В Москве под суд отдали обвиняемых в нападении на полицейского автоподставщиков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Фигурантам вменяют групповое вымогательство по предварительному сговору, а также применение насилия и оскорбление представителя власти.

Басманный суд ранее заключил совершеннолетних обвиняемых под стражу. Их юную сообщницу отправили под домашний арест. Сейчас материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в судебной инстанции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на инспектора ДПС.

В Московской области оперативники задержали подозреваемых в применении насилия к представителю власти.

Вскоре сотрудники ведомства предъявили 16-летней соучастнице обвинение в вымогательстве.