фактически увязывается с противодействием другой», – детализировал Рар.

    Он напомнил, что в руководстве ХДС, СДПГ и «Зеленых» звучат призывы к немедленному запрету АдГ и наращиванию военной помощи Киеву. «Властные элиты Германии действуют по принципу: чего не может быть, на деле не должно быть», – указал политолог.

    Говоря о положении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, собеседник подчеркнул: «Судя по всему, он чувствует, что во внутренней политике стремительно теряет весь свой авторитет». «Чтобы вернуть поддержку общества, Мерц стремится продемонстрировать «силу» на внешнеполитической арене и укрепить имидж канцлера. Но вместо умелой дипломатии он лезет на баррикады, проявляет непримиримость по отношению к Владимиру Путину, ссорится с Китаем из-за поддержки Пекином Москвы и бодается с Дональдом Трампом, в том числе из-за симпатий последнего к АдГ», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что результаты выборов в германской земле Саксонии-Анхальт спровоцировали дискуссии в проигравших партиях о пересмотре внешнеполитического курса. Как сообщает «Welt», в понедельник депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провели жаркую дискуссию по поводу политики в отношении России и поставок оружия Украине.

    Пока 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается, отметило издание. Одним из лидеров этой группы социал-демократов является внешнеполитический эксперт СДПГ Ральф Штегнер. Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых сил. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Напомним, на прошедших 6 сентября выборах в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – 17,2%, СДПГ – 9,3%. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%. В ландтаг прошла также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя итоги, отметил, что страна столкнулась «с тектоническим сдвигом» в партийной системе. Он исключил сотрудничество с АдГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    10 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, оставив сотни тысяч людей без консульских услуг, сообщило российское посольство в Германии.

    Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, указали в диппредставительстве, сообщает РИА «Новости».

    «Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, – это «разумный» повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» – прокомментировали ситуацию в посольстве.

    Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг заявления немецких властей.

    Вскоре после этого Берлин потребовал отъезда десятков сотрудников закрывающегося генерального консульства в Бонне.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгограде местные жители зафиксировали массовую гибель мальков осетровых рыб на берегу Волги около горчичного завода.

    В социальных сетях Волгограда распространилось видео массовой гибели рыбы на берегу Волги в Красноармейском районе города. Местные жители уточнили, что это осетры, сообщает издание «v1.ru». Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев выразил мнение, что гибель мальков могла произойти по естественным причинам во время их выпуска в реку.

    «Судя по видео, погибла одна молодь, и молодь маленькая, которая выпускается для воспроизводства», – заявил ученый. Он пояснил, что при транспортировке и выпуске рыбы часть особей неизбежно гибнет, и это является рядовым явлением.

    По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за июль и август на Волгоградском осетровом заводе было выпущено в Волгу более двух млн мальков русского осетра. В Волжской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили о намерении уточнить обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев исключил скорое возобновление промышленного вылова осетровых в России.

    В конце августа специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в водоемах Тюменской области из-за дефицита кислорода. Ранее экстренные службы выявили незаконный сброс нефтепродуктов на канализационной станции в Волгограде.

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    11 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине

    ВС России поразили киевский дата-центр «Би-мобайл» ВСУ

    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по промышленным и логистическим объектам Украины, а также дата-центрам и портам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    В Хмельницком удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты», который использовался для складирования беспилотников самолетного типа.

    В Днепропетровской области поражен аналогичный логистический центр «Днепр», предназначенный для хранения авиационных аппаратов и их деталей.

    В Одессе и области уничтожены завод по ремонту военной техники и склад иностранных комплектующих для дронов в Визирке. В порту Черноморска поражены два сухогруза с военными грузами, катер, резервуары с топливом и хранилище имущества для украинских войск.

    Кроме того, на пути в порт Одессы подбит еще один сухогруз с военным снаряжением.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об ударе по дата-центрам на Украине.

    В начале сентября российские военные атаковали логистические центры и суда с западным вооружением для украинской армии.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников и складам боеприпасов.

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    10 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    У задержанного в Германии диверсанта нашли список из 160 целей

    DPA: Полиция ФРГ нашла у предполагаемого диверсанта список из 160 целей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая полиция обнаружила у задержанного предполагаемого диверсанта блокнот с записями о более чем 160 потенциальных целях для нападений на объекты электроэнергетики, пишет агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел земли Северный Рейн – Вестфалия Герберта Ройля.

    Как сообщает DPA, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали в среду, передает ТАСС. В его автофургоне стражи порядка провели обыск, в ходе которого и нашли записи. Подозреваемый разбил палатку недалеко от населенного пункта Вайсвайлер, где его заметил патруль. При задержании мужчина не оказал сопротивления.

    «Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», – заявил Ройль.

    В масштабном расследовании диверсий на объектах электроэнергетики в Северном Рейне – Вестфалии задействованы более 1,7 тыс. сотрудников полиции.

    Ранее злоумышленник разослал журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики Германии. По словам министра, подозреваемый намеревался нарушить стабильность работы электросетей и спровоцировать блэкаут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии. Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в диверсиях жителя Гевельсберга.

    Позже выяснилось, что ответственность за серию атак на энергетические объекты взял на себя неизвестный злоумышленник.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    10 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге

    Die Welt: ФРГ отказалась раскрывать данные о связи России с дроном в Лейпциге

    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии отказались предоставлять оппозиционным партиям доказательства связи России с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сославшись на незавершенное расследование, пишет Die Welt.

    Правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и СДПГ отклонила требование оппозиции предоставить доказательства причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Представители правящих партий, отвечающие за внутреннюю политику, подчеркнули, что федеральное правительство не обязано раскрывать имеющиеся данные, сообщает Die Welt.

    Представитель фракции СДПГ Себастьян Фидлер переадресовал вопрос прокуратуре, указав на незаконченное расследование. «Они должны быть представлены позже в суде», – заявил политик, отметив, что публикация доказательств может помешать следствию. Он также призвал Бундестаг доверять позиции правительства.

    По словам Фидлера, если канцлер или министр внутренних дел заявляют о причастности России без сомнений, значит, так оно и есть. В свою очередь представитель ХДС/ХСС Александра Трома обвинила оппозицию в игре по сценарию российских властей. Депутаты от «Зеленых», «Левых» и «Альтернативы для Германии» настаивают на недостаточном информировании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсолютно безосновательными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал бездоказательные выпады Берлина началом настоящей войны.

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    10 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    Сильные пожары вспыхнули в районе Гостомеля под Киевом после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области на Украине после серии российских ударов в районе Гостомеля вспыхнули крупные пожары, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    «После ударов в районе Гостомеля под Киевом наблюдаются серьезные пожары», – сообщил Рожин в Мах.

    Отмечается, что пожар лишь усиливается, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    RT сообщает, что в Киевской области наблюдается огромный столб дыма, который в местных соцсетях называют «апокалиптичным». «Пишут, что это был второй прилет в одно и то же место», – говорится в сообщении.

    Видео пожаров доступно в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что масштабные пожары вспыхнули на складах под Киевом.

    Пожары произошли в Бучанском районе и в районе Куреневки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

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    10 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти ввели специальный режим в километровой зоне вдоль границы с Россией и Белоруссией на время действия военного положения, сообщила Госпогранслужба страны.

    «На период действия военного положения на земельных участках шириной один километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим», – приводит ТАСС сообщение украинской Госпогранслужбы.

    В указанной километровой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан. Кроме того, там нельзя проводить любые работы, не связанные с обороной, военными действиями или охраной границы.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для усиления обороноспособности государства. Также власти опасаются возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных украинских регионах.

    В июне Владимир Зеленский предъявил ультиматум Минску.

    В мае украинский лидер распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    В конце того же месяца белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    10 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    DPA: Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности

    Украинское генконсульство в Дюссельдорфе оцеплено из-за угрозы безопасности
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Территория вокруг генерального консульства Украины в немецком городе Дюссельдорфе полностью оцеплена силовиками в связи с внезапной угрозой безопасности, пишет агентство DPA.

    По данным DPA, местные стражи порядка оперативно отреагировали на сигнал и перекрыли специальной оградительной лентой участок одной из улиц в самом центре города, передает ТАСС.

    Точные причины инцидента возле дипломатического ведомства на данный момент остаются неизвестными, на месте продолжается полицейская операция.

    В октябре 2024 года полиция Португалии эвакуировала посольство Украины в Лиссабоне из-за угрозы взрыва.

    В феврале 2025 года здание генконсульства Украины во Вроцлаве подверглось нападению с использованием краски и яиц.

    В сентябре 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ властей Германии закрывать украинские генконсульства.

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    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    11 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе нанесения группового удара по контролируемой киевским режимом территории поразили дата-центры сразу в нескольких регионах, а также в украинской столице, сообщило Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, указало ведомство в Max.

    В результате успешных действий поражены предприятия военной промышленности и логистические центры Украины. Эти объекты были задействованы в производстве и хранении беспилотников.

    Кроме того, под удар попали дата-центры в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.

    В Одесской области уничтожена портовая инфраструктура, обеспечивавшая разгрузку и хранение грузов для ВСУ, а также морские суда, доставлявшие военные грузы и горюче-смазочные материалы.

    Вечером в четверг российская армия уничтожила сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск.

    В начале сентября ВС России поразили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    3 сентября российские военные атаковали в Черном море два перевозивших оружие судна.

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    10 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Минздрав рассказал о здоровье отметившей 121-летие старейшей жительницы России

    Минздрав: Старейшая 121-летняя россиянка Хашагова чувствует себя нормально

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самая пожилая россиянка Яха Хашагова, отпраздновавшая 121-й день рождения, находится в нормальном состоянии под наблюдением врачей, рассказали в Минздраве.

    В ведомстве подчеркнули, что за ее состоянием внимательно наблюдают врачи из Чеченской Республики, передает РИА «Новости». «Она чувствует себя нормально, медики Чеченской Республики следят за ее здоровьем», – отметили в пресс-службе российского Минздрава.

    По данным Социального фонда России, долгожительница появилась на свет 10 сентября 1905 года в селе Алхазурово Урус-Мартановского района. В настоящее время женщина проживает в Байсангуровском районе Грозного. У нее большая семья, включающая шесть детей, 20 внуков и 48 правнуков. Примечательно, что долголетие в роду Хашаговых является наследственным – ее мать прожила 116 лет.

    В августе эта долгожительница повредила кисть при падении в собственной квартире.

    На этой неделе возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет.

    В январе в Самарской области умерла 111-летняя россиянка Нафиза Жарылгапова.

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    10 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава намерена передать Киеву партию военной техники, от которой отказались польские вооруженные силы из-за выработки ресурса, сообщил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польские власти готовят очередную партию вооружений для передачи Киеву, передает РИА «Новости». Речь идет о технике, которая больше не нужна национальной армии.

    «Мы готовим очередной пакет поддержки Украины», – заявил Косиняк-Камыш. Глава ведомства пояснил, что Варшава передаст Киеву те образцы оружия, у которых заканчиваются ресурсы. По его словам, эти вооружения уже не будут применяться в Польше, поэтому их решено отдать украинской стороне.

    В июле Варшава рассекретила данные о переданном украинской армии вооружении на сумму около 3,9 млрд долларов.

    Позже министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о критическом износе систем противовоздушной обороны Украины.

    Из-за политических разногласий польская сторона запланировала утилизировать предназначавшиеся ВСУ истребители МиГ-29.

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