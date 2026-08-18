В ЛНР при атаках дронов ВСУ пострадали пять человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Старобельском муниципальном округе дрон ударил по легковому автомобилю, пострадали двое мужчин 38 и 58 лет, указал Пасечник в Max.

Еще один удар по машине произошел в Троицком округе, где был ранен водитель.

В Сватово зафиксировано несколько случаев прицельных атак БПЛА по людям. «Неонацисты ударили по двум велосипедистам. С ранениями различной степени тяжести они доставлены в медучреждение», – рассказал Пасечник.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки повреждения также получили автомобили, промышленная зона и гражданская инфраструктура в Славяносербском, Сватовском, Троицком муниципальных округах, а также в Первомайске и Кировске.

Падение обломков дронов привело к возгораниям на открытой местности в четырех муниципалитетах республики. МЧС оперативно ликвидирует последствия, а следователи СК России фиксируют преступления украинских формирований.

16 августа в результате ударов украинских беспилотников по территории ЛНР погиб водитель грузовой машины.

Несколькими днями ранее жертвой прицельной атаки дрона в Кременной стал 13-летний ребенок.

В начале месяца из-за налетов БПЛА ВССУ погибли еще двое мирных жителей.