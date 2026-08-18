Второе за сутки греческое судно атаковано в Черном море

Tекст: Ольга Иванова

Греческий балкер, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Черном море, передает РИА «Новости». В результате инцидента на судне начался пожар.

«Во вторник на греческом балкере был пожар после того, как в понедельник на Черном море в него попали пять беспилотников», – отмечает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна. Экипаж не пострадал и был успешно эвакуирован.

Днем ранее агентство Bloomberg сообщило об аналогичном инциденте. Танкер Skiros, также принадлежащий греческой компании, был атакован после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне греческий нефтяной танкер «Скирос» подвергся нападению в Черном море.

В конце июля беспилотник нанес удар по судну Niffos Sifnos на причале Каспийского трубопроводного консорциума.

Месяцем ранее нефтяной танкер Nordic Zenith загорелся после двух ночных атак.