Ученые нашли на дне Онежского озера следы падения метеорита

Tекст: Ольга Иванова

Российские исследователи обнаружили вероятные свидетельства падения метеорита в Онежском озере, передает Газета.Ru. Предполагается, что масштабное столкновение планеты с космическим телом произошло около 13 тыс. лет назад.

«Падение этого метеорита могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет», – отметил декан факультета географии Дмитрий Субетто. Доказательством послужила высокая концентрация микрочастиц оксида железа в слое «розового горизонта» водоема.

Проведенная работа помогла реконструировать процесс перехода от ледникового периода к современному климату. Выяснилось, что в древности площадь озера была втрое больше нынешней. Интенсивное таяние ледников привело к накоплению более 52 кубических километров донных отложений всего за пару тысячелетий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года падение метеора спровоцировало мощный двойной взрыв в американском штате Массачусетс.

Весной ученые оценили массу разрушившегося над Черным морем космического объекта в десять тонн.

В прошлом году специалисты обнаружили в Тверской и Новгородской областях фрагменты обыкновенного хондрита.