Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
На помощь пострадавшим при пожаре на АГХ решили отправить спецборт из Москвы
Для оказания помощи травмированным сотрудникам Амурского газохимического комплекса (АГХ) из Москвы направят бригаду специалистов, сообщили на самом предприятии.
«К отправке в Амурскую область готовится спецборт «Медицины катастроф» с ведущими специалистами из НИИ Склифосовского, НИИ Вишневского и других центров», – указали в компании, передает РИА «Новости».
Также планируется привлечь частные медицинские организации региона.
В результате инцидента 19 человек получили травмы средней и высокой степени тяжести, их доставили в больницы города Свободный. Еще 104 работника обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями, включая ушибы и порезы.
Напомним, на строительной площадке Амурского газохимического комплекса произошел пожар. В результате возгорания пять работников предприятия получили травмы различной степени тяжести.
Жертвой инцидента на промышленном объекте стал гражданин Китая.