«Ростов» обыграл ЦСКА в домашнем матче Кубка России

Tекст: Катерина Туманова

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским ЦСКА в домашнем матче Кубка России со счетом 2:0, передает РИА «Новости». Встреча проходила в рамках третьего тура группового этапа пути РПЛ.

Голами в составе победителей отметились Имран Азнауров на 75-й минуте и Данила Прохин на 85-й. На 10-й минуте матча защитник ЦСКА Милан Гайич получил травму и был заменен на Энрике Кармо.

Ранее травмы получили другие футболисты ЦСКА: Дмитрий Баринов, Мойзес и Матвей Кисляк.

В этой игре за основную команду ЦСКА дебютировал воспитанник клуба Александр Вакулич.

«Ростов» набрал девять очков и продолжает лидировать в турнирной таблице группы D. ЦСКА с двумя очками находится на третьей позиции. Следующая встреча команд состоится 14 октября.

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