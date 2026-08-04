Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
В Москве под суд отдали обвиняемых в нападении на полицейского автоподставщиков
Перед судом за инсценировку автомобильной аварии ради вымогательства денег и применение насилия к полицейскому предстанут трое молодых людей, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».
Фигурантам вменяют групповое вымогательство по предварительному сговору, а также применение насилия и оскорбление представителя власти.
Басманный суд ранее заключил совершеннолетних обвиняемых под стражу. Их юную сообщницу отправили под домашний арест. Сейчас материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в судебной инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на инспектора ДПС.
В Московской области оперативники задержали подозреваемых в применении насилия к представителю власти.
Вскоре сотрудники ведомства предъявили 16-летней соучастнице обвинение в вымогательстве.