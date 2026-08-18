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В ЛНР при атаках дронов ВСУ пострадали пять человек
В результате целенаправленных ударов украинских беспилотников по гражданским объектам и мирным жителям в ЛНР ранения получили пять человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Старобельском муниципальном округе дрон ударил по легковому автомобилю, пострадали двое мужчин 38 и 58 лет, указал Пасечник в Max.
Еще один удар по машине произошел в Троицком округе, где был ранен водитель.
В Сватово зафиксировано несколько случаев прицельных атак БПЛА по людям. «Неонацисты ударили по двум велосипедистам. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в медучреждение», – рассказал Пасечник.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
За прошедшие сутки повреждения также получили автомобили, промышленная зона и гражданская инфраструктура в Славяносербском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Первомайске и Кировске.
Падение обломков дронов привело к возгораниям на открытой местности в четырех муниципалитетах республики. МЧС оперативно ликвидирует последствия, а следователи СК России фиксируют преступления украинских формирований.
16 августа в результате ударов украинских беспилотников по территории ЛНР погиб водитель грузовой машины.
Несколькими днями ранее жертвой прицельной атаки дрона в Кременной стал 13-летний ребенок.
В начале месяца из-за налетов БПЛА ВССУ погибли еще двое мирных жителей.