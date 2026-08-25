Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Ученые нашли на дне Онежского озера следы падения метеорита
Высокая концентрация оксида железа в отложениях Онежского озера указала на падение метеорита, вызвавшего тысячелетнее похолодание около 13 тыс. лет назад, сообщили в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.
Российские исследователи обнаружили вероятные свидетельства падения метеорита в Онежском озере, передает Газета.Ru. Предполагается, что масштабное столкновение планеты с космическим телом произошло около 13 тыс. лет назад.
«Падение этого метеорита могло спровоцировать резкое похолодание в течение тысячи лет», – отметил декан факультета географии Дмитрий Субетто. Доказательством послужила высокая концентрация микрочастиц оксида железа в слое «розового горизонта» водоема.
Проведенная работа помогла реконструировать процесс перехода от ледникового периода к современному климату. Выяснилось, что в древности площадь озера была втрое больше нынешней. Интенсивное таяние ледников привело к накоплению более 52 кубических километров донных отложений всего за пару тысячелетий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года падение метеора спровоцировало мощный двойной взрыв в американском штате Массачусетс.
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